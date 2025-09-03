Представьте, что вы и ваша семья - отважные искатели приключений, решившие разгадать тайны старинного капитана в Лиссабоне. Ваше путешествие начнется с таинственной карты, найденной в старинной бутылке.Вас ждут увлекательные задания,

которые помогут познакомиться с историческим районом Белен, узнать о великих географических открытиях и торговле пряностями, которые изменили мир. Вы научитесь ориентироваться по звездам, расшифруете древние коды и, возможно, найдете сокровища, которые так искательно скрывал хитроумный капитан. Этот квест станет не только увлекательным приключением, но и замечательным способом провести время с семьей, погрузившись в атмосферу морских путешествий и открытий

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Разгадывая головоломки, шифры, ребусы и выполняя творческие задания, вы познакомитесь с необычными местами района Белен и ощутите себя участниками эпохи Великих географических открытий. В увлекательном формате раскроете:

Какие земли были открыты португальскими мореплавателями

Что в 15 веке ценилось дороже золота

Как португальцам удалось проложить морской путь в Индию

Какие продукты попали в меню европейцев в результате географических открытий

Как торговля пряностями повлияла на историю Португалии и поменяла мировой порядок

Эти знания проложат вам верную тропинку к сокровищам. Кроме того, вы:

Научитесь ориентироваться по карте, компасу и звёздам

Прикоснётесь к тайнам ажурной башни Белен

Овладеете каменной азбукой монастыря Жеронимуш

Раскроете секрет самого популярного монастырского лакомства Португалии

Если вам удастся выполнить все задания, пройти нелёгкие испытания и расшифровать последний секретный код — вы попадёте в таинственное место, где спрятаны сокровища старого капитана. Что хранит в сундуке этот хитрый португальский товарищ? Давайте узнаем! Скорее собирайте чемоданы, корабль скоро отчаливает!

Организационные детали