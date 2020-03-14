24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Душевный день в Синтре и окрестностях

Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами

Алексей
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Алексей – ваш гид
Этот день вы проведете так, будто приехали в гости к старому другу на выходные.

Избитые тропы обойдем стороной, но главного вы не упустите! Будет древний Замок мавров и старинные часовни, масонские тайны и роскошные дворцы.

А еще секретные панорамы с ошеломляющими видами, лучшие пляжи и множество гастрономических впечатлений.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии24 отзыва
4.92
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях

Что вас ожидает

Волшебство исторических мест
За день вы осмотрите окрестности Лиссабона и мою любимую Синтру — резиденцию королей, где масоны хранили свои секреты, где гостили Ганс Христиан Андерсен и лорд Байрон и откуда начинается знаменитая линия столетнего трамвайчика, ведущая к океану. Я расскажу о средневековом источнике и его целебных свойствах. Отвезу к Замку мавров, где немного поговорим о влиянии эпохи арабского завоевания. Также вы увидите старинную часовню на горе, притаившуюся среди сказочных лесов национального заповедника.

Лучшие пляжи и секретные панорамы
В поездке я собрал самые красивые уголки Синтры, после которых просто невозможно не влюбиться в нее. Вы побываете на одном из самых живописных пляжей, где нередко устраивают фотосессии и свадебные церемонии. Тайными тропами я проведу вас к малоизвестному месту на обрывистых скалах, с которого открываются невероятные панорамы океана. И, конечно, в программе будет крайняя точка Европы — великолепный Мыс Рока.

Гастрономическое удовольствие
На обед я предложу вам отправиться в мой любимый семейный ресторан, где вы сможете попробовать великолепного осьминога по традиционному рецепту и умопомрачительные домашние десерты. В течение дня вы также отведаете восхитительный португальский кофе из зерен, обжаренных в дровяной печи. По пути я расскажу о местных рынках с фермерскими продуктами и кулинарных традициях Португалии. Кроме того, на самой высокой точке заповедника устроим пикник с дегустацией знаменитого португальского зеленого вина. А закат встретим в уютном баре с бокалом вина или портвейна с видом на знаменитый пляж Гиншу.

Гибкая программа
У нас не будет четкого расписания и программы — я полагаюсь на ваш вкус, темп и настроение. Как и положено, когда в гости приезжают друзья. Так что, если вы захотите что-то изменить, свернуть с намеченной дороги и открыть свою Португалию — давайте импровизировать вместе! Я и мой новый комфортный автомобиль — к вашим услугам!

🎁 На память о встрече с Португалией у вас останутся не только прекрасные впечатления, но и изготовленные специально для вас сувениры и сладости.

Организационные детали

  • Я встречу вас в отелях Лиссабона, Синтры и окрестностей и после экскурсии отвезу обратно
  • Перемещаться будем на BMW Active 2 Tourer
  • В стоимость включен трансфер, вода, бутылка вина, кофе и печенье без глютена
  • Обед (15-20 евро) не входит в стоимость поездки
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Привет всем! Я Алексей, четыре года назад решил сменить морозную Сибирь на теплую Португалию — теперь живу в самом центре знаменитого и загадочного города Синтра. По профессии я юрист, но волей судьбы основную часть жизнь занимался рекламой, я не профессиональный гид, но очень люблю новые знакомства и душевное общение. Люблю собак, обожаю путешествовать, вкусно готовить и никогда не унывать. А также люблю просыпаться рано утром, нырять в спортивную одежду и бегать по сказочному лесу. Хочу делится с вами впечатлениями о моей жизни в этой сказочной стране на берегу Атлантического океана. Итак, как говорят здесь в Португалии — vamos lá! (вамуш ла!), что означает — поехали!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Мы благодарны Владиславу за действительно головокружительно красивые места, которые он нам показал. За то, сто сы не тащились в толпе других туристов. Экскурсии Владислава пронизаны очень личным отношением и восприятием Португалии. Можно сказать, что он нас заинтриговал Португалией. Дал прикоснуться к чему-то поистине таинственному, мистическому, что присутствует в этой стране. Действительно, очень личное восприятие, которым он нас заразил, теперь всегда будет окрашивать мои воспоминания о поездке в Португалию и в Синтру. Это как аромат в старинной церкви - очень трудно передать словами. Спасибо, Владислав, большое!
11 марта 2020
У нас весьма смешанные впечатления от прошедшего дня.

Есть плюсы: мы видели примерно половину от заявленного, вкусно поели в кафе и много дышали свежим воздухом.

На этом они заканчиваются, потому что:

1. Гидом выступал совершенно другой человек, так как Алексей оказался в отпуске, о чем нас предупредили уже после подтверждения возможности проведения экскурсии и внесения предоплаты на сайте.

При всем уважении к Владиславу (вы правда старались и вытягивали как могли), брать за экскурсию 250€, когда переезд в страну состоялся менее года назад - плохое решение. По крайней мере не стоит упоминать об этом, потому что факт заранее бьет по ожиданиям.

2. Программа, заявленная на сайте, не соответствует реальности.

- Не заявлено, что придется ТАК много ходить по горным тропинкам, а не по городу. Нам повезло, что оказались готовы.

- Про столетний трамвайчик и старинную часовню не сказано ни слова.

- Пикника с дегустацией вина - не было. Мб оно и входит в стоимость экскурсии, но явно не нашей. Кофе и «печенье без глютена» - аналогично.

- «На память о встрече с Португалией у вас останутся не только прекрасные впечатления, но и изготовленные специально для вас сувениры и сладости»

...Которые мы должны были сами купить, но не купили, вероятно. Но про них нам тоже никто не сказал, поэтому это просто догадка.

Надеемся, что отзыв вам поможет, и больше таких ситуаций возникать не будет.

Жалеем, что Алексей так поступил и желаем Владиславу дальнейших успехов.
29 февраля 2020
Этот день был действительно живой, интересный и супер насыщенный. Алексей, как старый друг, прокатил по любимым местам, открыв их и для нас.
Безоговорочно рекомендую!
19 февраля 2020
Большое спасибо Алексею за экскурсию. Мы увидели удивительной красоты природу Синтры, сказочную, завораживающую. Поднялись к старейшей часовне, где витает дух и энергетика тех лет и открываются чудесные виды. Затем спустились к океану в красивейшую бухту. Еще посетили самую крайнюю точку к океану, мыс Рока и несколько видовых мест. При этом было сделано около 200 фото, Отдельное спасибо за обед в домашнем ресторане. Вкусно и недорого. А главное, что практически везде мы были одни и ничто не мешало наслаждаться этой удивительной красотой. Спасибо!!!
6 февраля 2020
Спасибо большое за приятно проведённый день в Португалии. Нам все очень понравилось. Были с друзьями . Природа замечательная , еда вкусная, вино отличное. Все супер!!!
5 февраля 2020
Экскурсия была просто восхитительной. Неожиданный формат прогулки на природе и простого разговора о жизни Португалии оставил очень сильное впечатление. Создалось ощущение, что с Алексеем мы сто лет знакомы и я просто приехала в гости к другу. Очень рекомендую экскурсию тем, кто устал от стандартных маршрутов и хочет почувствовать как дышит эта страна.
Алексей, спасибо Вам огромное!!!
28 января 2020
Мы благодарны за такую потрясающую экскурсию. Гид Алексей очень приятный молодой человек. Экскурсия прошла в непринужденной обстановке,как со старым другом, за чашечкой чая со свежеиспеченным печеньем и бокалом вина. Узнали о Португалии как исторические факты так и о повседневной жизни. Получили огромное удовольствие от потрясающих видов на океан, и главное вдали от туристических троп.
15 января 2020
Провели замечательный день вместе с Алексеем! На протяжении всего дня было ощущение, что мы приехали к кому-то в гости и нас действительно ждали и хотели показать свою Синтру, нетуристическую и очень душевную. Если вы хотите провести свой день в лесу с запахом эвкалипта и хвойных деревьев, погулять по таинственной Синтре, почувствовать океан и просто быть в хорошей дружелюбной компании, то вам точно на эту необычную экскурсию. Красивые виды при любый погодных условиях гарантированы, сложно остаться равнодушным! Теперь хочется все больше и больше исследовать Португалию. Спасибо большое Алексею за прекрасный день, вкусные печенья и вино!
10 января 2020
Алексей по-настоящему заботится о госте, делает всё для его комфорта, даёт рекомендации, прислушиваться к желаниям. Если не нужно, не перегружает информацией. И не разговаривает заученными фразами из Википедии. Живой человек, а не робот-рассказчик. В итоге - лучшие впечатления, чем можно было бы получить, проехав на том, на чем все, туда, куда едут все. Если вы не любите толпы других туристов, хотите увидеть не только то, о чем пишут рекламные проспект, то вам к Алексею.
8 января 2020
К сожалению не умею писать много и красиво, но... Ключевое слово здесь именно "душевный"! Алексей открытый человек, открыл для меня много нового о Португалии, показал замечательнейшие места. Отличная экскурсия, получила невероятнейшие эмоции, чего желаю и остальным!
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