Полезная информация о Лиссабоне
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Местное время в Лиссабоне
19:3212
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇹 Португалия
|Название города
|Лиссабон
|По-английски
|Lisbon
|Это столица
|Лиссабон является столицей Португалии
|Статья о городе
|Статья о Лиссабоне
|Население города
|517 802 чел.
|Аэропорт
|Лиссабон LIS
|Часовой пояс
|Europe/Lisbon
|Средняя высота
|45 м. от уровня моря
Подробная статья
Лиссабон – обзор столицы Португалии, что посмотреть, чем заняться, факты
Португальская столица Лиссабон — является самым древним городом Европы. Туристы едут себя, чтобы увидеть красивые достопримечательности, например, Квартал Байша или Парк Наций. Попробовать португальскую кухню, посетить национальные праздники и фестивали. В общем, чтобы прикоснуться к целой древней цивилизации
Где находится Лиссабон на карте
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