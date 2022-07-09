Всё об Абрау-Дюрсо

Полезная информация об Абрау-Дюрсо

Что нужно знать об Абрау-Дюрсо: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 14 экскурсий
Местное время в Абрау-Дюрсо
13:2312
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаАбрау-Дюрсо
По-английскиAbrau-Dyurso
Население города3 000 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Абрау-Дюрсо на карте

Популярные экскурсии в Абрау-Дюрсо

Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
Кипарисовое озеро и винодельни в окрестностях Анапы
9900
за всё
Открыть завораживающие панорамы, посетить необычную экозону и познакомиться с миром местных вин
Прогулка на яхте по озеру Абрау
Прогулка на яхте по озеру Абрау
5250
за всё
Прокатиться на парусно-моторной яхте по бирюзовой глади озера и полюбоваться окружающими пейзажами
Винные дороги Анапы
Винные дороги Анапы
8000
за всё
Со мной вы отправитесь в путешествие по окрестностям Анапы
Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова»
Энотур «Лучшие винодельни Таманского полуострова»
11000
за всё
За один день увлекательного путешествия Вы увидите удивительные уголки Таманского полуострова
Дольмены, курганы и водопады: экскурсия на речку Пшада и Жане
Дольмены, курганы и водопады: экскурсия на речку Пшада и Жане
8380
за всё
Анапа, Кипарисовое озеро и Абрау-Дюрсо за один день
Анапа, Кипарисовое озеро и Абрау-Дюрсо за один день
8900
за всё
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика
6800
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Поездка в Абрау-Дюрсо познакомит вас с секретами российского шампенуаза
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо из Анапы
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо из Анапы
7500
за всё
Поездка в Абрау-Дюрсо познакомит вас с секретами российского шампенуаза
Винный тур в Абрау-Дюрсо из Краснодара с дегустацией шампанского
Винный тур в Абрау-Дюрсо из Краснодара с дегустацией шампанского
от
15500
за всё
Приглашаю на экскурсию в Абрау-Дюрсо с посещением завода Русского Дома Шампанского
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо. Трансфер из Новороссийска
Голицын, шампанское и Абрау-Дюрсо. Трансфер из Новороссийска
5
1 отзыв
4600
за всё
Мы с вами проедем по горной дороге из Новороссийска в Абрау
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
9000
за всё
Путешествие из Анапы на знаменитый завод шампанских вин и прогулка по окрестностям озера Абрау
Красоты озера Абрау - путешествие из Анапы
Красоты озера Абрау - путешествие из Анапы
5
10 отзывов
8000
за всё
Очароваться маленькой русской Швейцарией и продегустировать шампанское на заводе Абрау-Дюрсо
Великолепие Абрау-Дюрсо
Великолепие Абрау-Дюрсо
4
4 отзыва
3780
за всё
Живописное озеро, история князя Голицына и завод шампанских вин
Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Абрау-Дюрсо, или добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
5
18 отзывов
5000
за всё
Познакомиться с богатой винотекой, оценить красоты горного озера и увидеть грандиозное шоу фонтанов
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