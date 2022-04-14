Остановки в пути

Первая наша остановка — смотровая площадка, где вы сможете сделать чудесные фотографии на фоне гор. Далее в программу экскурсии входит посещение пасеки, где Вас ждет познавательная лекция о пользе мёда. Также здесь вы можете попробовать и приобрести разные сорта меда, и, конечно медовуха и всбитень (вино с мёдом).

Один из лучших в мире горнолыжных курортов

Сам посёлок Красная поляна расположен в сорока км от побережья Черного моря, на высоте 650 метров над уровнем моря. Курорт со всех сторон окружён величественными горными вершинами. С севера скалистая гряда Ачишхо, с южной стороны высится мощный массив четырёхглавой Аибги. Горы Чугуш, Ассара, Дзитаку, Псеашхо — с востока, и с северо-востока.

На северном склоне хребта Аибга в 7 км от посёлка расположен горнолыжный комплекс. Канатно-кресельная дорога состоящая из четырёх очередей, поднимет Вас на высоту 2230 метров.

Вечернее шоу

Фонтан «Чаша Олимпийского Огня» был построен для открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года. Игры прошли, а фонтан остался. И теперь каждый день он радует гостей Олимпийского парка шоу. Особенно прекрасно оно в вечернее время. Струи воды, подсвеченные разными цветами, взмывают в небо, танцуя под музыку российских композиторов. Зрелище это поистине завораживающее.

Важно знать:

С 18.04.22 по 22.04.22 фонтаны будут на профилактике. Продолжительность экскурсии в эти дни 8 часов.

С 23.04.22 время вечернего шоу предположительно будет с 20:00 до 21:00