Авто-пешеходная экскурсия по знаменитым районам Лиссабона — Алфама, Мавританский квартал, Шиаду, Карму, Площадь Луиша Камоэнса.
Мы сделаем остановки в труднодоступных местах города Лиссабон, на красивых площадях, смотровых площадках, куда многие хотят добраться, но не всегда знают как.
Лиссабон не самый простой город для пешеходной прогулки, поэтому некоторые районы стоит посетить используя автомобиль.
Мы сделаем остановки в труднодоступных местах города Лиссабон, на красивых площадях, смотровых площадках, куда многие хотят добраться, но не всегда знают как.
Лиссабон не самый простой город для пешеходной прогулки, поэтому некоторые районы стоит посетить используя автомобиль.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Алфама
- Мавританский квартал
- Шиаду
- Карму
- Площадь Луиша Камоэнса
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Автомобильная экскурсия по самым важным кварталам древнего Лиссабона
Ваше путешествие начнется возле культового кафе Хард Рок г. Лиссабон рядом со знаменитой Авенидой Свободы и красивой площадью Реставраторам. Мы проедемся по основной артерии Старого города и исследуем восставший город из руин после землетрясения 1755 года. Затем попадем в сердце города — старинную Алфаму, а далее вас ожидает самые важные монументы древнего города церкви, смотровые площадки, воровской рынок. Следующий район с которым вы познакомитесь, это старинный Мавританский квартал, где проживала знаменитая женщина благодаря которой и стало популярным Фаду. В завершение знаменитый Байру Алту, где бурлит ночная жизнь, из-за концентрации баров, дискотек. Или Площадь Кармелитов, где находится знаменитая церковь Карму и смотровая лифта Санта Жушта. За короткое время вы поймете как устроен город, историю создания страны и что еще обязательно посмотреть в столице. Экскурсия нужна тем, кто впервые в Лиссабоне или нет много времени, проездом в Португалии. Гид с радостью поделится с вами важной информацией о местной кухне, гастрономии, виноделии этой страны. Эта экскурсия автомобильная, потому что город очень холмистый и передвигаться по нему пешком крайне непросто. Важная информация:• Одевайте в комфортную одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Каждый день в 8.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Hard Rock Cafe Av. da Liberdade 2, Lisboa
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 8.00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Индивидуальные
Обзорные
Район Алфама
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