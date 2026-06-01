24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Душевный день в Синтре и окрестностях

Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами
Этот день вы проведете так, будто приехали в гости к старому другу на выходные.

Избитые тропы обойдем стороной, но главного вы не упустите! Будет древний Замок мавров и старинные часовни, масонские тайны и роскошные дворцы.

А еще секретные панорамы с ошеломляющими видами, лучшие пляжи и множество гастрономических впечатлений.
5
82 отзыва
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях

Описание экскурсии

Волшебство исторических мест

За день вы осмотрите окрестности Лиссабона и мою любимую Синтру — резиденцию королей, где масоны хранили свои секреты, где гостили Ганс Христиан Андерсен и лорд Байрон и откуда начинается знаменитая линия столетнего трамвайчика, ведущая к океану. Я расскажу о средневековом источнике и его целебных свойствах. Будем гулять вокруг Замка мавров, по его оборонительным стенам. Здесь немного поговорим о влиянии эпохи арабского завоевания. Также вы увидите старинную часовню на горе, притаившуюся среди сказочных лесов национального заповедника или (если к часовне будет закрыт доступ) погуляете по узким улочкам Синтры.

Лучшие пляжи и секретные панорамы

В поездке я собрал самые красивые уголки Синтры, после которых просто невозможно не влюбиться в нее. Вы побываете на одном из самых живописных пляжей, где нередко устраивают фотосессии и свадебные церемонии. Тайными тропами я проведу вас к малоизвестному месту на обрывистых скалах, с которого открываются невероятные панорамы океана. И, конечно, в программе будет крайняя точка Европы — великолепный Мыс Рока.

Гастрономическое удовольствие

На обед я предложу вам отправиться в мой любимый семейный ресторан, где вы сможете попробовать великолепного осьминога по традиционному рецепту и умопомрачительные домашние десерты. В течение дня вы также отведаете восхитительный португальский кофе из зерен, обжаренных в дровяной печи или чай из лесных трав. По пути я расскажу о местных рынках с фермерскими продуктами и кулинарных традициях Португалии. Кроме того, на самой высокой точке заповедника устроим пикник с дегустацией знаменитого португальского зеленого вина. А если останется время, то закат встретим в уютном баре с бокалом вина или портвейна с видом на знаменитый пляж Гиншу.

Гибкая программа

У нас не будет четкого расписания и программы — я полагаюсь на ваш вкус, темп и настроение. Как и положено, когда в гости приезжают друзья. Так что, если вы захотите что-то изменить, свернуть с намеченной дороги и открыть свою Португалию — давайте импровизировать вместе! Я и мой новый комфортный автомобиль — к вашим услугам!

🎁 На память о встрече с Португалией у вас останутся не только прекрасные впечатления, но и изготовленные специально для вас сувениры и сладости.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я встречу вас в отелях Лиссабона, Синтры и окрестностей и после экскурсии отвезу обратно
  • Перемещаться будем на BMW Active 2 Tourer

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен трансфер, вода, бутылка вина, кофе или чай и печенье без глютена
  • Обед (€25-40) не входит в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей и Владислав
Алексей и Владислав — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 489 туристов
По профессии я юрист, а по призванию — гид. В 2015 году я переехал из морозной Сибири в тёплую Португалию — и вскоре начал проводить тут душевные экскурсии. Позже ко мне
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присоединился Владислав — кандидат физико-математических наук, большой знаток истории Португалии и просто хороший человек. Мы точно знаем — сухие факты не делают путешествие живым. Важны атмосфера, эмоции, тепло — у нас всё это есть!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
4
3
3
1
2
1
Юлия
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не только Мыс Рока, но и самые лучшие панорамы, которые известны только местным. Утром по
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дороге во дворец Пена, в Синтре, мы прошли по великолепному лесу с чистейшим воздухом и приятной прохладой. Это было отличное кардио после Белемских паштелек 😄 У нас было достаточно времени посетить сам дворец Пена, а потом мы совершили прогулку по лесопарковой зоне со сказочными деревьями и извилистыми тропинками. Алексей приготовил нам чай из местных португальских и сибирских трав и испек банановый пирог специально для нас! Обед прошёл в красивом ресторане прямо над пляжем. Мы даже спустились к воде и радовались как дети! По дороге на обед мы заехали на одну из самых высоких точек региона, где было явление Девы Марии. На одной из обзорных площадок гид угостил нас местным вином. Мы узнали много нового о португальцах, их образе жизни, традициях, экономике и истории. На обратном пути увидели песчаные дюны, прибрежные пригороды Лиссабона, проехали через Кашкаиш. День прошёл незаметно, впечатлений масса! Однозначно рекомендую! Не забудьте тёплую одежду в любое время года! Мы были в середине мая, и в некоторых местах сильнейший ветер! Но эти виды того стоят!

Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не+11
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не
Очень лёгкая и приятная поездка. Спасибо большое! Мы мечтали увидеть океан, и Алексей показал нам не
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Дарья
Владиславу большая благодарность за отлично проведенный день за пределами Лиссабона, очень много было океана и даже леса, это больше природная экскурсия. Но все равно не хватило времени, хотелось еще).
Владиславу большая благодарность за отлично проведенный день за пределами Лиссабона, очень много было океана и даже
Владиславу большая благодарность за отлично проведенный день за пределами Лиссабона, очень много было океана и даже
Владиславу большая благодарность за отлично проведенный день за пределами Лиссабона, очень много было океана и даже
Владиславу большая благодарность за отлично проведенный день за пределами Лиссабона, очень много было океана и даже
Владиславу большая благодарность за отлично проведенный день за пределами Лиссабона, очень много было океана и даже
Владиславу большая благодарность за отлично проведенный день за пределами Лиссабона, очень много было океана и даже
Владиславу большая благодарность за отлично проведенный день за пределами Лиссабона, очень много было океана и даже
Владиславу большая благодарность за отлично проведенный день за пределами Лиссабона, очень много было океана и даже+1
Владиславу большая благодарность за отлично проведенный день за пределами Лиссабона, очень много было океана и даже
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Лиана
Про экскурсию в поминаю каждый день, классно провели день. Эти виды просто невероятные 🤍 Спасибо Алексею за душевный день.)))
Про экскурсию в поминаю каждый день, классно провели день. Эти виды просто невероятные 🤍 Спасибо Алексею за душевный день.)))
Про экскурсию в поминаю каждый день, классно провели день. Эти виды просто невероятные 🤍 Спасибо Алексею за душевный день.)))
Про экскурсию в поминаю каждый день, классно провели день. Эти виды просто невероятные 🤍 Спасибо Алексею за душевный день.)))
Про экскурсию в поминаю каждый день, классно провели день. Эти виды просто невероятные 🤍 Спасибо Алексею за душевный день.)))
Про экскурсию в поминаю каждый день, классно провели день. Эти виды просто невероятные 🤍 Спасибо Алексею за душевный день.)))
Про экскурсию в поминаю каждый день, классно провели день. Эти виды просто невероятные 🤍 Спасибо Алексею за душевный день.)))
Про экскурсию в поминаю каждый день, классно провели день. Эти виды просто невероятные 🤍 Спасибо Алексею за душевный день.)))
Про экскурсию в поминаю каждый день, классно провели день. Эти виды просто невероятные 🤍 Спасибо Алексею за душевный день.)))+1
Про экскурсию в поминаю каждый день, классно провели день. Эти виды просто невероятные 🤍 Спасибо Алексею за душевный день.)))
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А
Выбирая экскурсию, не часто обращаешь внимание на ее название, при этом в данном случае именно название экскурсии довольно точно описывает то, что вас ожидает в этот прекрасный день. Душевный день,
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именно таким он получился благодаря стараниям Алексея. Мы были вдвоем с женой и прилетали в Лиссабон утром, было просто чудесно, что Алексей встретил нас прямо из аэропорта, и началось наше маленькое путешествие. Не очень хочется описывать достопримечательности, которые мы посетили, я думаю все подробно описано в описании, лучше расскажу про наши ощущения и атмосферу всей экскурсии! Алексей с самой первой минуты окутал нас своим вниманием и заботой, а неспешная и интересная беседа сопровождала нас до самого прощания. В первой части экскурсии нас угостили потрясающим банановым кексом и согревающим сибирским чаем, как говорят, попал прямо в душу, этого то нам и не хватало с перелета и раннего подъема. Передвижения были комфортными, Алексей спокойный и уверенный водитель, что также добавляло плюсы в атмосферу общения, далее на самой живописной точке нас ожидал еще один пикник с прекрасным вином и не менее восхитительным видом. Вся экскурсия проходит на одном дыхании, ты смотришь на окрестности с гор, несколько минут и ты уже гуляешь по чудесным улочкам Синтры и смотришь на эти потрясающие плитки ручной работы, еще несколько минут и ты бежишь раскинув руки в объятия океана, который с радостью принимает тебя в свои бодрящие воды, еще мгновение и вы сидите в ресторане с прекрасным видом на океан и наслаждаетесь великолепно приготовленными блюдами, которые придутся по вкусу самым искушенным гедонистам, и далее комфортная доставка довольных вас в отель, нас повезло и нас еще подвезли до следующей экскурсии от отеля. В общем получился, возможно немного сумбурный рассказ, но главное мы с женой очень рекомендуем посетить эту экскурсию и насладится душевным днем и приятной компанией. До новых встреч.

Выбирая экскурсию, не часто обращаешь внимание на ее название, при этом в данном случае именно название
Выбирая экскурсию, не часто обращаешь внимание на ее название, при этом в данном случае именно название
Выбирая экскурсию, не часто обращаешь внимание на ее название, при этом в данном случае именно название
Выбирая экскурсию, не часто обращаешь внимание на ее название, при этом в данном случае именно название
Выбирая экскурсию, не часто обращаешь внимание на ее название, при этом в данном случае именно название
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Д
Экскурсия, понравилась. Проводил Владислав. Экскурсия по времени длилась даже больше заявленного времени. Также, Владислав после экскурсии скинул метки красивых мест и локаций в Лиссабоне и Порту.
Экскурсия, понравилась. Проводил Владислав. Экскурсия по времени длилась даже больше заявленного времени. Также, Владислав после экскурсии
Экскурсия, понравилась. Проводил Владислав. Экскурсия по времени длилась даже больше заявленного времени. Также, Владислав после экскурсии
Экскурсия, понравилась. Проводил Владислав. Экскурсия по времени длилась даже больше заявленного времени. Также, Владислав после экскурсии
Экскурсия, понравилась. Проводил Владислав. Экскурсия по времени длилась даже больше заявленного времени. Также, Владислав после экскурсии
Экскурсия, понравилась. Проводил Владислав. Экскурсия по времени длилась даже больше заявленного времени. Также, Владислав после экскурсии
Экскурсия, понравилась. Проводил Владислав. Экскурсия по времени длилась даже больше заявленного времени. Также, Владислав после экскурсии
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А
Это было без сомнений правильный выбор!
Благодарим от души Алексея!
Нам не нужна была обыденная и скучная экскурсия. Нам хотелось погрузится в атмосферу этих мест.
И на самом деле, мы словно со старым
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знакомым провели время, которого давно не видели.
Увидели невероятной красоты места, неизбитый маршрут, где практически и людей не встречали (как это бывает в туристических местах).
Поговорили обо всем на свете, узнали много интересного:)
Пообедали в прекрасном ресторане. Осьминог был великолепен (уже было с чем сравнить и достойные порции блюд).
Всегда приятно чувствовать заботу:забрал из отеля, куда потом и привез, вкусный чай и домашний пирог, а затем бутылочка вина с видом на океан!
Невероятные эмоции и самые лучшие впечатления.
С этой поездки началось наше знакомство с Португалией и это было одним из лучших решений, которые мы приняли планируя наш отпуск.
Без сомнений рекомендуем!

Это было без сомнений правильный выбор!
Это было без сомнений правильный выбор!
Это было без сомнений правильный выбор!
Это было без сомнений правильный выбор!
Это было без сомнений правильный выбор!
Это было без сомнений правильный выбор!
Это было без сомнений правильный выбор!
Это было без сомнений правильный выбор!+2
Это было без сомнений правильный выбор!
Это было без сомнений правильный выбор!
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