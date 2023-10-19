Перенестись в эпоху Великих географических открытий и отыскать клад в колоритном районе Белен
Представьте следующую картину: вы отважные первооткрыватели. Ваш корабль, подгоняемый ветром, несётся на всех парусах. Вдруг вы видите загадочный предмет, раскачивающийся на волнах. Это бутылка с картой и таинственным посланием капитана. Прочитав его, вы решаете остановиться у португальского побережья и отправиться на поиски сокровищ. Вперёд навстречу приключениям!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Разгадывая головоломки, шифры, ребусы и выполняя творческие задания, вы познакомитесь с необычными местами района Белен и ощутите себя участниками эпохи Великих географических открытий. В увлекательном формате раскроете:
- Какие земли были открыты португальскими мореплавателями
- Что в 15 веке ценилось дороже золота
- Как португальцам удалось проложить морской путь в Индию
- Какие продукты попали в меню европейцев в результате географических открытий
- Как торговля пряностями повлияла на историю Португалии и поменяла мировой порядок
Эти знания проложат вам верную тропинку к сокровищам. Кроме того, вы:
- Научитесь ориентироваться по карте, компасу и звёздам
- Прикоснётесь к тайнам ажурной башни Белен
- Овладеете каменной азбукой монастыря Жеронимуш
- Раскроете секрет самого популярного монастырского лакомства Португалии
Если вам удастся выполнить все задания, пройти нелёгкие испытания и расшифровать последний секретный код — вы попадёте в таинственное место, где спрятаны сокровища старого капитана. Что хранит в сундуке этот хитрый португальский товарищ? Давайте узнаем! Скорее собирайте чемоданы, корабль скоро отчаливает!
Организационные детали
- Квест будет интересен детям от 7 лет, подросткам и взрослым
- Если группа детская, её должен сопровождать хотя бы один взрослый
- Все материалы для квеста включены в стоимость: творческие задания, иллюстрации и карта
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Белен
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 185 туристов
Уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. С 2001 года живу в Португалии. Имею диплом филолога и португальский диплом специалиста в сфере туризма. Очень люблю путешествовать и исследовать эту необычайно красивую страну. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Гидом я стала потому, что не могу не делиться своими впечатлениями, открытиями и любовью к Португалии с другими людьми.
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