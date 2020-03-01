Пешеходные экскурсии в Синтре

Что вас ожидает

Мистическая усадьба Регалейра

Сперва мы отправимся к самой загадочной достопримечательности Синтры — Кинта да Регалейра, которая окутана легендами об алхимиках, астрологах и масонах. Вы отыщете мистические символы в эклектичных постройках, пройдете по дорожкам потрясающего сада, заглянете в изящные беседки и прохладные гроты, подниметесь на башни и спуститесь под землю, на дно колодца Посвящения. И, конечно, с нашей помощью откроете историю Регалейры и секреты её прежнего владельца Монтейры, который был страстным поклонником оккультных наук и пытался воплотить в архитектуре усадьбы идею Эдемского сада.

Синтра с лучших ракурсов

Затем мы исследуем старую части Синтры, где некогда отдыхали монархи и гулял сам лорд Байрон. Вы перенесетесь во времена мавританских завоеваний, прогуляетесь по витиеватым, крутым и непередаваемо живописным улочкам, а с панорамных площадок сделаете инста-кадры Синтры и обрамляющей её горной цепи. Мы обсудим предназначение двух 33-метровых труб над Национальным дворцом, рассмотрим фасад, совместивший готику, арабский мудехар и португальское азулежу. А чтобы ощутить вкус Синтры, заглянем в кондитерские с традиционными сладостями и лавочки с местными винами и ликерами.