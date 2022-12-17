Ура! Наступило время горных лыж и сноубордов, мы так этого ждали! Берём с собой любимые костюмчики и снаряжение и едем получать удовольствие от скорости и адреналина.



Исследуем склоны курортов «Газпром» («Альпика»), «Красная Поляна» и «Роза Хутор» и насладимся европейским уровнем сервиса и развлечениями на любой вкус. Один день проведём в Абхазии — вы увидите её главные достопримечательности.



Сделаем много эмоциональных кадров, надышимся чистым воздухом и полюбуемся головокружительными видами. Горы будут везде — под ногами, перед глазами и, конечно, в сердце!