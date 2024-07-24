Время купания в термальном источнике «Кындыг» — 1,5 часа.

В стоимость входит дегустация меда, вина, сыра, копченого мяса.

Дополнительно по желанию можно посетить Храм 9 века в село Лыхны и Храм в село Дранды.

Что вас ждёт: Гагра Мы отправляемся на обзорную экскурсию в Гагры. Гулять по великолепному парку Принца Ольденбургского, куда он привез экзотические растения со всего света! Даже в послевоенные тяжелые годы этот райский сад был спасен ботаниками, потому что он — визитная карточка города, как и ресторан «Гагрипш». Здание ресторана «родом» из Парижа, откуда Принц привез его по частям и собрал здесь, в Абхазии. Сухум Мы гуляем по городу Сухум. Здесь легко дышится морским воздухом, роскошные зеленые аллеи и великолепная набережная Махаджиров, названная в честь коренных жителей, вынужденных из-за мусульманской веры уйти в Османскую Империю. Драндский собор 6 века нашей эры заслуживает отдельного внимания, так как архитектура его не похожа ни на одно строение в Абхазии. Исторические данные говорят о том, что его строили византийцы, поэтому он столь необычен для здешних мест. Термальный источник Искупаемся в полезной, лечебной термальной воде источника «Кындыг» и целебной глине. Источник — настоящая природная здравница для детей и взрослых, место силы, здоровья, успокоения духа. Ее температура около 100 градусов, пока она идет по специальным желобам, остывает до 45. Искупавшись в этих водах, вы почувствуете прилив сил, бодрости, она оказывает лечебное действие на опорно-двигательную, кожную, кровеносную и нервную системы. Организационные детали: