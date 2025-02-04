Мои заказы

Экскурсии на Змейковские водопады в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Змейковские водопады» в Адлере, цены от 9999 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада (из Адлера)
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи
Путешествие от водопадов до променада раскроет Сочи с новой стороны. Вдохновляющие виды и история ждут вас на каждом шагу
20 окт в 13:30
23 окт в 14:30
9999 ₽ за всё до 4 чел.
Чайное путешествие по Сочи - из Адлера
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайное путешествие по Сочи - из Адлера
Побывать на плантациях и полюбоваться каньонами, реками, горами и водопадами
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Чудеса горного Сочи: источник Мацесты, водопады и чайные плантации
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса горного Сочи: источник Мацесты, водопады и чайные плантации
Познавательная экскурсия + несложный треккинг по лучшим природным локациям вокруг Адлера
Начало: По месту вашего проживания в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
18 окт в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Киселёва
    4 февраля 2025
    Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада (из Адлера)
    Хотели порадовать подругу в день рождения и сюрпризом для нее забронировали "Антона" 😊 А точнее, как оказалось, замечательного, эрудированного, с
    читать дальше

    отличным чувством юмора, с прекрасным знанием местности, истории и легенд экскурсовода…
    Нельзяграммная локация "Санта Барбара", гора Ахун, заброшенный
    ресторан, колесо обозрения, Змейковые водопады, чайная плантация… Антон рекомендовал только лучшие фотолокации, мы слушались и остались очень довольны, хотя по нашему опыту - всем четверым угодить достаточно сложно - а Антон справился! Спасибо за чудесные эмоции, и пару тысяч фотографий!

