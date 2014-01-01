Даниил проводит ещё 2 экскурсии

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Мини-поход в каньоны реки Псахо

Отдохнуть от жары на заповедной речке, услышать местные легенды и насладиться живописными пейзажами

Даниил
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Даниил – представитель гидов
Дремучий самшитовый лес 🌳 с дикими лианами укроет нас от полуденного зноя.

Я проведу вас к шумным горным ⛰️ водопадам и природным ваннам, расскажу старинные легенды и интересные факты из истории Сочинского края.

Исследуя Национальный парк и наслаждаясь чудесными панорамами, вы отдохнете от городской суеты и зарядитесь новыми впечатлениями.

2100 за человека

Мини-поход в каньоны реки Псахо
Мини-поход в каньоны реки Псахо

Что вас ожидает

Сказочный лес
Каньон Псахо спрятан в гуще колхидского самшитового леса. Поросшие мхом стволы великанов-тисов, деревянные скульптуры мифических персонажей и животных, горбатые мостики над ручьями — все это создает атмосферу волшебной сказки. Вы сможете отдохнуть в тенистой прохладе или позагорать у природной ванны-джакузи, которая образовалась в расщелине под водопадом.

Пещеры и гроты
Я познакомлю вас с местной флорой и фауной, расскажу об особенностях климата нашего края и покажу самые уютные уголки каньона. Кроме купания в чистых горных водах, хайкинга и душевных разговоров вас ждет посещение уникального объекта — пещеры «Божьей Матери». По преданию, пещерная капель со сталактитов имеет целебные свойства. Здесь вы ощутите удивительный прилив энергии и услышите старинную легенду, которая прольет свет на ежегодное паломничество греческих семей к этому месту.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Входной билет на территорию Нац. парка оплачивается отдельно — 100 руб./чел.
Мини-поход в каньоны реки Псахо
Мини-поход в каньоны реки Псахо
Мини-поход в каньоны реки Псахо
Мини-поход в каньоны реки Псахо
Мини-поход в каньоны реки Псахо
Мини-поход в каньоны реки Псахо
Мини-поход в каньоны реки Псахо

Экскурсия проводится в субботу в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в Адлерском районе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Даниил
Даниил
Наша команда занимается организацией однодневных походов по красотам Сочи. Наши гиды — профессионалы своего дела, а некоторые имеют сертификацию и лицензирование от Кавказского Заповедника. В цену каждого похода включена страховка на случай травм. До начала маршрута и обратно вас привезет комфортабельный автомобиль (легковой минивен или микроавтобус).
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