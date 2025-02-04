Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи
Путешествие от водопадов до променада раскроет Сочи с новой стороны. Вдохновляющие виды и история ждут вас на каждом шагу
20 окт в 13:30
23 окт в 14:30
9999 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайное путешествие по Сочи - из Адлера
Побывать на плантациях и полюбоваться каньонами, реками, горами и водопадами
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса горного Сочи: источник Мацесты, водопады и чайные плантации
Познавательная экскурсия + несложный треккинг по лучшим природным локациям вокруг Адлера
Начало: По месту вашего проживания в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
18 окт в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Киселёва4 февраля 2025Хотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, как оказалось, замечательного, эрудированного, с
