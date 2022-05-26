Экскурсия в дельфинарий «Ривьера»

Экскурсия в дельфинарий «Ривьера»
Экскурсия в дельфинарий «Ривьера»
Экскурсия в дельфинарий «Ривьера»
Экскурсия в дельфинарий «Ривьера»
Экскурсия в дельфинарий «Ривьера»

Что вас ожидает 🤩

  • Курортный проспект
  • Парк"Ривьера"
  • Большой Сочинский дельфинарий
Вы отправитесь в центральную часть южного города, в сопровождении экскурсовода погуляете по парку Ривьера и посетите Сочинский дельфинарий. В дельфинарии вы сможете посетить шоу дельфинов, так же вас ждут артисты пингвины, милые тюлени и другие жители моря. После шоу дельфинов вы можете посетить Пингивинарий и Океанариум, узнаете много интересного о подводном мире.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение экскурсовода
Что не входит
  • Комбо-билеты в Дельфинарий (на месте, в автобусе): 2000 руб. взрослый 1750 руб. детский до 12 лет дети до 5 лет бесплатно.
  • В стоимость комбо-билета входят: Шоу дельфинов, посещение Пингвинария и Океанариума
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, ваш отель или ближайшая остановка
Завершение: Вернем вас туда, откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Спасибо что выбрали нашу команду
  • Скажите точный адрес вашего места пребывания
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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