Красная поляна + Аквапарк «Галактика»

Уникальная возможность получить удовольствие от зимних курортов и от водных горок аквапарка «Галактика»

Уникальная возможность получить удовольствие от зимних курортов и от водных горок аквапарка «Галактика».

Круглогодично открытая зона аквапарка позволяет увидеть горы прямо из бассейна! А еще вас ждут водные горки, волновой бассейн, водопады, ленивые реки, сауна и многое другое!
Красная поляна + Аквапарк «Галактика»
Красная поляна + Аквапарк «Галактика»
Красная поляна + Аквапарк «Галактика»
Красная поляна + Аквапарк «Галактика»
Красная поляна + Аквапарк «Галактика»
Красная поляна + Аквапарк «Галактика»
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Что вас ожидает 🤩

  • Вантовый мост
  • Ахштырский каньон
  • Смотровая на Skypark
  • Ущелье Ахцу
  • Минеральный источник Чвижепсе
  • Посещение Греческого Подворья
  • Курорт «Красная Поляна»
  • Курорт «Роза Хутор». Ратуша с часами на «Площади Роза»
  • Курорт «Газпром»
  • Общественно-культурный центр «Галактика»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дорога на Красную Поляну будет проходить по «Царской» дороге, мимо живописного Ахштырского каньона с белыми скалами. Ущелье Ах-цу открывает вид на «ворота» в Красную Поляну среди массива гор. Кавказ богат целебными минеральными источниками, и один из них — нарзанный Чвижепсе — мы обязательно посетим.
Ароматный горный мед производят на Красной Поляне не первый десяток лет. Вы продегустируете местный мед и вино, по желанию — пообедаете.
По пути будет две остановки на курорте Красная Поляна и Роза Хутор, где Вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне гор.
Далее отправитесь в курорт Газпром, где и будет основная остановка для посещения аквапарка «Галактика».
Купание в аквапарке «Галактика» 3 часа. Четыре водные горки, волновой бассейн, водопады, ленивые реки ждут вас! Круглогодично открытая зона аквапарка — это отдельное приключение. Оттуда открывается потрясающий вид на горы. После бассейна можно погреться в хаммаме или финской сауне.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид-экскурсовод
  • Дегустации
  • Страховка
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается входной билет в аквапарк «Галактика»:
  • Взрослый - 3000р., детский 5-9 лет 2000р., дети до 5 лет - бесплатно
  • По желанию:
  • Обед
  • Минеральный источник Чвижепсе 100р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
Завершение: Центральный Сочи, Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания.
  • Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует Вас и подскажет, как провести свободное время.
  • Вы успеете подняться по одной из канатных дорог на выбор.
  • Экскурсию для Вас проведет один из гидов нашей команды.
  • Купальные принадлежности берите с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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