Именно в маленьком посёлке Солох-Аул более 100 лет назад зародился русский чай. Как необычная культура приживалась на сочинских землях и благодаря кому мы пьём сегодня краснодарский байховый — вы узнаете историю 📖 местного чая, полюбуетесь видом на ущелье реки Шахе и заедете в монастырь «Крестова Пустынь». А если захотите, устроим чаепитие на горном склоне! Также Вы окунетесь в целебном и святом источнике святого великомученика и целителя Пантелеймона. Святая вода, по многочисленным свидетельствам исцеленных, помогает в телесных и душевных недугах. А ещё я научу Вас правильно собирать чай с чайного куста.

В программу входит:

Посещение музея краснодарского чая и ретро старины

Чайные домики Уч-Дере

Корыта в Дагомысе

Дорога на Солох Аул

Солох Аул смотровая площадка «На краю Земли»

Солох Аул Монастырь и купель

Солох Аул дом музей 🖼 И. Кошмана

Солох Аул водопады