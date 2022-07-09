Полезная информация об Абрау-Дюрсо
Что нужно знать об Абрау-Дюрсо: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 14 экскурсий
Местное время в Абрау-Дюрсо
13:2312
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Абрау-Дюрсо
|По-английски
|Abrau-Dyurso
|Население города
|3 000 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
Где находится Абрау-Дюрсо на карте
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