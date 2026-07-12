Даниил проводит ещё 2 экскурсии

Мои заказы

Хайкинг в 3 лучших каньона Сочи за один день

Индивидуальная экскурсия по каньону Псахо в Адлере: сказочный лес, пещеры и гроты ждут вас
Путешествие в каньоны реки Псахо начинается с прогулки по самшитовому лесу, где мохнатые стволы деревьев и деревянные скульптуры создают атмосферу сказки. Гид проведет к водопадам и природным ваннам, расскажет легенды и интересные факты о Сочинском крае.

Участники смогут посетить пещеру «Божьей Матери», где, по преданию, капель со сталактитов обладает целебными свойствами. Экскурсия завершится душевными разговорами и купанием в чистых горных водах
5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Самшитовый лес
  • 💦 Горные водопады
  • 🗿 Деревянные скульптуры
  • 🕳 Пещера «Божьей Матери»
  • 🌿 Уникальная флора и фауна

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для хайкинга в каньонах Сочи. В это время природа наиболее яркая и живая, что позволяет насладиться красотой колхидского леса и каньонов в полной мере. Теплая погода делает прогулку комфортной, а возможность освежиться в природных ваннах добавляет особый шарм. Весной и осенью также можно отправиться в путешествие, когда температура более мягкая, а природа радует разнообразием красок. Эти периоды подходят для тех, кто предпочитает более спокойные прогулки без летней суеты.
Сейчас август — это идеальное время.
Хайкинг в 3 лучших каньона Сочи за один день
Хайкинг в 3 лучших каньона Сочи за один день
Хайкинг в 3 лучших каньона Сочи за один день

Что можно увидеть

  • Каньон Псахо
  • Пещера «Божьей Матери»
  • Горные водопады

Описание экскурсии

Сказочный лес и каньоны

Два каньона Псахо и Кудепстинский каньон спрятаны в гуще колхидского самшитового леса. Поросшие мхом стволы древних самшитов, высокие буки, белые известняковые скалы над бирюзовой водой — всё это создает атмосферу волшебной сказки.

Вы отдохнёте в тенистой прохладе или поплаваете в природных ваннах-джакузи. Я познакомлю вас с местной флорой и фауной, расскажу об особенностях климата нашего края и покажу самые уютные уголки каньонов.

Поля с пасущимися животными

В середине пути мы выйдем на поля Дурнабела, где пасутся табуны лошадей, коров, буйволов, коз и свиней. По желанию под наблюдением гида вы сможете покормить животным фруктами. И полюбуетесь отличным видом на заснеженные горы Кавказа и причерноморские горы.

Пещеры и гроты

По желанию также посетим два уникальных объекта — пещеры «Колокольная» и «Божьей Матери». По преданию, пещерная капель со сталактитов имеет целебные свойства! А ещё мы поделимся старинной легендой, которая прольет свет на ежегодное паломничество греческих семей к этому месту.

Организационные детали

  • До места начала похода вам нужно будет добраться самостоятельно, от Адлера на такси ехать около 30 минут.
  • Входной билет на территорию нац. парка оплачивается дополнительно — 250 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет4500 ₽
Дети до 18 лет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Галицыно, Адлерский р-н
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил
Даниил — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 2191 туриста
Я и моя команда организует однодневные походы в горах Сочи. Это продуманные приключения, которые оставляют каждого туриста под впечатлением от красот Юга! Мы — коренные сочинцы, а значит, знаем о таких деталях Сочи, о которых не знает больше никто. Пойдя с нами в поход, вы запомните этот день как один из самых ярких событий отпуска:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Л
Ходили с детьми 10, 12 и 15 лет. Все вернулись усталые, но полные ярких впечатлений и эмоций.
Отличный проводник Даниил и отлично составленный маршрут. Очень красивая и разнообразная природа: скалы, джунгли,
читать дальшеуменьшить

водопады, ванны с освежающей водой, пасущиеся стада, виды на горы. Прыжок под водопадом затмевает по эмоциям хваленый Сочи-парк.
Очень рекомендую всем ценителям красоты дикой природы!
Единственный негативный момент - кордоны лесников с синдромом охранника. Несколько раз на маршруте агрессивно настроенные люди проверяли документы, позволяющие находится на территории национального парка. Так что имейте это в виду и сохраняйте чеки об оплате входного сбора до конца похода.
Даниилу большое спасибо!

Ходили с детьми 10, 12 и 15 лет. Все вернулись усталые, но полные ярких впечатлений и эмоций.
Ходили с детьми 10, 12 и 15 лет. Все вернулись усталые, но полные ярких впечатлений и эмоций.
Ходили с детьми 10, 12 и 15 лет. Все вернулись усталые, но полные ярких впечатлений и эмоций.
Ходили с детьми 10, 12 и 15 лет. Все вернулись усталые, но полные ярких впечатлений и эмоций.
Ходили с детьми 10, 12 и 15 лет. Все вернулись усталые, но полные ярких впечатлений и эмоций.
Ходили с детьми 10, 12 и 15 лет. Все вернулись усталые, но полные ярких впечатлений и эмоций.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прошли с Даниилом коньоны.
Потрясающие виды дикой природы, нам очень понравилось. Даниил интересный собеседник, помогает и подбадривает на маршруте, объясняет как проходить сложные участки. В зависимости от оставшихся сил корректирует экскурсию.
Всем рекомендуем!
Прошли с Даниилом коньоны.
Прошли с Даниилом коньоны.
Прошли с Даниилом коньоны.
Прошли с Даниилом коньоны.
Прошли с Даниилом коньоны.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки этой невероятной природы, маршрут был очень насыщенный и красивый, мы и пофоткались, и попрыгали
читать дальшеуменьшить

с скалы в воду, и покупались в купели, это невероятное зрелище, отличное приключение в духе исследований будто не тронутых уголков природы, всём настоятельно рекомендую сходить в этот поход, никакие джипинговые туры не заходят в глубь каньона Псахо, а тут мы его прошли целиком, ведь в глубине скрываеться истинная красота каньона, и так же мы повидали ещё один каньон Кудепста, и даже были в пещере, невероятные впечатления, обязательно придём на новые маршруты!

Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки
Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки
Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки
Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки
Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки
Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки
Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки
Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки+1
Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки
Вам был полезен этот отзыв?
О
Владу огромное спасибо!
Побывали в мокром каньоне, суперское место, из всех экскурсий ребят в Сочинском Национальном парке, самое мощное и красочное.
Каскады каменных стен реки и сочинские джунгли очень понравились.
Повезло с цветом
читать дальшеуменьшить

воды, безумно-бирюзовый. Искупались в прохладной пресной воде, освежавшись после пройденных троп. Далее поднялись к сухому каньону и красивейшим лугам, на которых повидали лошадок.
Удалось дойти и посетить пещеру Божьей Матери, необычное место, сыро и безмолвенно внутри, алтарь и книги прихожан. В заключении выбрались в село Красная Воля, где и закончили наш маршрут, зайдя в местный супермаркет, освежившись прохладной водой.
Супер поход, еще раз спасибо!

Владу огромное спасибо!
Владу огромное спасибо!
Владу огромное спасибо!
Владу огромное спасибо!
Владу огромное спасибо!
Владу огромное спасибо!
Владу огромное спасибо!
Владу огромное спасибо!+1
Владу огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Ходили трекинг с племянницей 11 лет, с гидом Семеном, это восторг! Для тех, кому недостаточно вида со смотровых, пройти вдоль них пешком - и за каждым поворотом каньоны открываются новыми
читать дальшеуменьшить

красотами и текстурами. Отдельная благодарность Семену за то, что на протяжении маршрута рассказывал и показывал о всем, что нас окружает, растения, деревья, живность, породы, ребенку семичасовой семинар по окружающему миру) спасибо!

Ходили трекинг с племянницей 11 лет, с гидом Семеном, это восторг! Для тех, кому недостаточно вида
Ходили трекинг с племянницей 11 лет, с гидом Семеном, это восторг! Для тех, кому недостаточно вида
Ходили трекинг с племянницей 11 лет, с гидом Семеном, это восторг! Для тех, кому недостаточно вида
Ходили трекинг с племянницей 11 лет, с гидом Семеном, это восторг! Для тех, кому недостаточно вида
Ходили трекинг с племянницей 11 лет, с гидом Семеном, это восторг! Для тех, кому недостаточно вида
Ходили трекинг с племянницей 11 лет, с гидом Семеном, это восторг! Для тех, кому недостаточно вида
Ходили трекинг с племянницей 11 лет, с гидом Семеном, это восторг! Для тех, кому недостаточно вида
Ходили трекинг с племянницей 11 лет, с гидом Семеном, это восторг! Для тех, кому недостаточно вида+1
Ходили трекинг с племянницей 11 лет, с гидом Семеном, это восторг! Для тех, кому недостаточно вида
Вам был полезен этот отзыв?
М
Очень рекомендую и сам поход и Даниила в качестве гида. Активно, захватывающе, ошеломительные виды, возможность понырять и поплавать в каньоне. По дороге узнаешь много исторических фактов, о которых даже не догадывался и не узнаешь у туристических фирм. Обязательно схожу и в другие походы с Даниилом
Очень рекомендую и сам поход и Даниила в качестве гида. Активно, захватывающе, ошеломительные виды, возможность понырять
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии на «Хайкинг в 3 лучших каньона Сочи за один день»

На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
5 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
Прокатиться по сказочным лесам, ущельям, горным тропам и полюбоваться чарующими пейзажами
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 07:30 и 12:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
2300 ₽ за человека
Джип-приключение по окрестностям Сочи (из Адлера)
Джиппинг
На машине
6 часов
-
5%
47 отзывов
Групповая
Джип-приключение по окрестностям Сочи (из Адлера)
Насладиться пейзажами и искупаться в голубой глине в насыщенной поездке на 1 день
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
2423 ₽2550 ₽ за человека
На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
На машине
На кабриолете
3 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
Начало: В Сириусе
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 17 700 ₽ за всё до 3 чел.
Квадроэкспедиция по заповедным местам Сочи
На квадроциклах
Сплавы и рафтинг
1.5 часа
1 отзыв
Групповая
Квадроэкспедиция по заповедным местам Сочи
Драйв, горы и древние тайны Кавказа - из Адлера
Начало: В Адлере или Сириусе
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:30, 14:30 и 16:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере
от 11 000 ₽ за группу