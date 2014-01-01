Даниил проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Сказочный лес

Каньон Псахо спрятан в гуще колхидского самшитового леса. Поросшие мхом стволы великанов-тисов, деревянные скульптуры мифических персонажей и животных, горбатые мостики над ручьями — все это создает атмосферу волшебной сказки. Вы сможете отдохнуть в тенистой прохладе или позагорать у природной ванны-джакузи, которая образовалась в расщелине под водопадом.

Пещеры и гроты

Я познакомлю вас с местной флорой и фауной, расскажу об особенностях климата нашего края и покажу самые уютные уголки каньона. Кроме купания в чистых горных водах, хайкинга и душевных разговоров вас ждет посещение уникального объекта — пещеры «Божьей Матери». По преданию, пещерная капель со сталактитов имеет целебные свойства. Здесь вы ощутите удивительный прилив энергии и услышите старинную легенду, которая прольет свет на ежегодное паломничество греческих семей к этому месту.