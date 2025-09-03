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Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»

Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Представьте, что вы и ваша семья - отважные искатели приключений, решившие разгадать тайны старинного капитана в Лиссабоне. Ваше путешествие начнется с таинственной карты, найденной в старинной бутылке.

Вас ждут увлекательные задания,
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которые помогут познакомиться с историческим районом Белен, узнать о великих географических открытиях и торговле пряностями, которые изменили мир.

Вы научитесь ориентироваться по звездам, расшифруете древние коды и, возможно, найдете сокровища, которые так искательно скрывал хитроумный капитан.

Этот квест станет не только увлекательным приключением, но и замечательным способом провести время с семьей, погрузившись в атмосферу морских путешествий и открытий

5
4 отзыва

5 причин купить этот квест

  • 🧩 Разгадывание головоломок и шифров
  • 🗺️ Ориентирование по карте и компасу
  • 🏰 Прикосновение к тайнам башни Белен
  • 📜 Овладение каменной азбукой монастыря Жеронимуш
  • 🍰 Раскрытие секрета монастырского лакомства
Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»

Что можно увидеть

  • Башня Белен
  • Монастырь Жеронимуш

Описание квеста

Разгадывая головоломки, шифры, ребусы и выполняя творческие задания, вы познакомитесь с необычными местами района Белен и ощутите себя участниками эпохи Великих географических открытий. В увлекательном формате раскроете:

  • Какие земли были открыты португальскими мореплавателями
  • Что в 15 веке ценилось дороже золота
  • Как португальцам удалось проложить морской путь в Индию
  • Какие продукты попали в меню европейцев в результате географических открытий
  • Как торговля пряностями повлияла на историю Португалии и поменяла мировой порядок

Эти знания проложат вам верную тропинку к сокровищам. Кроме того, вы:

  • Научитесь ориентироваться по карте, компасу и звёздам
  • Прикоснётесь к тайнам ажурной башни Белен
  • Овладеете каменной азбукой монастыря Жеронимуш
  • Раскроете секрет самого популярного монастырского лакомства Португалии

Если вам удастся выполнить все задания, пройти нелёгкие испытания и расшифровать последний секретный код — вы попадёте в таинственное место, где спрятаны сокровища старого капитана. Что хранит в сундуке этот хитрый португальский товарищ? Давайте узнаем! Скорее собирайте чемоданы, корабль скоро отчаливает!

Организационные детали

  • Квест будет интересен детям от 7 лет, подросткам и взрослым
  • Если группа детская, её должен сопровождать хотя бы один взрослый
  • Все материалы для квеста включены в стоимость: творческие задания, иллюстрации и карта

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Белен
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 11.5 часов
Провела экскурсии для 271 туриста
Уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. С 2001 года живу в Португалии. Имею диплом филолога и португальский диплом специалиста в сфере туризма. Очень люблю путешествовать и исследовать эту необычайно красивую страну. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Гидом я стала потому, что не могу не делиться своими впечатлениями, открытиями и любовью к Португалии с другими людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ирина
Я и дети остались в восторге от экскурсии! Моя детвора не особо любит ходить по музеям и улицам городов, поэтому я всегда стараюсь искать детские экскурсии и эта - одна
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из лучших, которые мы посещали! Квест хорошо продуманный, с очень красивым реквизитом, задания - разные и интересные. Только наловчился искать подсказки на бумаге, как уже нужно оглядеться вокруг и найти подсказку в окружении. Только привык писать и чертить, как уже нужно прыгать и бегать. И при этом ты еще и узнаешь много нового об эпохе великих географических открытий, о приборах, которыми пользовались мореплаватели, о районе Белен и истории Португалии. На минуточку - квест длился три часа и дети подустали только к концу третьего часа! Ольга - великолепный рассказчик и хороший психолог, очень быстро расположила к себе самых придирчивых клиентов - детвору, мы делали остановку на мороженое и всё было просто лучше, чем я могла себе представить. Сокровища капитана были найдены в неожиданном месте и это был тоже очень крутой сюрприз! Горячо рекомендую! Спасибо, Ольга!

Я и дети остались в восторге от экскурсии! Моя детвора не особо любит ходить по музеям
Я и дети остались в восторге от экскурсии! Моя детвора не особо любит ходить по музеям
Я и дети остались в восторге от экскурсии! Моя детвора не особо любит ходить по музеям
Я и дети остались в восторге от экскурсии! Моя детвора не особо любит ходить по музеям
Я и дети остались в восторге от экскурсии! Моя детвора не особо любит ходить по музеям
Я и дети остались в восторге от экскурсии! Моя детвора не особо любит ходить по музеям
Я и дети остались в восторге от экскурсии! Моя детвора не особо любит ходить по музеям
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Алина
Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного об истории, тайнах и загадках Лиссабона. Мы с мужем тоже
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включились в игру и не пожалели! Было потрясающе интересно, весело, время пролетело незаметно, а в конце были найдены сокровища:) Квест хорошо продуманный и динамичный, действительно, созданный с душой и фантазией. За всё это огромное спасибо нашему гиду Ольге! Всегда очень приятно, когда человек так ответственно подходит к своей работе и умеет создать отличный проект. Нам очень-очень понравилось и мы с большим удовольствием рекомендуем эту прекрасную экскурсию!

Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки
Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки
Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки
Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки
Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки
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Екатерина
Ольга очень пунктуальна и внимательна. Наша экскурсия была организована в большей степени для детей 8 и 5 лет, задания были интересные и доступные для старшего, но мы изначально предполагали что
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младшему могут понадобиться «танцы с бубнами», Ольга старалась увлечь и подыскать подход ко всем. Задания были интересные и разнообразные, оба ребенка приняли участие в их выполнении.

Ольга отслеживала состояние и настроения детей и подстраивала экскурсию под эти факторы (где посидеть, где можно купить мороженое, сходить в туалет и тп), когда младший совсем устал, аккуратно уточнила надо ли сократить маршрут и мы решили, что однозначно да.

Очень рекомендую это приключение для детей 7+, с этого возраста от родителей скорее всего не понадобится большой включенности, а детям будет 100% интересно.

Сокровища спрятаны очень надежно:)

Рекомендация: уточнять погодные условия и правильную форму одежды у Ольги, как мы не старались не угадали с экипировкой, взрослые подмерзли из-за ветреной погоды и при этом обгорели:)

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J
Отличная экскурсия для компании с детьми - нашим мальчишкам (5 и 9) очень понравилось. Узнали много нового и познакомились с районом Белен в игровой форме. Спасибо Ольге
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Входит в следующие категории Лиссабона

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