Представьте, что вы и ваша семья - отважные искатели приключений, решившие разгадать тайны старинного капитана в Лиссабоне. Ваше путешествие начнется с таинственной карты, найденной в старинной бутылке.
Вас ждут увлекательные задания,
Вас ждут увлекательные задания,
5 причин купить этот квест
- 🧩 Разгадывание головоломок и шифров
- 🗺️ Ориентирование по карте и компасу
- 🏰 Прикосновение к тайнам башни Белен
- 📜 Овладение каменной азбукой монастыря Жеронимуш
- 🍰 Раскрытие секрета монастырского лакомства
Что можно увидеть
- Башня Белен
- Монастырь Жеронимуш
Описание квеста
Разгадывая головоломки, шифры, ребусы и выполняя творческие задания, вы познакомитесь с необычными местами района Белен и ощутите себя участниками эпохи Великих географических открытий. В увлекательном формате раскроете:
- Какие земли были открыты португальскими мореплавателями
- Что в 15 веке ценилось дороже золота
- Как португальцам удалось проложить морской путь в Индию
- Какие продукты попали в меню европейцев в результате географических открытий
- Как торговля пряностями повлияла на историю Португалии и поменяла мировой порядок
Эти знания проложат вам верную тропинку к сокровищам. Кроме того, вы:
- Научитесь ориентироваться по карте, компасу и звёздам
- Прикоснётесь к тайнам ажурной башни Белен
- Овладеете каменной азбукой монастыря Жеронимуш
- Раскроете секрет самого популярного монастырского лакомства Португалии
Если вам удастся выполнить все задания, пройти нелёгкие испытания и расшифровать последний секретный код — вы попадёте в таинственное место, где спрятаны сокровища старого капитана. Что хранит в сундуке этот хитрый португальский товарищ? Давайте узнаем! Скорее собирайте чемоданы, корабль скоро отчаливает!
Организационные детали
- Квест будет интересен детям от 7 лет, подросткам и взрослым
- Если группа детская, её должен сопровождать хотя бы один взрослый
- Все материалы для квеста включены в стоимость: творческие задания, иллюстрации и карта
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Белен
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 11.5 часов
Провела экскурсии для 271 туриста
Уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. С 2001 года живу в Португалии. Имею диплом филолога и португальский диплом специалиста в сфере туризма. Очень люблю путешествовать и исследовать эту необычайно красивую страну. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Гидом я стала потому, что не могу не делиться своими впечатлениями, открытиями и любовью к Португалии с другими людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я и дети остались в восторге от экскурсии! Моя детвора не особо любит ходить по музеям и улицам городов, поэтому я всегда стараюсь искать детские экскурсии и эта - одна
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Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного об истории, тайнах и загадках Лиссабона. Мы с мужем тоже
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Ольга очень пунктуальна и внимательна. Наша экскурсия была организована в большей степени для детей 8 и 5 лет, задания были интересные и доступные для старшего, но мы изначально предполагали что
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J
Отличная экскурсия для компании с детьми - нашим мальчишкам (5 и 9) очень понравилось. Узнали много нового и познакомились с районом Белен в игровой форме. Спасибо Ольге
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