Пешеходные экскурсии в Синтре

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Погрузиться в атмосферу королевского города и проникнуть в тайны мистического особняка

Оксана
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Оксана – представитель гидов
Сказочная, уютная и по-королевски блистательная — всё это Синтра, укрывшаяся среди пышных лесов и горных цепей Португалии.

На прогулке вы откроете для себя историю и самые фотогеничные уголки города, попробуете местные сладости, пройдете по следам мавров и разгадаете символы в гротах, подземельях и парковых беседках усадьбы Регалейра.
От 60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на вокзале Синтры
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Роскошная Синтра и усадьба Регалейра
Роскошная Синтра и усадьба Регалейра

Что вас ожидает

Мистическая усадьба Регалейра
Сперва мы отправимся к самой загадочной достопримечательности Синтры — Кинта да Регалейра, которая окутана легендами об алхимиках, астрологах и масонах. Вы отыщете мистические символы в эклектичных постройках, пройдете по дорожкам потрясающего сада, заглянете в изящные беседки и прохладные гроты, подниметесь на башни и спуститесь под землю, на дно колодца Посвящения. И, конечно, с нашей помощью откроете историю Регалейры и секреты её прежнего владельца Монтейры, который был страстным поклонником оккультных наук и пытался воплотить в архитектуре усадьбы идею Эдемского сада.

Синтра с лучших ракурсов
Затем мы исследуем старую части Синтры, где некогда отдыхали монархи и гулял сам лорд Байрон. Вы перенесетесь во времена мавританских завоеваний, прогуляетесь по витиеватым, крутым и непередаваемо живописным улочкам, а с панорамных площадок сделаете инста-кадры Синтры и обрамляющей её горной цепи. Мы обсудим предназначение двух 33-метровых труб над Национальным дворцом, рассмотрим фасад, совместивший готику, арабский мудехар и португальское азулежу. А чтобы ощутить вкус Синтры, заглянем в кондитерские с традиционными сладостями и лавочки с местными винами и ликерами.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается входной билет для взрослого в усадьбу Регалейра — 10€
  • Экскурсию для вас проведет лицензированный гид из нашей команды, эксперт по усадьбе Регалейра
  • Экскурсия пешеходная, улицы Синтры крутые, поэтому удобная обувь очень пригодится
Роскошная Синтра и усадьба Регалейра
Роскошная Синтра и усадьба Регалейра
Роскошная Синтра и усадьба Регалейра
Роскошная Синтра и усадьба Регалейра
Роскошная Синтра и усадьба Регалейра
Роскошная Синтра и усадьба Регалейра
Роскошная Синтра и усадьба Регалейра
Роскошная Синтра и усадьба Регалейра
Роскошная Синтра и усадьба Регалейра
Роскошная Синтра и усадьба Регалейра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на вокзале Синтры.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Olá! Меня зовут Оксана, я тот самый человек, который подскажет, где купить расписную плитку азулежу, а где — вкусно поесть! Вот уже десять лет наша команда лицензированных и увлеченных гидов делится любовью к Португалии с путешественниками. Сегодня, когда Лиссабон стал трендовым и найти гида даже в пиковый сезон можно в несколько кликов, мы делаем ставку на качественный экскурсионный продукт, основанный на нашем опыте в туризме и обширных знаниях по истории и культуре страны и ее жителей. Warning! Багаж за плечами серьезен, но на непринужденность рассказа не давит. Мы за динамику, легкость и юмор! Bem vindo a Portugal и ждем на наших экскурсиях! Их стоит попробовать:)
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Пешеходные экскурсии в Синтре

Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой СинтреПрогулка по древней, мистической, вечнозеленой СинтреПрогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
20 за человека
3.5 часа
11 отзывов
Увидеть достопримечательности города на пешеходной экскурсии и заглянуть в усадьбу Регалейра
«Дикость западной горной Шотландии соединяется здесь с зеленью южной Франции», — писал Байрон о Синтре, которую считал красивейшим местом в Европе. Я покажу лучшие места города, расскажу о его истории и культурном значении. А после вы окажетесь в мистическом поместье, окутанном таинственными легендами.
Синтра времён СредневековьяСинтра времён СредневековьяСинтра времён Средневековья
105 за экскурсию
4 часа
7 отзывов
Увидеть знаменитый пригород Лиссабона в необычном свете
Синтра — место летнего отдыха королей и представителей элиты, которое всегда ассоциируется с роскошными дворцами и парками. Но получить удовольствие от знакомства с этим городком можно и просто прогулявшись по узким и тенистым улочкам, где каждый дом хранит свои тайны и истории. Вы совершите восхождение в горы по комфортному пешему маршруту, любуясь по дороге великолепными видами со смотровых площадок и гигантскими мегалитами, побываете в древней крепости, а в самом знаменитом кафе Синтры насладитесь вкусом кофе и легендарного пирожного.
Путешествие по Синтре — исторический центр и дворцыПутешествие по Синтре — исторический центр и дворцыПутешествие по Синтре — исторический центр и дворцы
91 за экскурсию
4.5 часов
32 отзыва
Восхититься великолепными дворцами и очароваться атмосферными улочками
Я приглашаю вас увидеть, узнать и полюбить живописнейший уголок Португалии — Синтру! Белые башни Королевского дворца расскажут его средневековую историю, а гуляя по роскошным залам, вы полюбуетесь знаменитыми азулежу. В историческом центре вас ждёт неспешная прогулка мимо аутентичных лавочек и кафе. И, наконец, вас встретит изысканный неоготический дворец Кинта да Регалейра: здесь вы узнаете о его тайнах, прогуляетесь по парку с фонтанами и гротами и даже спуститесь в загадочный колодец.
Из сказочной Синтры на край света — мыс Cabo da RocaИз сказочной Синтры на край света — мыс Cabo da RocaИз сказочной Синтры на край света — мыс Cabo da Roca
144 за экскурсию
4 часа
2 отзыва

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