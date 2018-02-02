Пришло время ознакомиться с самой западной страной Европы. Родиной портвейна, мировым производителем пробок и ценителем музыкального стиля Фаду. Где люди приветствуют друг друга фразой «Ola» и располагается самый старый книжный магазин в мире, а теперь ХорошоТАМ расскажет всё по порядку.

Португалия является одним из самых недорогих и увлекательных мест в Европе. Страна имеет богатое мореходное прошлое, превосходные пляжные курорты, задумчивые города и ландшафты, окруженные оливковыми рощами, виноградниками и полями пшеницы. Эта маленькая страна мореплавания всегда была местом приключений. В Португалии вы обязательно найдете занятия по душе, можно отправиться в поход на Калдейра-даш-Сете-Сидадиш (вулканический кратер) или исследовать виноградники долины Доура, а можно и просто нежиться на пляжаж Алгарве. Береговая линия страны благословлена ​​великолепными пляжами, которые считаются одними из самых красивых в мире.

Столица Лиссабон, чрезвычайно заманчива, с её трамваями и железными фуникулерами, поднимающимися на семь холмов. Район Байша интересен своей архитектурой в стиле барокко, а набережная напоминает эпоху колониальных открытий.

Второй город Портурасположенный на севере страны, является столицей всеми известного напитка портвейн. В Порту находится прекрасный район Рибейра - это место в котором переплетается наследие ЮНЕСКО из окрашенных и аркадных домов. Отправившись на юг, вы окажитесь в Фару, который является столицей Алгарве — это город с оживленным студенческим духом и хорошо сохранившимися средневековыми постройками.

Захватывающая история, вкусная еда и идиллические пейзажи - это лишь малая часть того, чем знаменита эта маленькая, но такая потрясающая страна!

Общие сведения о стране

Расположение

Португалия расположена в юго-западном уголке Европы и является одной из древнейших стран континента, обладающей множеством традиций и гордостью моряков. Несмотря на свои небольшие размеры, страна благословлена ​​разнообразным ландшафтом, от зеленых гор и золотых равнин до прекрасных речных долин и километров залитых солнцем пляжей.

Португалия на карте Мира

Площадь

41,66 км². Страна разделена на 18 районов в материковой части Португалии и два автономных района (Азорские острова и острова Мадейра). Северная Португалия довольно горная. Алгарве - популярная курортная зона с широкими песчаными пляжами и множеством привлекательных заливов.

Столица

Лиссабон

Язык

Португальцы говорят на официальном португальском и мирандском языке

Население

В стране, название которой произошло от наименования города Порту, живет 10 миллионов португальцев. По иной версии считают, что части «порту» и «галлия» объединились в одно слово благодаря поселению галлов в 9 веке

Религия

Большинство португальцев - католики.

Валюта

1 евро (€) = 100 центов

Банкноты: 500, 200, 100, 50, 20, 10 и 5

Монеты: евро 2, 1 и 50, 20, 10, 5, 2 и 1 цент

Телефонный код страны

+351, в случае экстренной ситуации набирать 112

Чаевые

Такси: округлите сумму до ближайших 5 евро от общей стоимости проезда

Отели: несколько евро в конце пребывания

Рестораны: 10% в туристических районах, но проверьте счет, потому что услуга может быть включена

Бары: обычно евро или два, если обслуживание было хорошим, в противном случае можете не оставлять

Климат, когда лучше ехать

Земля среди воды обуславливает средиземноморский климат, характерный повышенной влажностью. Атлантика влияет на определенную мягкость и влажность на побережье и за его пределами.

Как правило, погода похожа на другие части Европы, и ее можно разделить на туристические сезоны:

Низкий сезон (декабрь-март) — коротковременные дожди в течении дня, с низкими температурами в высокогорных районах. Многие достопримечательности закрываются раньше, плюсом является отсутвие туристических толп и более низкие цены.

(декабрь-март) — коротковременные дожди в течении дня, с низкими температурами в высокогорных районах. Многие достопримечательности закрываются раньше, плюсом является отсутвие туристических толп и более низкие цены. Средний сезон (апрель-июнь и сентябрь-ноябрь) - теплые дни с прохладным ветерком с океана, это идеальное время для активного отдыха и пеших прогулок. Умеренное количество туристов и достаточно низкие цены, чем в высокий сезон. Июнь - фестивальный сезон.

(апрель-июнь и сентябрь-ноябрь) - теплые дни с прохладным ветерком с океана, это идеальное время для активного отдыха и пеших прогулок. Умеренное количество туристов и достаточно низкие цены, чем в высокий сезон. Июнь - фестивальный сезон. Высокий сезон (июль и август) - очень тепло и более комфортная температура океана. Все достопримечательности открыты дольше, но цены на размещение увеличиваются на 30%, поэтому ожидайте больших туристических толп, особенно в прибрежных районах.

Города и курорты

Столица Португалии Лиссабон считается одним из самых старых и удобных городов мира. Образовался на столетие раньше появления Парижа и Рима на картах. Почти 50% португальцев живут в Лиссабоне и Порту. Десятый по богатству на всю Евразию. Черно-белые улицы Лиссабона обусловлены покровительством Святого Викентия, который ходил среди белых домов в характерно черном одеянии.

считается одним из самых старых и удобных городов мира. Образовался на столетие раньше появления Парижа и Рима на картах. Почти 50% португальцев живут в Лиссабоне и Порту. Десятый по богатству на всю Евразию. Черно-белые улицы Лиссабона обусловлены покровительством Святого Викентия, который ходил среди белых домов в характерно черном одеянии. Португальский Санкт-Петербург - город Порту . Остальные регионы отведены под наблюдение таким городам, как Минью, Авейру, Коимбра, Алгарве и Визеу. Для справки самый знаменитый португальский футболист Криштиану Роналдо проживает в районе Мадейра.

. Остальные регионы отведены под наблюдение таким городам, как Минью, Авейру, Коимбра, Алгарве и Визеу. Для справки самый знаменитый португальский проживает в районе Мадейра. Пляжные, термальные и горнолыжные курорты страны манят туристов со всех уголков мира. Излюбленные пляжные места – Алгарве с длинными пляжами; маленький и чистый остров Мадейра; Азорские острова с дельфинами и экзотическими попугаями. Термальные воды Жерешапомогут оздоровиться и насладиться дикой природой государства. Несколько месяцев в году в горах есть снег, поэтому любителям покататься на сноуборде или лыжах отдых в Hotel Serra da Estrela придется по вкусу.

Какие виды отдыха существуют

Экскурсионный отдых развит в городе Порту, окунуться в средневековье можно в деревне Обидуш. Для детей предусмотрены океанариумы, аквапарки, зоопарки в столице. Для маленьких туристов маленькая Португалия – парк «Португалия в миниатюре», находящаяся в Коимбре. Все виды активного отдыха доступны круглогодично. Всё, что может себе представить современный человек, присутствует здесь. Кайтинг, сёрфинг, гольф, дайвинг, виндсерфинг и т.д. В июне уже можно купаться, а главное празднуется день страны. Осень идеально подходит для экскурсий, хотя до конца ноября температура воздуха и воды позволяет прохлаждаться в океане. Зимой 15 градусов по Цельсию и это отличное время для приобретения путевки со скидкой на горнолыжный курорт.

Праздники и фестивали

Каждую летнюю субботу отдыхающие на Модейре наблюдают фейерверки, хотя в стране достаточно и других праздничных дат, например, Новый Год, как и в СНГ, встречают 1 января. День всех святыхотмечают 1 ноября, а вот 28 февраля начинается Карнавал. Регаты, ярмарки и фестивали постоянно проводятся для привлечения отдыхающих.Но безусловной вишенкой на торте является праздник Святого Антония. Базилик, гирлянды, сардины на гриле – визитная карточка торжества. Горшки с базиликом дарят в знак любви. Администрация в этот день выделяет деньги на проведение свадеб, по городу гуляют множество женихов и невест. Народные парады и карнавалы ждут вас с 12 по 13 июня ежегодно.

Где лучше размещаться

Относительно европейских цен, Португалия - доступная страна. Начнём наш список по возрастанию цены:

самый дешевый способ заночевать – каучсерфинг (бесплатно, как и в любой стране)

(бесплатно, как и в любой стране) кровать в хостеле можно снять за 10 евро, отдельную комнату за 40 евро

можно снять за 10 евро, отдельную комнату за 40 евро проживание в палатке на берегу моря обойдется в 20 евро на двоих, называются такое проживание в лагере – кемпинг

на берегу моря обойдется в 20 евро на двоих, называются такое проживание в лагере – кемпинг маленькая, но чистая комната в трехзвездочном отеле обойдется в 60-90 евро

обойдется в 60-90 евро жизнь в замке или сельской аутентичной местности стоит от 100 евро в день

Традиционная кухня

Главная из выпечек Португалии – паштель-де-ната. Ее необходимо обязательно попробовать. Это традиционное пирожное с заварным кремом считается гастрономическим чудом страны. Придумали это блюдо монахи Лиссабона в 14 веке. На вид немного подгорелый десерт с тонким тестом и горкой горячего крема, но на вкус непередаваемо.

Обязательно загляните на центральный рынок Боляо. Здесь классические фрукты и овощи страны, рыба и оливки в очень нестандартной таре. В Португалии оливки продают ведрами. Но больше всего там дешевых сувениров. Портвейн выгоднее покупать в центре, на улице Сильвэйра в небольшом винном магазине.Мест с дешевой едой в Порту достаточно. Главный секрет в том, чтобы хватило сил добраться до них. Это 5-7 кварталов от центра, но поужинать можно всего за 4 евро. Например, заказать Франсезинью. По форме блюдо похоже на сендвич, но приготовлено оно из хлеба, стейка и больших ломтиков сыра сверху, залитых пивным соусом. Можно не только наесться, но и опьянеть.

Секретный приём от местного! Во всех заведениях Португалии есть меню для туристов и меню для местных. Просите португальское - там и цены намного ниже и блюда традиционней. Гаспачо отличается от традиционного испанского блюда. Это что-то среднее между холодным супом и освежающим салатом. Самая главная местная рыба – чрезвычайно солёная бакаляо. Местные настолько любят треску, что едят ее даже на Рождество. Невозможно уехать из жаркой страны, не отведав один из самых свежих стейков из тунца. Здесь его свежесть исчисляется не днями, а часами. Сардины на гриле – кулинарное лицо Португалии.

Когда вы закажите еду, официант обязательно перед подачей принесет хлеб и оливки. Но помните, это не бесплатно, и если вы нехотите переплачивать, просто скажите «нет»!

Что привезти из страны в качестве сувенира

Привезите домой символ страны – изделия из керамики, пробки, портвейн, сувенир в виде португальского петуха и многое другое.Важно помнить, что запрещено ввозить и вывозить картофель, шоколад, порнографию, наркотики, скоропортящиеся продукты и антиквариат.

Нужна ли виза для въезда в Португалию?

Только электронным способом можно получить визу в Португалию, без которой въезд в стану для жителей РФ невозможен. Для оформления документов понадобится фото, загранпаспорт, медицинская страховка, выписка из банковского счета. Если едите с детьми, то свидетельство о рождении.

Как добраться до Португалии

Самолётом

Например, быстро и легко можно добраться самолётом с пересадкой в Стамбуле. За 13 часов в среднем можно оказаться в желанном месте, затраты на билет составят 11 250 рублей. Средняя цена на основной способ для вылета из Москвы 170 евро с человека. Из Москвы перелет займет 12ч 30мин, из Санкт-Петербурга 7ч 20мин с пересадкой, из Казани 8ч 45мин, из Екатеринбурга - 8ч 20мин, из Владивостока -12ч 21мин.

Для экономного туриста дешевле всего лететь из основного аэропорта Барселоны (Испания). Туда можно добраться за 25 минут на местной электричке, билет на которую стоит 4,10 евро. Билеты по всей Европе дешевые, в среднем перелет между странами от 5 до 10 евро. Поэтому самое главное правило экономного путешественника - добраться до самой ближайшей европейской страны.

Можно воспользоваться услугами туроператора и тогда 2-х недельный отпуск обойдется в 2 000 евро на одного человека. При этом не нужно переживать за перелеты, остановки, автобусы, как добраться и где остановиться.

Поездом

По железной дороге из Москвы напрямую не добраться, но из Испании и Франции доехать за 200 евро с человека можно.

Автобусом

С автобусами аналогичная ситуация. Если заранее по «low cost» не купить билет, выгоднее всего ехать из ближайших стран.

Передвижение по стране

Передвигаться по стране выгодней всего на автобусе или самолете с заранее купленным билетом. В столице есть метро и туристические проездные билеты.

Особенности

монархов Португалии сменили республиканцы в 1910 году. Португальцы очень трудолюбивый народ – морской порт и аэропорт Лиссабона в сумме обслуживает 29 миллионов пассажиров в год.

португальцы верующие и консервативные люди. Тем самым сохраняют традиции, но редко открываются чему-то новому.

транспорт и питание здесь относительно стран СНГ дешевое, но люксовое проживание обойдется в кругленькую сумму.

в государстве спокойно, население настроено положительно и драк с разборками не наблюдается. А вот за сумкой следует присматривать, карманники разъехались по всему миру и нужно быть всегда начеку.

только в этой стране подъезды делают даже для 2 квартир. Именно в городе Порту родился португальский язык. А билет туда из Барселоны стоит всего 17 евро.

при встрече все португальцы обязательно целуют друг друга дважды в щеки.

Плюсы и минусы отдыха в Португалии

Минусы:

в Португалии очень влажно из-за близости к Атлантическому океану. Летом это прекрасно, но зимой этот факт доставляет массу неудобств. Центрального отопления в стране нет, поэтому лучше посещать ее в теплое время года.

в сравнении со странами СНГ в Португалии медицина оставляет желать лучшего. Врача нельзя вызвать на дом, повышенная температура не является поводом обращения к врачу. Терапевт не назначает анализы, а может выписать антибиотик и пить много воды. Поэтому будьте здоровы, здесь лучше не болеть.

туристам стоит учитывать сиесту. С обеда и до вечера большинство магазинов закрываются.

высокие штрафы за административные нарушения.

Плюсы:

Первый плюс это качественные и недорогие продукты, отличное вино. Страна считается одной из самых безопасных в мире. Даже на государственные праздники нет драк. Португальцы очень гостеприимный народ. Если вы не знаете английский или португальский, они возьмут вас за руку и сами отведут в нужное для вас место.

недорогой транспорт позволяет дешево летать в ближайшие города и страны.

можно не переживать, что во время отпуска произойдет государственный переворот или массовый беспредел.

экологически чистая среда.

Советы

на чинать экскурсию советуем в Порту , рекомендуем начать прямо с вокзала. Казалось бы, странное предложение, но все туристы приходят в это место неспроста. Весь холл Саубенто выложен яркой плиткой азулежу. Для португальцев это не просто керамическая плитка, а национальная гордость. чтобы украсить этот зал использовали 20 000 плиток. Работа длилась на протяжении 10 лет и это не просто орнаменты, а огромные картины. У каждого панно свой сюжет: история Португалии, сельская жизнь, батальные сены и т.д. Азулежу выполняет не только декоративную роль, но и практичную. Зимой плитка защищает от сырости, а летом от жары.

, рекомендуем начать прямо с вокзала. Казалось бы, странное предложение, но все туристы приходят в это место неспроста. Весь холл Саубенто выложен яркой плиткой азулежу. Для португальцев это не просто керамическая плитка, а национальная гордость. чтобы украсить этот зал использовали 20 000 плиток. Работа длилась на протяжении 10 лет и это не просто орнаменты, а огромные картины. У каждого панно свой сюжет: история Португалии, сельская жизнь, батальные сены и т.д. Азулежу выполняет не только декоративную роль, но и практичную. Зимой плитка защищает от сырости, а летом от жары. на Порту обязательно нужно посмотреть с высоты. Одна из лучших обзорных площадок находится на улице Руа-де-пенто-де-Виктория. Город построен на холмах, поэтому нужно быть готовым качать ноги. Везде спуски и подъемы, но зато красиво!

обязательно нужно посмотреть с высоты. Одна из лучших обзорных площадок находится на улице Руа-де-пенто-де-Виктория. Город построен на холмах, поэтому нужно быть готовым качать ноги. Везде спуски и подъемы, но зато красиво! из бесплатных развлечений Порту популярным является музей фотографий. Португальцы сделали музей в бывшей тюрьме. Всем фотографиям больше 50 лет.

популярным является музей фотографий. Португальцы сделали музей в бывшей тюрьме. Всем фотографиям больше 50 лет. самый колоритный район Порту – Рибейра. Раньше это был самый бедный район, где не было еды. А теперь здесь толпы туристов и самые дорогие рестораны. На набережной всегда кто-то устроит бесплатный концерт. А закончить пешеходную набережную предложим под мостом Луиша I. Это строение подозрительно схоже с Эйфелевой башней, ведь возвел его ученик Эйфеля. На верхней части ездит метро, на нижней части – автомобили. Пешеходам разрешено ходить и сверху и снизу. С этого моста открывается лучший закат Португалии и вид на реку Дору. Которая в переводе означает «река из золота», ведь раньше она кормила всю страну, впадая в Атлантический океан.

– Рибейра. Раньше это был самый бедный район, где не было еды. А теперь здесь толпы туристов и самые дорогие рестораны. На набережной всегда кто-то устроит бесплатный концерт. А закончить пешеходную набережную предложим под мостом Луиша I. Это строение подозрительно схоже с Эйфелевой башней, ведь возвел его ученик Эйфеля. На верхней части ездит метро, на нижней части – автомобили. Пешеходам разрешено ходить и сверху и снизу. С этого моста открывается лучший закат Португалии и вид на реку Дору. Которая в переводе означает «река из золота», ведь раньше она кормила всю страну, впадая в Атлантический океан. приехать в Португалию и не увидеть океан, было бы странно. Но до него еще нужно добраться. Дешевле всего обойдется поездка автобусом. На месте, где впадает река в Атлантический океан, понимаешь, чем отличается морская волна от океанской.

и не увидеть океан, было бы странно. Но до него еще нужно добраться. Дешевле всего обойдется поездка автобусом. На месте, где впадает река в Атлантический океан, понимаешь, чем отличается морская волна от океанской. чтобы почувствовать настоящий дух Португалии обязательно п ослушайте здесь фаду – национальную песню и гордость страны. Это фольклор тех времен, когда португальцы открывали новые земли, много путешествовали, а женщины тосковали по любимым. В 90% фаду поют именно женщины, но и мужчины могут голосом пережать «очень сильную португальскую тоску».

– национальную песню и гордость страны. Это фольклор тех времен, когда португальцы открывали новые земли, много путешествовали, а женщины тосковали по любимым. В 90% фаду поют именно женщины, но и мужчины могут голосом пережать «очень сильную португальскую тоску». башня кафедрального собора продемонстрирует всю красоту Риа Формоза. Это природное явление, где река с множеством каналов и островов впадает в океан. В Фару практически нет деревьев и выдержать жаркое солнце практически невозможно. Поэтому местные натягивают тканевые полотна для создания тени.

продемонстрирует всю красоту Риа Формоза. Это природное явление, где река с множеством каналов и островов впадает в океан. В Фару практически нет деревьев и выдержать жаркое солнце практически невозможно. Поэтому местные натягивают тканевые полотна для создания тени. самая жуткая церковь Португалии – храм Кармо. Построен он в стиле барокко, но туристы приходят сюда, чтобы увидеть одну очень странную памятку – капеллу костей. Все ее стены выложены костьми монахов. Мертвым не хватало места на кладбище и их останки начали переносить в подвалы. Этого оказалось недостаточно, и решили сделать такую капеллу.

Что сделать перед отъездом

Очутившись в Португалии, постарайтесь полностью пропитаться атмосферой нового места. Прогуливаясь узкими проулками, представляйте жизнь, бурлящую здесь много веков назад. Перед отъездом посетите самый старый книжный магазин «Ливрария Лелло» (Порту) и спрячьте пару евро и письмо с пожеланиями своим родственникам, которые когда-то тоже посетят эту удивительную страну.

Вывод

Посетив Португалию, вы точно не захотите уезжать от сюда. Так как тут, у вас была удивительная возможность: оседлать гиганские волны, просыпаться в лучших местах с самыми потрясающими видами и под звуки волн, а также поедать самую вкусную выпечку, болтая с местными жителями.

И когда придется прощаться - вы, наконец-то поймете истинный смысл португальского слова saudade, описывающий сильное притяжение к стране, её людям, удивительной погоде и культуре.