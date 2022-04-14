«Красная Поляна», Олимпийский парк и шоу фонтанов

Экскурсия на Красную поляну - шанс увидеть один из лучших в мире горнолыжных курортов

Групповая
Экскурсия на Красную поляну — шанс увидеть один из лучших в мире горнолыжных курортов.

Здесь проходила зимняя Олимпиада в 2014 году, а от здешней красоты захватывает дух.

И летом, и, особенно, зимой Красная поляна — это настоящая туристическая Мекка, где созданы все условия для активного отдыха.

Мы побываем на пасеке, прогуляемся по Красной поляне, полюбуемся не нее с высоты канатно-кресельной дороги и закончим чудесным шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке.
«Красная Поляна», Олимпийский парк и шоу фонтанов
«Красная Поляна», Олимпийский парк и шоу фонтанов
«Красная Поляна», Олимпийский парк и шоу фонтанов
«Красная Поляна», Олимпийский парк и шоу фонтанов
«Красная Поляна», Олимпийский парк и шоу фонтанов
«Красная Поляна», Олимпийский парк и шоу фонтанов
«Красная Поляна», Олимпийский парк и шоу фонтанов

Что вас ожидает 🤩

  • Красная поляна
  • Канатно-кресельная дорога
  • Пасека
  • Смотровая площадка
  • Олимпийский парк

Остановки в пути

Первая наша остановка — смотровая площадка, где вы сможете сделать чудесные фотографии на фоне гор. Далее в программу экскурсии входит посещение пасеки, где Вас ждет познавательная лекция о пользе мёда. Также здесь вы можете попробовать и приобрести разные сорта меда, и, конечно медовуха и всбитень (вино с мёдом).
Один из лучших в мире горнолыжных курортов
Сам посёлок Красная поляна расположен в сорока км от побережья Черного моря, на высоте 650 метров над уровнем моря. Курорт со всех сторон окружён величественными горными вершинами. С севера скалистая гряда Ачишхо, с южной стороны высится мощный массив четырёхглавой Аибги. Горы Чугуш, Ассара, Дзитаку, Псеашхо — с востока, и с северо-востока.
На северном склоне хребта Аибга в 7 км от посёлка расположен горнолыжный комплекс. Канатно-кресельная дорога состоящая из четырёх очередей, поднимет Вас на высоту 2230 метров.

Вечернее шоу

Фонтан «Чаша Олимпийского Огня» был построен для открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года. Игры прошли, а фонтан остался. И теперь каждый день он радует гостей Олимпийского парка шоу. Особенно прекрасно оно в вечернее время. Струи воды, подсвеченные разными цветами, взмывают в небо, танцуя под музыку российских композиторов. Зрелище это поистине завораживающее.

Важно знать:

  • С 18.04.22 по 22.04.22 фонтаны будут на профилактике. Продолжительность экскурсии в эти дни 8 часов.
С 23.04.22 время вечернего шоу предположительно будет с 20:00 до 21:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы
Что не входит
  • Канатная дорога по желанию:
  • Взрослые — 1800 руб.
  • Дети от 6-14 лет — 1100 руб.
  • Льгота — 1100 руб
Место начала и завершения?
Адлер, ближайшая к вам остановка
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно 11:20 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • С 18.04.22 по 22.04.22 фонтаны будут на профилактике. Продолжительность экскурсии в эти дни 8 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно 11:20 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)

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