Собор Се издали заметен по двум высоким башням с зубцами. Он был возведен в 1150 году, но, к сожалению, несколько раз разрушался. Благодаря реставрациям и восстановлению почти с фундамента собор стал своеобразий мозаикой из нескольких стилей разных эпох: барокко, рококо, неоклассицизма, готики.

Замок Св. Георгия на одном из семи холмов Лиссабона примечателен смотровыми площадками, откуда можно полюбоваться городом, рекой Тежу и океаном. Стены замка видны практически из любой точки города. Туристы могут спокойно осматривать сохранившиеся объекты прежних времен, пообедать в ресторане, понаблюдать за ленивыми кошками и гордыми павлинами.

Лифт Санта Жушта — одна из обязательных к посещению достопримечательностей 🏛️ Лиссабона. В любое время там слышится многоязычный говор гостей со всего света. Они радуются возможности осмотреть португальскую столицу с высоты 45 метров и запечатлеть себя на фото. В 2002 году в честь столетия лифту был присвоен гордый статус памятника национального значения.

Площадь Коммерции с огромной колоннадной аркой легко узнать по конной статуе королю Жозе I, торжественно открытой в 1775 году. Это место также часто называют Дворцовой площадью в память о стоявшей там королевской резиденции, которая была полностью разрушена землетрясением 1755 года. После этого было принято решение не восстанавливать дворец, а открыть на этом месте торговую площадь.

Железнодорожный вокзал Росиу знаменит своим восхитительным фасадом в стиле нео-мануэлино, отделанным мавританскими арками в форме подков и украшенный красивыми 🤩 скульптурами. Башенка с часами видна издали. Чтобы не портить городскую архитектуру, к вокзалу провели тоннель. Его длина более 2600 метров.

Проспект Независимости или Свободы навевает воспоминания об очаровательных французских бульварах, где так приятно совершать променад. Проспект шириной 90 м и длиной более километра был построен в 1879—1886 годах, расширив город 🏙️ в северном направлении. Обеспеченные горожане быстро заприметили удобное место и стали отстраивать богатые особняки. Большинство памятников архитектуры XIX и ХХ веков сохранились до наших дней без изменений, в том числе знаменитый монумент павшим в Первой мировой войне.

Площадь Реставраторов многие ошибочно связывают с реставрацией памятников, но буквально название с португальского языка переводится как площадь восстановителей, так как ее появление связано с окончанием 60-летнего периода владычества Испании в 1640 году и восстановлением независимости португальцев. В честь этого величайшего события на площади был возведен обелиск. В окружающей архитектуре выделяется дворец Фож.

Площадь Росиу или Площадь Педру IV замыкает с севера исторический район Байша. Центр площади украшает величественный памятник императору Педру IV. Внешний вид местности многократно менялся и сегодня она оформлена традиционной португальской мозаикой и двумя бронзовыми фонтанами из Франции.

Речной круиз по реке Тежу, неспешно вливающей свои воды в океан в единственной европейской столице на побережье Атлантики, дает новые впечатления и позволяет с комфортом отдохнуть. Перед пассажирами кораблика проплывает череда удивительных достопримечательностей разных веков: Замок 🏰 Святого Жоржа, Собор Се, Меркада да Рибейра, Национальный Музей 🖼 Арте Антига, мост 25 апреля, величественная статуя Христа, Дворец Ажуда, площадь Империи, Монастырь Жеронимуш, Культурный центр Белема, Памятник первоокрывателям, сказочная Белемская башня.