Эта экскурсия ⛳ для тех, кто любит красивые 🤩 виды, желает посмотреть все самое интересное на курортах Красной Поляны и узнать историю этих мест.

Мы расскажем о всесезонных курортах Красной Поляны, о природе Кавказского заповедника и национального парка, а также древней и современной истории этих мест. Вы прогуляетесь 👣 по главной улице курорта Красная Поляна и увидите одну из самых высоких вершин хребта Аибга — Черная Пирамида.

Затем мы отправимся на центральную площадь курорта Роза Хутор. Здесь вы наполнитесь силой гор ⛰️, попив чистейшей воды из родника, пролетите на канатной дороге к горной олимпийской деревне, почувствуете себя чемпионами олимпийских игр на Аллее флагов. Покорите вершину Роза Пик и обнимите горы ⛰️ и простор вокруг на смотровой площадке на высоте 2320 метров над уровнем моря 🌊.

Наконец, удивитесь вписанной в окружающий ландшафт архитектуре общественно-культурного центра Галактика, зарядитесь позитивными эмоциями под музыку светомузыкального фонтана ⛲ на его смотровой площадке.

Во время экскурсии 🧭 будет необходимость воспользоваться общественным транспортом, личным автомобилем, самокатом или велосипедом для преодоления небольшого расстояния в 7 км.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.