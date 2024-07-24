Вас ждет тур, после которого вы будете очарованы Абхазией! Мы прогуляемся по Гагре, заглянем в знаменитый ресторан «Гагрипш», полюбуемся экзотическими цветами в Приморском парке.
Кульминацией нашего тура станет термальный источник Кындыг, где вы сможете искупаться, зарядиться энергией и восстановить силы!
Кульминацией нашего тура станет термальный источник Кындыг, где вы сможете искупаться, зарядиться энергией и восстановить силы!
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт: Гагра Мы отправляемся на обзорную экскурсию в Гагры. Гулять по великолепному парку Принца Ольденбургского, куда он привез экзотические растения со всего света! Даже в послевоенные тяжелые годы этот райский сад был спасен ботаниками, потому что он — визитная карточка города, как и ресторан «Гагрипш». Здание ресторана «родом» из Парижа, откуда Принц привез его по частям и собрал здесь, в Абхазии. Сухум Мы гуляем по городу Сухум. Здесь легко дышится морским воздухом, роскошные зеленые аллеи и великолепная набережная Махаджиров, названная в честь коренных жителей, вынужденных из-за мусульманской веры уйти в Османскую Империю. Драндский собор 6 века нашей эры заслуживает отдельного внимания, так как архитектура его не похожа ни на одно строение в Абхазии. Исторические данные говорят о том, что его строили византийцы, поэтому он столь необычен для здешних мест. Термальный источник Искупаемся в полезной, лечебной термальной воде источника «Кындыг» и целебной глине. Источник — настоящая природная здравница для детей и взрослых, место силы, здоровья, успокоения духа. Ее температура около 100 градусов, пока она идет по специальным желобам, остывает до 45. Искупавшись в этих водах, вы почувствуете прилив сил, бодрости, она оказывает лечебное действие на опорно-двигательную, кожную, кровеносную и нервную системы. Организационные детали:
- Время купания в термальном источнике «Кындыг» — 1,5 часа.
- В стоимость входит дегустация меда, вина, сыра, копченого мяса.
- Дополнительно по желанию можно посетить Храм 9 века в село Лыхны и Храм в село Дранды.
по четным числам, 6:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+) из Адлера и Сириуса
|1 700 ₽
|Взрослый (12+) из Красной Поляны
|2 500 ₽
|Детский (до 12 лет) из Красной Поляны
|2 000 ₽
|Взрослый(12+) из Центрального и Хостинского района
|2 100 ₽
|Детский (до 12 лет) из Адлера и Сириуса
|1 500 ₽
|Детский (до 12 лет) из Центрального и Хостинского района
|1 800 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан «Гагрипш»
- Колоннада в городе Гагра
- Сухум
- Фонтан с грифонами
- Драматический театр
- Прогулка по ущелью Черниговка
- Термальный источник «Кындыг»
- Село Дранды, храм VI века
- Дача Сталина в Новом Афоне
Что включено
- Страховка
- Трансфер из Адлера и обратно
- Дегустации
- Экскурсионное сопровождение гида
Что не входит в цену
- Вход на территорию термального источника: взрослый - 300 руб., дети от 6 лет до 12 лет - 150 руб.
- Черниговка - 300 руб.
- Село Дранды, храм VI века: взрослый - 300 руб., дети от 6 лет до 12 лет - 150 руб.
- Дача Сталина в Новом Афоне: взрослый - 300 руб., дети от 6 до 12 лет - 150 руб.
- Тарзанка + подвесной мост - 600 руб.
Место начала и завершения?
Ваш адрес или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: по четным числам, 6:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Добрый день
- Благодарим Вас за то, что доверили нам свой отдых, Вы сделали правильный выбор. Пожалуйста, в ответном письме укажите адрес, по которому Вы остановились, для того чтобы мы подобрали для Вас удобную точку сбора
- Накануне экскурсии, вечером с 20-до 21-30 я обязательно с Вами свяжусь, для того чтобы обговорить детали поездки
- С собой необходимо взять:
- Документы удостоверяющие личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении) для прохождения пограничного контроля
- Купальные принадлежности и удобную обувь
- Солнцезащитный крем (по сезону)
- Наличные деньги
- Заряженные гаджеты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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