24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Этот день вы проведете так, будто приехали в гости к старому другу на выходные. Избитые тропы обойдем стороной, но главного вы не упустите! Будет древний Замок мавров и старинные часовни, масонские тайны и роскошные дворцы. А еще секретные панорамы с ошеломляющими видами, лучшие пляжи и множество гастрономических впечатлений.

Описание экскурсии

Волшебство исторических мест

За день вы осмотрите окрестности Лиссабона и мою любимую Синтру — резиденцию королей, где масоны хранили свои секреты, где гостили Ганс Христиан Андерсен и лорд Байрон и откуда начинается знаменитая линия столетнего трамвайчика, ведущая к океану. Я расскажу о средневековом источнике и его целебных свойствах. Будем гулять вокруг Замка мавров, по его оборонительным стенам. Здесь немного поговорим о влиянии эпохи арабского завоевания. Также вы увидите старинную часовню на горе, притаившуюся среди сказочных лесов национального заповедника или (если к часовне будет закрыт доступ) погуляете по узким улочкам Синтры.

Лучшие пляжи и секретные панорамы

В поездке я собрал самые красивые уголки Синтры, после которых просто невозможно не влюбиться в нее. Вы побываете на одном из самых живописных пляжей, где нередко устраивают фотосессии и свадебные церемонии. Тайными тропами я проведу вас к малоизвестному месту на обрывистых скалах, с которого открываются невероятные панорамы океана. И, конечно, в программе будет крайняя точка Европы — великолепный Мыс Рока.

Гастрономическое удовольствие

На обед я предложу вам отправиться в мой любимый семейный ресторан, где вы сможете попробовать великолепного осьминога по традиционному рецепту и умопомрачительные домашние десерты. В течение дня вы также отведаете восхитительный португальский кофе из зерен, обжаренных в дровяной печи или чай из лесных трав. По пути я расскажу о местных рынках с фермерскими продуктами и кулинарных традициях Португалии. Кроме того, на самой высокой точке заповедника устроим пикник с дегустацией знаменитого португальского зеленого вина. А если останется время, то закат встретим в уютном баре с бокалом вина или портвейна с видом на знаменитый пляж Гиншу.

Гибкая программа

У нас не будет четкого расписания и программы — я полагаюсь на ваш вкус, темп и настроение. Как и положено, когда в гости приезжают друзья. Так что, если вы захотите что-то изменить, свернуть с намеченной дороги и открыть свою Португалию — давайте импровизировать вместе! Я и мой новый комфортный автомобиль — к вашим услугам!

🎁 На память о встрече с Португалией у вас останутся не только прекрасные впечатления, но и изготовленные специально для вас сувениры и сладости.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Я встречу вас в отелях Лиссабона, Синтры и окрестностей и после экскурсии отвезу обратно

Перемещаться будем на BMW Active 2 Tourer

Что входит в стоимость, а что — нет