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Олимпийский Сочи-гордость России. Красная Поляна.

Сергей М.
Сергей М. – Гид из Адлера
Олимпийский Сочи-гордость России.

Красная Поляна.
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Олимпийский Сочи-гордость России. Красная Поляна.
Олимпийский Сочи-гордость России. Красная Поляна.

Что вы увидите

  • Объекты показа на экскурсии:
  • 1. Олимпийский Парк: Дворцы Фишт, Айсберг, Большой, Шайба, площадь Медал Плаза. Цветомузыкальное шоу фонтанов.
  • 2. Трасса формулы 1.
  • 3. Сочи Парк, детский образовательный цент Сириус, Олимпийская набережная.
  • 4. Инфраструктура, выстроенная к Олимпиаде — дороги, развязки, тоннели, мосты, аэровокзальный комплекс, ж/д вокзалы «Адлер» (в виде волны), «Олимпийский Парк «(в виде ласточкм), «Эсто-Садок», «Роза Хутор»
  • 5. Курорт «Красная Поляна»:
  • Горки Город (в т. ч. казино)
  • Газпром — Лаура, ТРЦ Галактика, Гранд Отель Поляна*****. Вольерный комплекс.
  • Роза Хутор, подъем на высоту 2320 м
  • 6. Скай-парк.
  • Маршрут всегда можно откорректировать в интересах туристов.
На экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с материальным и нематериальным наследием, которое оставила Олимпиада городу-курорту Сочи, гостям и туристам из России и всего мира.
Это был беспрецедентный проект в новейшей истории 📖 России. Никогда ничего подобного - по масштабам и срокам - не создавалось на наших просторах.
По объему, размаху, сложности другого такого проекта не было в олимпийской истории.
Вы увидите все олимпийское наследие — великие спортивные сооружения, дороги, мосты.
Поднимитесь в горы ⛰️ на высоту 2320 м на Красной Поляне,
В Олимпийском парке 🌳, на эл. карах проедете рядом со спортивными сооружениями: стадионами «Фишт». «Большой» «Айсберг» и др.
Испытаете восторг 🔥 от природной красоты при посещении Скай-парка
Увидите трассу Формулы 1.
А завершится экскурсия ⛳ восторгом у цвето-музыкального фонтана ⛲ на площади Медал Плаза. Высота танцующих стуй достигает высоты 10 этажного дома.
Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • транспорт.
Что не входит
  • Вход на экскурсионные объекты - стоимость подъема на канатной дороге ( 1400 руб)
  • стоимость билета в Скай-парк (1200 руб)
Начало
🚩 Начало экскурсии от места Вашего проживания.
Место завершения
🏁 Окончание экскурсии у места Вашего проживания
Олимпийский Сочи-гордость России. Красная Поляна.
Олимпийский Сочи-гордость России. Красная Поляна.
Олимпийский Сочи-гордость России. Красная Поляна.
Олимпийский Сочи-гордость России. Красная Поляна.
Олимпийский Сочи-гордость России. Красная Поляна.

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  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей М.
Сергей М.
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