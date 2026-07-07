Рассмотрите легендарный ресторан «Гагрипш», очаруетесь озером Рица, полюбуетесь панорамой Нового Афона со смотровой площадки и, если захотите, посетите Новоафонскую пещеру.
Описание экскурсии
5:00–5:30 — выезд из Адлера и отправление в Абхазию
6:10 — прохождение границы
6:30 — Гагра
Вы прогуляетесь по знаменитой колоннаде и Приморскому парку и увидите легендарный ресторан «Гагрипш» — один из символов города.
12:00 — озеро Рица
Это главная природная жемчужина Абхазии. В пути к нему вы увидите Голубое озеро, Юпшарский каньон, водопады Мужские и Девичьи Слёзы. А потом будет обед с видом на озеро Рица.
Ещё мы угостим вас местными продуктами — вином, мясом, сыром и мёдом.
15:00 — Новый Афон
Вы прогуляетесь по красивым улицам и подниметесь на смотровую площадку, с которой открывается отличный вид. Увидите озеро Псырцха, заброшенную железнодорожную станцию, рукотворный водопад, пруд с лебедями и Новоафонский мужской монастырь.
Если захотите, посетите Новоафонскую пещеру. Мы заранее купим для вас билеты, чтобы не стоять в очереди. Если не планируете спускаться в пещеру, сможете самостоятельно погулять по Новому Афону.
19:00 — возвращение в Адлер
Организационные детали
- Едем на Mercedes-Benz Sprinter
- Маршрут может незначительно измениться из-за погодных условий
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты и сбор на озеро Рица — 1000 ₽ за взрослого, 350 ₽ за ребёнка 7–18 лет, дети до 7 лет проходят бесплатно
- Вход в пещеру (по желанию и если пещера открыта) — 700 ₽ за чел., дети до 8 лет проходят бесплатно
- Обед — по ценам меню
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14–18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — свидетельство о рождении
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией