Красная Поляна — Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Адлера
Дорогие друзья, приглашаем вас на увлекательный тур по Красной Поляне.

В этом туре у вас есть прекрасная возможность познакомиться со всеми основными достопримечательностями 🏛️ этой деревни, увидеть горную Олимпийскую деревню и почувствовать дух прошлых Олимпийских игр.

В этом туре акцент делается непосредственно на горы ⛰️, а это означает, что три уровня восхождения будут наслаждаться невероятно красивым видом, дышать самым чистым горным ⛰️ воздухом, наслаждаться видом на Кавказский хребет и даже спуска.

Перед тем как подниматься на самый горный пик Кавказских гор ⛰️ мы завезем вас вкусно покушать в замечательное уютное кафе.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 3 100 ₽ за человека

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Красная Поляна — Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
Красная Поляна — Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта

Что вы увидите

  • Вантовый мост (висячий мост)
  • Нарзанные источники "Чвижепсе"
  • Смотровая площадка от которой захватывает дух - ущелье Ах-Цу (белые скалы)
  • Смотровая площадка Скайпарка
  • Пчельник с мёдом
  • Дегустации всевозможных винных напитков
  • Олимпийский парк после Красной Поляны
  • Шоу светомузыкальных фонтанов

Итак, мы редлагаем нескольк вариантов экскурсии:

  • Подъем на Розу Хутор, 2320 метров (там больше мест где погулять 👣 пешком, есть еще бесплатная канатная дорожка открытого типа которая катается по кругу вверх и вниз метров на 500 общей сложностью) всего 3-4 пересадки на канатной дороге на фуникулерах закрытого типа - для тех кто любит покруче;
  • Подъем на Горки Город 🏙️ Пик, 2200 метров - больше катаемся на фуникулерах и поднимаемся на 2200 метров, для тех кто любит поспокойней;
  • Подъем на 960 метров - 1 подъем на канатной дороге закрытого типа, для тех кто не любит сильно высоко подниматься, там тоже есть где погулять 👣 пешочком прогуляться 👣 и подышать свежим горным ⛰️ воздухом.
Просто экскурсия ⛳ по трем курортам - Роза Хутор, Горки Город 🏙️, Газпром Лаура, для тех кто не хочет подниматься на канатных дорожках и предпочитает просто погулять 👣 и много послушать нашего интересного гида)

Важно знать:

  • Прогулка 👣 на канатной дорожке занимает 3 часа.
  • Малыши до 5 лет едут бесплатно (без предоставления отдельного места в автобусе 🚌, на ваших коленях!!!). Если нужно место, то оплачивается место за ребенка!
  • Детки от 6 до 14 лет включительно едут по стоимости детского билета (при предоставлении документа, удостоверяющего личность)
  • Наши уважаемые пенсионеры в возрасте от 60 до 69 лет включительно едут по льготе по стоимости детского билета (при предоставлении документа, удостоверяющего личность)
  • А пенсионеры в возрасте от 70 лет оплачивают лишь только наш трансфер и получают бесплатную экскурсию ⛳ (канатная дорога будет БЕСПЛАТНО)
Что входит
  • транспорт: услуги трансфера по Адлеру от/до отеля
  • услуги гида
  • билеты на подъемники на канатную дорогу на высоту 2320 м или 2200 м или 960 м (по вашему усмотрению)
  • шоу светомузыкальных фонтанов в Олимпийском парке
  • дегустации меда, сыра, копченостей, напитков
Что не входит
  • питание (по желанию)
  • трансфер с центрального Сочи
  • нарзанный источник "Чвижепсе" (100₽)
  • электрокары в Олимпийском парке и другие личные расходы
Начало
🚩 Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
Место завершения
🏁 У вашего отеля в Адлере или ближайшая остановка к месту проживания
Красная Поляна — Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
Красная Поляна — Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
Красная Поляна — Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
Красная Поляна — Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
Красная Поляна — Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия П.
Юлия П.
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