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М Марина Побывали на экскурсии в Абхазии на озере Рица с доброжелательным и замечательным водителем Саидом. Саид учёл все наши пожелания и с интересом отвечал на наши вопросы о жизни в Абхазии, за что ему большая благодарность! Экскурсией остались очень довольны, Абхазия очень красива, Саид отличный водитель. Рекомендуем эту экскурсию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна "Экскурсия супер! Приятные менеджеры, все четко объясняют. Забирают от отеля без задержек. Минивен комфортный, мини группа, нас было 8 человек. Много гуляли по самшитовому запроведнику. Очень красиво!" Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виктория "Ездили семьей, группа небольшая – нас было 10 человек, к концу поездки все подружились) Очень интересный маршрут, понравилось абсолютно все!

Хотите увидеть лучшие места Абхазии, берите эту экскурсию!" Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Р Рита "Очень хотела побывать на Рице, красивейшие места! Воздух просто вкусный, после мегаполиса просто кружится голова! Гид Татьяна просто замечательная, так интересно все рассказывала, большое спасибо!" Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга "Экскурсия очень понравилась! Гид – просто полный восторг! Машина комфортная, все чистенько, ехать очень удобно. Места интереснейшие, красота неописуемая. Рассказывают очень увлекательно. Спасибо!" Вам был полезен этот отзыв? Да Нет