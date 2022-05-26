Вы отправитесь в центральную часть южного города, в сопровождении экскурсовода погуляете по парку Ривьера и посетите Сочинский дельфинарий. В дельфинарии вы сможете посетить шоу дельфинов, так же вас ждут артисты пингвины, милые тюлени и другие жители моря. После шоу дельфинов вы можете посетить Пингивинарий и Океанариум, узнаете много интересного о подводном мире.