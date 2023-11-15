Автомобильная экскурсия по самым важным кварталам древнего Лиссабона

Ваше путешествие начнется возле культового кафе Хард Рок г. Лиссабон рядом со знаменитой Авенидой Свободы и красивой площадью Реставраторам. Мы проедемся по основной артерии Старого города и исследуем восставший город из руин после землетрясения 1755 года. Затем попадем в сердце города — старинную Алфаму, а далее вас ожидает самые важные монументы древнего города церкви, смотровые площадки, воровской рынок. Следующий район с которым вы познакомитесь, это старинный Мавританский квартал, где проживала знаменитая женщина благодаря которой и стало популярным Фаду. В завершение знаменитый Байру Алту, где бурлит ночная жизнь, из-за концентрации баров, дискотек. Или Площадь Кармелитов, где находится знаменитая церковь Карму и смотровая лифта Санта Жушта. За короткое время вы поймете как устроен город, историю создания страны и что еще обязательно посмотреть в столице. Экскурсия нужна тем, кто впервые в Лиссабоне или нет много времени, проездом в Португалии. Гид с радостью поделится с вами важной информацией о местной кухне, гастрономии, виноделии этой страны. Эта экскурсия автомобильная, потому что город очень холмистый и передвигаться по нему пешком крайне непросто. Важная информация:• Одевайте в комфортную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и легкий перекус.