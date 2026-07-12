Даниил проводит ещё 2 экскурсии

Участники смогут посетить пещеру «Божьей Матери», где, по преданию, капель со сталактитов обладает целебными свойствами. Экскурсия завершится душевными разговорами и купанием в чистых горных водах
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Самшитовый лес
- 💦 Горные водопады
- 🗿 Деревянные скульптуры
- 🕳 Пещера «Божьей Матери»
- 🌿 Уникальная флора и фауна
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Каньон Псахо
- Пещера «Божьей Матери»
- Горные водопады
Описание экскурсии
Сказочный лес и каньоны
Два каньона Псахо и Кудепстинский каньон спрятаны в гуще колхидского самшитового леса. Поросшие мхом стволы древних самшитов, высокие буки, белые известняковые скалы над бирюзовой водой — всё это создает атмосферу волшебной сказки.
Вы отдохнёте в тенистой прохладе или поплаваете в природных ваннах-джакузи. Я познакомлю вас с местной флорой и фауной, расскажу об особенностях климата нашего края и покажу самые уютные уголки каньонов.
Поля с пасущимися животными
В середине пути мы выйдем на поля Дурнабела, где пасутся табуны лошадей, коров, буйволов, коз и свиней. По желанию под наблюдением гида вы сможете покормить животным фруктами. И полюбуетесь отличным видом на заснеженные горы Кавказа и причерноморские горы.
Пещеры и гроты
По желанию также посетим два уникальных объекта — пещеры «Колокольная» и «Божьей Матери». По преданию, пещерная капель со сталактитов имеет целебные свойства! А ещё мы поделимся старинной легендой, которая прольет свет на ежегодное паломничество греческих семей к этому месту.
Организационные детали
- До места начала похода вам нужно будет добраться самостоятельно, от Адлера на такси ехать около 30 минут.
- Входной билет на территорию нац. парка оплачивается дополнительно — 250 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
|Дети до 18 лет
|4500 ₽
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Отличный проводник Даниил и отлично составленный маршрут. Очень красивая и разнообразная природа: скалы, джунгли,
Потрясающие виды дикой природы, нам очень понравилось. Даниил интересный собеседник, помогает и подбадривает на маршруте, объясняет как проходить сложные участки. В зависимости от оставшихся сил корректирует экскурсию.
Всем рекомендуем!
Побывали в мокром каньоне, суперское место, из всех экскурсий ребят в Сочинском Национальном парке, самое мощное и красочное.
Каскады каменных стен реки и сочинские джунгли очень понравились.
Повезло с цветом