Смотровая площадка от которой захватывает дух - ущелье Ах-Цу (белые скалы)
Смотровая площадка Скайпарка
Пчельник с мёдом
Дегустации всевозможных винных напитков
Олимпийский парк после Красной Поляны
Шоу светомузыкальных фонтанов
Итак, мы редлагаем нескольк вариантов экскурсии:
Подъем на Розу Хутор, 2320 метров (там больше мест где погулять 👣 пешком, есть еще бесплатная канатная дорожка открытого типа которая катается по кругу вверх и вниз метров на 500 общей сложностью) всего 3-4 пересадки на канатной дороге на фуникулерах закрытого типа - для тех кто любит покруче;
Подъем на Горки Город 🏙️ Пик, 2200 метров - больше катаемся на фуникулерах и поднимаемся на 2200 метров, для тех кто любит поспокойней;
Подъем на 960 метров - 1 подъем на канатной дороге закрытого типа, для тех кто не любит сильно высоко подниматься, там тоже есть где погулять 👣 пешочком прогуляться 👣 и подышать свежим горным ⛰️ воздухом.
Просто экскурсия ⛳ по трем курортам - Роза Хутор, Горки Город 🏙️, Газпром Лаура, для тех кто не хочет подниматься на канатных дорожках и предпочитает просто погулять 👣 и много послушать нашего интересного гида)
Важно знать:
Прогулка 👣 на канатной дорожке занимает 3 часа.
Малыши до 5 лет едут бесплатно (без предоставления отдельного места в автобусе 🚌, на ваших коленях!!!). Если нужно место, то оплачивается место за ребенка!
Детки от 6 до 14 лет включительно едут по стоимости детского билета (при предоставлении документа, удостоверяющего личность)
Наши уважаемые пенсионеры в возрасте от 60 до 69 лет включительно едут по льготе по стоимости детского билета (при предоставлении документа, удостоверяющего личность)
А пенсионеры в возрасте от 70 лет оплачивают лишь только наш трансфер и получают бесплатную экскурсию ⛳ (канатная дорога будет БЕСПЛАТНО)
Что входит
транспорт: услуги трансфера по Адлеру от/до отеля
услуги гида
билеты на подъемники на канатную дорогу на высоту 2320 м или 2200 м или 960 м (по вашему усмотрению)
шоу светомузыкальных фонтанов в Олимпийском парке
дегустации меда, сыра, копченостей, напитков
Что не входит
питание (по желанию)
трансфер с центрального Сочи
нарзанный источник "Чвижепсе" (100₽)
электрокары в Олимпийском парке и другие личные расходы
Начало
🚩 Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
Место завершения
🏁 У вашего отеля в Адлере или ближайшая остановка к месту проживания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.