  1. Россия
  2. Экскурсии

Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Адлерского района
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Задать вопрос
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу

Что вы увидите

  • Роза Хутор
  • Роза Пик
  • Ратуша
  • Курорт Красная Поляна
  • Курорт Газпром Лаура
  • Хребет Аибга
  • Река Мзымта
  • Водопад Надежда
  • Вершина Черная Пирамида
  • Вершина Каменный столб
  • Горная олимпийская деревня
Эта экскурсия ⛳ для тех, кто любит красивые 🤩 виды, желает посмотреть все самое интересное на курортах Красной Поляны и узнать историю этих мест.
Мы расскажем о всесезонных курортах Красной Поляны, о природе Кавказского заповедника и национального парка, а также древней и современной истории этих мест. Вы прогуляетесь 👣 по главной улице курорта Красная Поляна и увидите одну из самых высоких вершин хребта Аибга — Черная Пирамида.
Затем мы отправимся на центральную площадь курорта Роза Хутор. Здесь вы наполнитесь силой гор ⛰️, попив чистейшей воды из родника, пролетите на канатной дороге к горной олимпийской деревне, почувствуете себя чемпионами олимпийских игр на Аллее флагов. Покорите вершину Роза Пик и обнимите горы ⛰️ и простор вокруг на смотровой площадке на высоте 2320 метров над уровнем моря 🌊.
Наконец, удивитесь вписанной в окружающий ландшафт архитектуре общественно-культурного центра Галактика, зарядитесь позитивными эмоциями под музыку светомузыкального фонтана ⛲ на его смотровой площадке.
Во время экскурсии 🧭 будет необходимость воспользоваться общественным транспортом, личным автомобилем, самокатом или велосипедом для преодоления небольшого расстояния в 7 км.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Билет на канатную дорогу до Роза Пик
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
  • Трансфер
Начало
🚩 Курорт Красная поляна, ул. Горная карусель, 4
Место завершения
🏁 Горно-туристический центр «Газпром», ул. Ачипсинская, 12
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

WeGoTrip проводит ещё 4 экскурсии

Дерево Дружбы: аудиоэкскурсия-квест по сочинскому райскому саду
590
1 час
Дерево Дружбы: аудиоэкскурсия-квест по сочинскому райскому саду
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
590
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
690
1 час
Аудиоэкскурсия по Олимпийскому парку Сочи
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
590
2 часа
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи

Еще несколько необычных экскурсий в Адлерском районе

Такая разная Абхазия
9 500
11 часов
Такая разная Абхазия
31 отзыв
От природных красот до монастырей и дворцов: главные места и их истории
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
2 000
8 часов
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
27 отзывов
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
скидка10%
6000
5 400
6 часов
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
25 отзывов
Путешествие по природным местам вокруг посёлка и знакомство с самым топовым курортом России
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
1 700
14 часов
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
25 отзывов
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
17 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Джип-приключение в окрестностях Большого Сочи
15 000
9 часов
Джип-приключение в окрестностях Большого Сочи
14 отзывов
Насладиться зрелищными видами, побывать в небанальных местах и узнать главное об этом крае