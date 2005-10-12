  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

Лиссабон Люкс с круизом по реке Тежу

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Лиссабона
Увидеть город 🏙️ с высоты, прогуляться 👣 по старинным районам, полюбоваться плиткой азулежу и увидеть знаменитые желтые трамвайчики, а после насладиться круизом по реке Тежу.

Все это ждет вас во время четырехчасовой экскурсии 🧭 по Лиссабону.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €60 за человека

    Заказать экскурсию
Лиссабон Люкс с круизом по реке Тежу
Лиссабон Люкс с круизом по реке Тежу

Что вы увидите

  • Собор Се
  • Замок Св. Георгия
  • Лифт Санта Жушта
  • Площадь Коммерции
  • Железнодорожный вокзал Росиу
  • Проспект Независимости
  • Площадь Реставраторов
  • Площадь Росиу
Собор Се издали заметен по двум высоким башням с зубцами. Он был возведен в 1150 году, но, к сожалению, несколько раз разрушался. Благодаря реставрациям и восстановлению почти с фундамента собор стал своеобразий мозаикой из нескольких стилей разных эпох: барокко, рококо, неоклассицизма, готики.
Замок Св. Георгия на одном из семи холмов Лиссабона примечателен смотровыми площадками, откуда можно полюбоваться городом, рекой Тежу и океаном. Стены замка видны практически из любой точки города. Туристы могут спокойно осматривать сохранившиеся объекты прежних времен, пообедать в ресторане, понаблюдать за ленивыми кошками и гордыми павлинами.
Лифт Санта Жушта — одна из обязательных к посещению достопримечательностей 🏛️ Лиссабона. В любое время там слышится многоязычный говор гостей со всего света. Они радуются возможности осмотреть португальскую столицу с высоты 45 метров и запечатлеть себя на фото. В 2002 году в честь столетия лифту был присвоен гордый статус памятника национального значения.
Площадь Коммерции с огромной колоннадной аркой легко узнать по конной статуе королю Жозе I, торжественно открытой в 1775 году. Это место также часто называют Дворцовой площадью в память о стоявшей там королевской резиденции, которая была полностью разрушена землетрясением 1755 года. После этого было принято решение не восстанавливать дворец, а открыть на этом месте торговую площадь.
Железнодорожный вокзал Росиу знаменит своим восхитительным фасадом в стиле нео-мануэлино, отделанным мавританскими арками в форме подков и украшенный красивыми 🤩 скульптурами. Башенка с часами видна издали. Чтобы не портить городскую архитектуру, к вокзалу провели тоннель. Его длина более 2600 метров.
Проспект Независимости или Свободы навевает воспоминания об очаровательных французских бульварах, где так приятно совершать променад. Проспект шириной 90 м и длиной более километра был построен в 1879—1886 годах, расширив город 🏙️ в северном направлении. Обеспеченные горожане быстро заприметили удобное место и стали отстраивать богатые особняки. Большинство памятников архитектуры XIX и ХХ веков сохранились до наших дней без изменений, в том числе знаменитый монумент павшим в Первой мировой войне.
Площадь Реставраторов многие ошибочно связывают с реставрацией памятников, но буквально название с португальского языка переводится как площадь восстановителей, так как ее появление связано с окончанием 60-летнего периода владычества Испании в 1640 году и восстановлением независимости португальцев. В честь этого величайшего события на площади был возведен обелиск. В окружающей архитектуре выделяется дворец Фож.
Площадь Росиу или Площадь Педру IV замыкает с севера исторический район Байша. Центр площади украшает величественный памятник императору Педру IV. Внешний вид местности многократно менялся и сегодня она оформлена традиционной португальской мозаикой и двумя бронзовыми фонтанами из Франции.
Речной круиз по реке Тежу, неспешно вливающей свои воды в океан в единственной европейской столице на побережье Атлантики, дает новые впечатления и позволяет с комфортом отдохнуть. Перед пассажирами кораблика проплывает череда удивительных достопримечательностей разных веков: Замок 🏰 Святого Жоржа, Собор Се, Меркада да Рибейра, Национальный Музей 🖼 Арте Антига, мост 25 апреля, величественная статуя Христа, Дворец Ажуда, площадь Империи, Монастырь Жеронимуш, Культурный центр Белема, Памятник первоокрывателям, сказочная Белемская башня.
Что входит
  • Гид
  • Билет на круиз
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Уточняется после бронирования
Лиссабон Люкс с круизом по реке Тежу
Лиссабон Люкс с круизом по реке Тежу
Лиссабон Люкс с круизом по реке Тежу
Лиссабон Люкс с круизом по реке Тежу
Лиссабон Люкс с круизом по реке Тежу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Б.
Елена Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Елена Б. проводит ещё 6 экскурсий

Автобусная экскурсия по Лиссабону
40
4.5 часов
Автобусная экскурсия по Лиссабону
Вила Висоза -Эвора — Статуя Христа — Мост 25 Апреля — мост Вашко де Гамма
79
6.5 часов
Вила Висоза -Эвора — Статуя Христа — Мост 25 Апреля — мост Вашко де Гамма
Обзорная экскурсия по городу Порту
45
4 часа
Обзорная экскурсия по городу Порту
Ужин со спектаклем Фаду
84
2.5 часа
Ужин со спектаклем Фаду
Коимбра — Фатима — Карстовые пещеры
105
8.5 часов
Коимбра — Фатима — Карстовые пещеры
Обидуш — Баталья — Алкобаса — Томар
85
8.5 часов
Обидуш — Баталья — Алкобаса — Томар

Еще несколько необычных экскурсий в Лиссабоне

Такой разный Лиссабон
20
3.5 часа
Такой разный Лиссабон
298 отзывов
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Ежедневная прогулка по Лиссабону
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Лиссабону
285 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Душевная экскурсия по Лиссабону
От 92
2.5 часа
Душевная экскурсия по Лиссабону
247 отзывов
Подружиться с Лиссабоном и влюбиться в его настоящую жизнь на неформальной прогулке по городу
От Синтры до Эшторила
170
8 часов
От Синтры до Эшторила
189 отзывов
Мыс Рока, пляж Гиньшу, Пасть дьявола, Кашкайш — авто-тур по самым популярным местам Португалии
Лиссабон, который покорит ваше сердце
77
2.5 часа
Лиссабон, который покорит ваше сердце
188 отзывов
Ощутить колорит Старого города и навсегда влюбиться в Лиссабон с первого дня путешествия
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
65
3 часа
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
163 отзыва
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам