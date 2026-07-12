Даниил проводит ещё 2 экскурсии

Летние месяцы идеально подходят для хайкинга в каньонах Сочи. В это время природа наиболее яркая и живая, что позволяет насладиться красотой колхидского леса и каньонов в полной мере. Теплая погода делает прогулку комфортной, а возможность освежиться в природных ваннах добавляет особый шарм. Весной и осенью также можно отправиться в путешествие, когда температура более мягкая, а природа радует разнообразием красок. Эти периоды подходят для тех, кто предпочитает более спокойные прогулки без летней суеты.

Путешествие в каньоны реки Псахо начинается с прогулки по самшитовому лесу, где мохнатые стволы деревьев и деревянные скульптуры создают атмосферу сказки. Гид проведет к водопадам и природным ваннам, расскажет легенды и интересные факты о Сочинском крае. Участники смогут посетить пещеру «Божьей Матери», где, по преданию, капель со сталактитов обладает целебными свойствами. Экскурсия завершится душевными разговорами и купанием в чистых горных водах

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Описание экскурсии

Сказочный лес и каньоны

Два каньона Псахо и Кудепстинский каньон спрятаны в гуще колхидского самшитового леса. Поросшие мхом стволы древних самшитов, высокие буки, белые известняковые скалы над бирюзовой водой — всё это создает атмосферу волшебной сказки.

Вы отдохнёте в тенистой прохладе или поплаваете в природных ваннах-джакузи. Я познакомлю вас с местной флорой и фауной, расскажу об особенностях климата нашего края и покажу самые уютные уголки каньонов.

Поля с пасущимися животными

В середине пути мы выйдем на поля Дурнабела, где пасутся табуны лошадей, коров, буйволов, коз и свиней. По желанию под наблюдением гида вы сможете покормить животным фруктами. И полюбуетесь отличным видом на заснеженные горы Кавказа и причерноморские горы.

Пещеры и гроты

По желанию также посетим два уникальных объекта — пещеры «Колокольная» и «Божьей Матери». По преданию, пещерная капель со сталактитов имеет целебные свойства! А ещё мы поделимся старинной легендой, которая прольет свет на ежегодное паломничество греческих семей к этому месту.

Организационные детали