На экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с материальным и нематериальным наследием, которое оставила Олимпиада городу-курорту Сочи, гостям и туристам из России и всего мира.

Это был беспрецедентный проект в новейшей истории 📖 России. Никогда ничего подобного - по масштабам и срокам - не создавалось на наших просторах.

По объему, размаху, сложности другого такого проекта не было в олимпийской истории.

Вы увидите все олимпийское наследие — великие спортивные сооружения, дороги, мосты.

Поднимитесь в горы ⛰️ на высоту 2320 м на Красной Поляне,

В Олимпийском парке 🌳, на эл. карах проедете рядом со спортивными сооружениями: стадионами «Фишт». «Большой» «Айсберг» и др.

Испытаете восторг 🔥 от природной красоты при посещении Скай-парка

Увидите трассу Формулы 1.

А завершится экскурсия ⛳ восторгом у цвето-музыкального фонтана ⛲ на площади Медал Плаза. Высота танцующих стуй достигает высоты 10 этажного дома.