Горные озёра, отвесные скалы, шумные водопады и субтропические парки — в этой поездке вы увидите самые живописные уголки Абхазии. Рассмотрите легендарный ресторан «Гагрипш», очаруетесь озером Рица, полюбуетесь панорамой Нового Афона со смотровой площадки и, если захотите, посетите Новоафонскую пещеру.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

5:00–5:30 — выезд из Адлера и отправление в Абхазию

6:10 — прохождение границы

6:30 — Гагра

Вы прогуляетесь по знаменитой колоннаде и Приморскому парку и увидите легендарный ресторан «Гагрипш» — один из символов города.

12:00 — озеро Рица

Это главная природная жемчужина Абхазии. В пути к нему вы увидите Голубое озеро, Юпшарский каньон, водопады Мужские и Девичьи Слёзы. А потом будет обед с видом на озеро Рица.

Ещё мы угостим вас местными продуктами — вином, мясом, сыром и мёдом.

15:00 — Новый Афон

Вы прогуляетесь по красивым улицам и подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается отличный вид. Увидите озеро Псырцха, заброшенную железнодорожную станцию, рукотворный водопад, пруд с лебедями и Новоафонский мужской монастырь.

Если захотите, посетите Новоафонскую пещеру. Мы заранее купим для вас билеты, чтобы не стоять в очереди. Если не планируете спускаться в пещеру, сможете самостоятельно погулять по Новому Афону.

19:00 — возвращение в Адлер

Организационные детали

Едем на Mercedes-Benz Sprinter

Маршрут может незначительно измениться из-за погодных условий

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Билеты и сбор на озеро Рица — 1000 ₽ за взрослого, 350 ₽ за ребёнка 7–18 лет, дети до 7 лет проходят бесплатно

Вход в пещеру (по желанию и если пещера открыта) — 700 ₽ за чел., дети до 8 лет проходят бесплатно

Обед — по ценам меню

Пересечение границы