3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы

Олег
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Олег – экскурсионное агентство
Отправьтесь на встречу с могучим Атлантическим океаном! Обещаю сделать ее запоминающейся: вы попадете на мыс Рока в самое красивое время — на закате — и полюбуетесь этим местом с бокалом знаменитого зеленого вина.

А по дороге узнаете главное о прошлом величии Португалии и современной жизни страны, услышите полезные советы для своего путешествия, заглянете в ущелье «Пасть дьявола» и найдете дом из сказки.
От 105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии3 отзыва
4
Мыс Рока — вечер на краю мира
Мыс Рока — вечер на краю мира

Что вас ожидает

Красоты Лиссабонской Ривьеры
Путь к самой западной точке континента лежит через живописное португальское побережье. Минуя Эшторил с его роскошными отелями и казино, вы попадете в курортный Кашкайш: пофотографируетесь в гавани с множеством лодочек и увидите дом из сказки «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена, куда во время прилива вода подходит к лестнице. Вблизи Кашкайша вы попадете в «Пасть дьявола» — таинственный грот, где я расскажу вам трагическую легенду.

Романтика мыса Рока
Главная цель путешествия — легендарный мыс Рока, где вы представите, как много лет мореплаватели покидали Европу, отправляясь к дальним берегам. Здесь, слушая шум Атлантического океана, вы попробуете Португалию на вкус — я угощу вас бокалом лучшего, по моему мнению, традиционного зеленого вина.

Помимо ярких визуальных впечатлений вас ждут полезные рекомендации. Я с радостью расскажу о других интересных местах, посоветую кафе и рестораны, где стоит попробовать блюда португальской кухни и местные вина.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в вашем отеле в Синтре, Лиссабоне, Эшториле или Кашкайше.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Мерседес.
  • Обратите внимание: если вас 4-6 человек, то стоимость за 1 человека — 40€.
  • Транспортные расходы и вино (в расчете бутылка на 2 человек) включены в стоимость.
  • В стоимость не включены закуски (вы можете взять их с собой или договориться со мной о покупке за дополнительную плату).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (уточняйте в переписке).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Мыс Рока — вечер на краю мира
Мыс Рока — вечер на краю мира
Мыс Рока — вечер на краю мира
Мыс Рока — вечер на краю мира
Мыс Рока — вечер на краю мира
Мыс Рока — вечер на краю мира

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Мы не просто гиды — а ваши друзья в Португалии, которые с радостью поделятся своими знаниями, покажут лучшие места, помогут с выбором отеля, ресторана и развлекательной программы. Мы можем встретить вас в аэропорту, быстро и комфортно отвезти в отель, помочь вам провести незабываемое путешествие с первой и до последней минуты в Португалии!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 октября 2019
Экскурсия замечательная! Посетили много красивых и интересных мест до мыса Рока, и полюбовались закатом на краю света! Сказочно! Гид непрерывно рассказывал очень интересные и познавательные истории, факты о Португалии и о местах, которых проезжали и где останавливались. Узнала много нового! Любовалась красотой этих чудесных мест! Испытала массу положительных эмоций! Очень советую поездки с гидом, это большое преимущество!
28 июля 2019
Если вам нужно дорогое такси, то это сюда.Никакого отношения к экскурсии тур не имеет. На мыс рока можно доехать на убере или на такси. Никакого вина или еще чего то из обещанного вы не увидите. Просто свозять на мыс и все. За указанную цену это больше похоже на развод.
20 марта 2019
Это прекрасная Экскурсия. Гид Борис все очень подробно рассказывал и обращал мое внимание на те детали,которые я могла бы пропустить. Мыс Рока удивительно красивое место,и оно стоит того чтобы тужу приехать!

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