Представьте следующую картину: вы отважные первооткрыватели. Ваш корабль, подгоняемый ветром, несётся на всех парусах. Вдруг вы видите загадочный предмет, раскачивающийся на волнах. Это бутылка с картой и таинственным посланием капитана. Прочитав его, вы решаете остановиться у португальского побережья и отправиться на поиски сокровищ. Вперёд навстречу приключениям!

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Описание

Что вас ожидает

Разгадывая головоломки, шифры, ребусы и выполняя творческие задания, вы познакомитесь с необычными местами района Белен и ощутите себя участниками эпохи Великих географических открытий. В увлекательном формате раскроете:

Какие земли были открыты португальскими мореплавателями

Что в 15 веке ценилось дороже золота

Как португальцам удалось проложить морской путь в Индию

Какие продукты попали в меню европейцев в результате географических открытий

Как торговля пряностями повлияла на историю Португалии и поменяла мировой порядок

Эти знания проложат вам верную тропинку к сокровищам. Кроме того, вы:

Научитесь ориентироваться по карте, компасу и звёздам

Прикоснётесь к тайнам ажурной башни Белен

Овладеете каменной азбукой монастыря Жеронимуш

Раскроете секрет самого популярного монастырского лакомства Португалии

Если вам удастся выполнить все задания, пройти нелёгкие испытания и расшифровать последний секретный код — вы попадёте в таинственное место, где спрятаны сокровища старого капитана. Что хранит в сундуке этот хитрый португальский товарищ? Давайте узнаем! Скорее собирайте чемоданы, корабль скоро отчаливает!

Организационные детали