В современной истории России не было ничего подобного.
Для сочинской Олимпиады было построено множество современных объектов, и вы увидите их на нашей экскурсии! Оцените комплекс стадионов в Олимпийском парке, полюбуетесь видами в Скайпарке. И прокатитесь на канатной дороге на горном курорте.
Для сочинской Олимпиады было построено множество современных объектов, и вы увидите их на нашей экскурсии! Оцените комплекс стадионов в Олимпийском парке, полюбуетесь видами в Скайпарке. И прокатитесь на канатной дороге на горном курорте.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Олимпийский парк с его спортивными дворцами и Имеретинской набережной. А вечером вас ждёт шоу фонтанов
- Сириус Автодром — трассу Формулы-1 в России
- Сочи Парк — русский Диснейленд
- Сириус — образовательный центр на первой в России федеральной территории
- Инфраструктуру Олимпиады: современные дороги и мосты, аэровокзальный комплекс, несколько ж/д станций
- Горнолыжные курорты: «Газпром Поляну», «Красную Поляну» и «Розу Хутор». И прокатитесь на канатной дороге на высоту 2320 м!
- Скайпарк, откуда открывается великолепная панорама Ахштырского ущелья
История олимпийского Сочи
Вы узнаете, каким Сочи был до 2014 года и поймёте, каким стал теперь. Поговорим о том, как строилась и развивалась олимпийская инфраструктура. Что считается самым первым олимпийским объектом и сколько на самом деле стоило строительство дороги в Красную Поляну — и о многом другом.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером Skoda Rapid, Toyota Camry, Hyundai Solaris, по запросу предоставим детское кресло
- Отдельно оплачивается подъём по канатной дороге (2550 ₽ взрослые, 1550 ₽ дети до 14 лет включительно) и входной билет в Skypark (2000 ₽ взрослые, 1200 ₽ дети 14–17 лет, 800 ₽ дети до 14 лет)
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Адлере
Нам есть что рассказать! Наша компания многие годы является надежным проводником в мире удивительных приключений на Черноморском побережье. Хотите окунуться в исторические тайны древнего Абхазского царства? Или, возможно, вас манят живописные видыЗадать вопрос
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