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Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица

Пешеходная экскурсия в Рицинский реликтовый национальный парк из Адлера
В нашем авторском туре у вас будет возможность познакомиться с Абхазией, её природой и культурой. После прогулки по Рицинскому реликтовому нацпарку мы пообедаем в кафе среди самшитового леса. По пути среди горных вершин, рек и каньонов вас ждут пасеки, сыроварни и винодельни с дегустациями.
5
23 отзыва
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица

Описание экскурсии

Уникальный авторский тур Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в прекрасную страну Абхазию! Помимо жемчужины этой страны — озера Рица, вы увидите множество красивейших достопримечательностей. Мы посетим самый красивый заповедник Абхазии — Рицинский реликтовый национальный парк, где вы сможете вдоволь погулять. Это один из самых любимых туров наших туристов. Уникальная программа никого не оставит равнодушными! Горы, реки и водопады, ущелья и каньоны, реликтовые леса — неповторимый колорит Абхазии. А так же пчелиные пасеки, сыроварни и винодельни. Все дегустации меда, вина, чачи и сыра бесплатно! Во время экскурсии вы сможете вкусно пообедать в кафе на территории сказочного самшитового леса (обед за свой счет). С радостью поможем вам познакомиться с этими уникальными местами! Важная информация • Выезд из Адлера в 8 утра.
  • Мы осуществляем трансфер от вашего отеля на комфортабельных минивэнах, группы от 8 до 18 человек (Mercedes Sprinter, Hyundai Starex и др.). Все наши автомобили новые, оснащены всем необходимым для удобства. Опытные водители обеспечат безопасность.
  • В стоимость включен трансфер от отеля по Адлеру. Также можем забрать из Сочи, Красной Поляны и др. за дополнительную плату по договоренности.
  • Для наших клиентов организовано быстрое прохождение границы России с Абхазией.
  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.

• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация:

  • В стоимость включен трансфер от отеля по Адлеру. Также можем забрать из Сочи, Красной Поляны и др. за дополнительную плату по договоренности.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно с 7:00 до 8:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гагра (колоннада и смотровая на г. Гагра)
  • Знаменитый ресторан Гагрипш
  • Приморский парк
  • Ущелье реки Бзыбь
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Тарзанка через Бзыбь (по желанию, в стоимость экскурсии не входит)
  • Водопад Девичьи слезы
  • Голубое озеро карстового происхождения
  • Гегское ущелье и водопад мужские слезы
  • Юпшарский каньон (каменный мешок)
  • Чабгарский карниз (смотровая площадка «Прощай, Родина»)
  • Озеро Рица
  • Водопад Молочный
Что включено
  • Трансфер от отеля по Адлеру
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Дегустации на пасеках, сыроварнях и винодельнях
Что не входит в цену
  • Экологический сбор на озере Рица
  • Питание
  • Трансфер из Сочи, Красной Поляны
  • Тарзанка через р. Бзыбь (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00 до 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • В стоимость включен трансфер от отеля по Адлеру. Также можем забрать из Сочи, Красной Поляны и др. за дополнительную плату по договоренности
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
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2
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М
Побывали на экскурсии в Абхазии на озере Рица с доброжелательным и замечательным водителем Саидом. Саид учёл все наши пожелания и с интересом отвечал на наши вопросы о жизни в Абхазии, за что ему большая благодарность! Экскурсией остались очень довольны, Абхазия очень красива, Саид отличный водитель. Рекомендуем эту экскурсию!
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А
"Экскурсия супер! Приятные менеджеры, все четко объясняют. Забирают от отеля без задержек. Минивен комфортный, мини группа, нас было 8 человек. Много гуляли по самшитовому запроведнику. Очень красиво!"
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В
"Ездили семьей, группа небольшая – нас было 10 человек, к концу поездки все подружились) Очень интересный маршрут, понравилось абсолютно все!
Хотите увидеть лучшие места Абхазии, берите эту экскурсию!"
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Р
"Очень хотела побывать на Рице, красивейшие места! Воздух просто вкусный, после мегаполиса просто кружится голова! Гид Татьяна просто замечательная, так интересно все рассказывала, большое спасибо!"
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О
"Экскурсия очень понравилась! Гид – просто полный восторг! Машина комфортная, все чистенько, ехать очень удобно. Места интереснейшие, красота неописуемая. Рассказывают очень увлекательно. Спасибо!"
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С
"Ездили кампанией 6 человек, все остались довольны. Очень понравился гид, веселились всю дорогу, интересно рассказывал о посещаемых местах.
Вкусно поели, озеро Рица очень впечатлило!"
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