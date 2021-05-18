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Полезная информация о Лиссабоне

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Местное время в Лиссабоне
19:3212
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаЛиссабон
По-английскиLisbon
Это столицаЛиссабон является столицей Португалии
Статья о городеСтатья о Лиссабоне
Население города517 802 чел.
АэропортЛиссабон LIS
Часовой поясEurope/Lisbon
Средняя высота45 м. от уровня моря

Подробная статья

Лиссабон
Лиссабон – обзор столицы Португалии, что посмотреть, чем заняться, факты
Португальская столица Лиссабон — является самым древним городом Европы. Туристы едут себя, чтобы увидеть красивые достопримечательности, например, Квартал Байша или Парк Наций. Попробовать португальскую кухню, посетить национальные праздники и фестивали. В общем, чтобы прикоснуться к целой древней цивилизации

Где находится Лиссабон на карте

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