Юлия П. – Гид из Адлера

Дорогие друзья, приглашаем вас на увлекательный тур по Красной Поляне.



В этом туре у вас есть прекрасная возможность познакомиться со всеми основными достопримечательностями 🏛️ этой деревни, увидеть горную Олимпийскую деревню и почувствовать дух прошлых Олимпийских игр.



В этом туре акцент делается непосредственно на горы ⛰️, а это означает, что три уровня восхождения будут наслаждаться невероятно красивым видом, дышать самым чистым горным ⛰️ воздухом, наслаждаться видом на Кавказский хребет и даже спуска.



Перед тем как подниматься на самый горный пик Кавказских гор ⛰️ мы завезем вас вкусно покушать в замечательное уютное кафе.