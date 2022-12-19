Курорт «Роза Хутор». Ратуша с часами на «Площади Роза»
Курорт «Газпром»
Общественно-культурный центр «Галактика»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дорога на Красную Поляну будет проходить по «Царской» дороге, мимо живописного Ахштырского каньона с белыми скалами. Ущелье Ах-цу открывает вид на «ворота» в Красную Поляну среди массива гор. Кавказ богат целебными минеральными источниками, и один из них — нарзанный Чвижепсе — мы обязательно посетим.
Ароматный горный мед производят на Красной Поляне не первый десяток лет. Вы продегустируете местный мед и вино, по желанию — пообедаете.
По пути будет две остановки на курорте Красная Поляна и Роза Хутор, где Вы сможете сделать потрясающие фотографии на фоне гор.
Далее отправитесь в курорт Газпром, где и будет основная остановка для посещения аквапарка «Галактика».
Купание в аквапарке «Галактика» 3 часа. Четыре водные горки, волновой бассейн, водопады, ленивые реки ждут вас! Круглогодично открытая зона аквапарка — это отдельное приключение. Оттуда открывается потрясающий вид на горы. После бассейна можно погреться в хаммаме или финской сауне.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Гид-экскурсовод
Дегустации
Страховка
Что не входит
Дополнительно оплачивается входной билет в аквапарк «Галактика»:
Взрослый - 3000р., детский 5-9 лет 2000р., дети до 5 лет - бесплатно
По желанию:
Обед
Минеральный источник Чвижепсе 100р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
Завершение: Центральный Сочи, Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Время отправления указано ориентировочно. Точное время зависит от места вашего проживания.
Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует Вас и подскажет, как провести свободное время.
Вы успеете подняться по одной из канатных дорог на выбор.
Экскурсию для Вас проведет один из гидов нашей команды.
Купальные принадлежности берите с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.