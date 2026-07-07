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Из Адлера - в восхитительные Гагру, Рицу и Новый Афон

Погулять по живописному парку, увидеть лазурные озёра и влюбиться в природу Абхазии
Горные озёра, отвесные скалы, шумные водопады и субтропические парки — в этой поездке вы увидите самые живописные уголки Абхазии.

Рассмотрите легендарный ресторан «Гагрипш», очаруетесь озером Рица, полюбуетесь панорамой Нового Афона со смотровой площадки и, если захотите, посетите Новоафонскую пещеру.
Из Адлера - в восхитительные Гагру, Рицу и Новый Афон
Из Адлера - в восхитительные Гагру, Рицу и Новый Афон
Из Адлера - в восхитительные Гагру, Рицу и Новый Афон

Описание экскурсии

5:00–5:30 — выезд из Адлера и отправление в Абхазию

6:10 — прохождение границы

6:30 — Гагра

Вы прогуляетесь по знаменитой колоннаде и Приморскому парку и увидите легендарный ресторан «Гагрипш» — один из символов города.

12:00 — озеро Рица

Это главная природная жемчужина Абхазии. В пути к нему вы увидите Голубое озеро, Юпшарский каньон, водопады Мужские и Девичьи Слёзы. А потом будет обед с видом на озеро Рица.

Ещё мы угостим вас местными продуктами — вином, мясом, сыром и мёдом.

15:00 — Новый Афон

Вы прогуляетесь по красивым улицам и подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается отличный вид. Увидите озеро Псырцха, заброшенную железнодорожную станцию, рукотворный водопад, пруд с лебедями и Новоафонский мужской монастырь.

Если захотите, посетите Новоафонскую пещеру. Мы заранее купим для вас билеты, чтобы не стоять в очереди. Если не планируете спускаться в пещеру, сможете самостоятельно погулять по Новому Афону.

19:00 — возвращение в Адлер

Организационные детали

  • Едем на Mercedes-Benz Sprinter
  • Маршрут может незначительно измениться из-за погодных условий
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билеты и сбор на озеро Рица — 1000 ₽ за взрослого, 350 ₽ за ребёнка 7–18 лет, дети до 7 лет проходят бесплатно
  • Вход в пещеру (по желанию и если пещера открыта) — 700 ₽ за чел., дети до 8 лет проходят бесплатно
  • Обед — по ценам меню

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14–18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — свидетельство о рождении
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы работаем в туристической сфере с 2017 года. У нас есть разные варианты интересных экскурсий с комфортом по Краснодарскому краю и другим регионам РФ. Увлекательные путешествия одного дня на комфортабельных минивэнах и микроавтобусах. В любой сезон мы организуем для вас лучший отдых!

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