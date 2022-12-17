Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны

Покататься по трассам трёх центров мирового уровня, зарядиться драйвом и побывать в Абхазии

Ура! Наступило время горных лыж и сноубордов, мы так этого ждали! Берём с собой любимые костюмчики и снаряжение и едем получать удовольствие от скорости и адреналина.

Исследуем склоны курортов «Газпром» («Альпика»), «Красная Поляна» и «Роза Хутор» и насладимся европейским уровнем сервиса и развлечениями на любой вкус. Один день проведём в Абхазии — вы увидите её главные достопримечательности.

Сделаем много эмоциональных кадров, надышимся чистым воздухом и полюбуемся головокружительными видами. Горы будут везде — под ногами, перед глазами и, конечно, в сердце!
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Мечта горнолыжника: все курорты Красной Поляны
Ближайшие даты:
24
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, 12:30 (местное время)
Завершение: Адлер, 15:00 (местное время)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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