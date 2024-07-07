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глазами💔 это просто маст-визит для всех кто будет в Португалии! За 1 день экскурсии я увидела стооооолько сколько бы не увидела сама за несколько дней пребывания на Сан-Мигеле. +Это сказочное завершение дня провожая закат на пляже Санта-Барбара! 💔💔💔 От всей души рекомендую Павла, экскурсия стоила каждого своего рубля!! ✨ Спасибо Павлу за индивидуальный подход: так как я прилетела в день экскурсии, Павел пошел на встречу и мы начали гораздо позже, + я беспокоилась что на такой длительной экскурсии на машине(+ еще по серпантинам) мне будет тяжело так как меня укачивает абсолютно везде, даже на коротких дистанциях - но нет: все прошло супер, машина очень комфортная для путешествия +стиль вождения Павла 10/10 😊