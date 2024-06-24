В нашем авторском туре у вас будет возможность познакомиться с Абхазией, её природой и культурой. После прогулки по Рицинскому реликтовому нацпарку мы пообедаем в кафе среди самшитового леса. По пути среди горных вершин, рек и каньонов вас ждут пасеки, сыроварни и винодельни с дегустациями.
Описание экскурсииУникальный авторский тур Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в прекрасную страну Абхазию! Помимо жемчужины этой страны — озера Рица, вы увидите множество красивейших достопримечательностей. Мы посетим самый красивый заповедник Абхазии — Рицинский реликтовый национальный парк, где вы сможете вдоволь погулять. Это один из самых любимых туров наших туристов. Уникальная программа никого не оставит равнодушными! Горы, реки и водопады, ущелья и каньоны, реликтовые леса — неповторимый колорит Абхазии. А так же пчелиные пасеки, сыроварни и винодельни. Все дегустации меда, вина, чачи и сыра бесплатно! Во время экскурсии вы сможете вкусно пообедать в кафе на территории сказочного самшитового леса (обед за свой счет). С радостью поможем вам познакомиться с этими уникальными местами! Важная информация • Выезд из Адлера в 8 утра.
- Мы осуществляем трансфер от вашего отеля на комфортабельных минивэнах, группы от 8 до 18 человек (Mercedes Sprinter, Hyundai Starex и др.). Все наши автомобили новые, оснащены всем необходимым для удобства. Опытные водители обеспечат безопасность.
- В стоимость включен трансфер от отеля по Адлеру. Также можем забрать из Сочи, Красной Поляны и др. за дополнительную плату по договоренности.
- Для наших клиентов организовано быстрое прохождение границы России с Абхазией.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.
• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация:
- В стоимость включен трансфер от отеля по Адлеру. Также можем забрать из Сочи, Красной Поляны и др. за дополнительную плату по договоренности.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно с 7:00 до 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагра (колоннада и смотровая на г. Гагра)
- Знаменитый ресторан Гагрипш
- Приморский парк
- Ущелье реки Бзыбь
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Тарзанка через Бзыбь (по желанию, в стоимость экскурсии не входит)
- Водопад Девичьи слезы
- Голубое озеро карстового происхождения
- Гегское ущелье и водопад мужские слезы
- Юпшарский каньон (каменный мешок)
- Чабгарский карниз (смотровая площадка «Прощай, Родина»)
- Озеро Рица
- Водопад Молочный
Что включено
- Трансфер от отеля по Адлеру
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Дегустации на пасеках, сыроварнях и винодельнях
Что не входит в цену
- Экологический сбор на озере Рица
- Питание
- Трансфер из Сочи, Красной Поляны
- Тарзанка через р. Бзыбь (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00 до 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- В стоимость включен трансфер от отеля по Адлеру. Также можем забрать из Сочи, Красной Поляны и др. за дополнительную плату по договоренности
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Побывали на экскурсии в Абхазии на озере Рица с доброжелательным и замечательным водителем Саидом. Саид учёл все наши пожелания и с интересом отвечал на наши вопросы о жизни в Абхазии, за что ему большая благодарность! Экскурсией остались очень довольны, Абхазия очень красива, Саид отличный водитель. Рекомендуем эту экскурсию!
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А
"Экскурсия супер! Приятные менеджеры, все четко объясняют. Забирают от отеля без задержек. Минивен комфортный, мини группа, нас было 8 человек. Много гуляли по самшитовому запроведнику. Очень красиво!"
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В
"Ездили семьей, группа небольшая – нас было 10 человек, к концу поездки все подружились) Очень интересный маршрут, понравилось абсолютно все!
Хотите увидеть лучшие места Абхазии, берите эту экскурсию!"
Хотите увидеть лучшие места Абхазии, берите эту экскурсию!"
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Р
"Очень хотела побывать на Рице, красивейшие места! Воздух просто вкусный, после мегаполиса просто кружится голова! Гид Татьяна просто замечательная, так интересно все рассказывала, большое спасибо!"
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О
"Экскурсия очень понравилась! Гид – просто полный восторг! Машина комфортная, все чистенько, ехать очень удобно. Места интереснейшие, красота неописуемая. Рассказывают очень увлекательно. Спасибо!"
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С
"Ездили кампанией 6 человек, все остались довольны. Очень понравился гид, веселились всю дорогу, интересно рассказывал о посещаемых местах.
Вкусно поели, озеро Рица очень впечатлило!"
Вкусно поели, озеро Рица очень впечатлило!"
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