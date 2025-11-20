Индивидуальная
до 10 чел.
История и современность Адлера
Погрузитесь в атмосферу Адлера, узнав о его прошлом и настоящем. Прогулка по паркам и набережной оставит незабываемые впечатления
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
Путешествие по горным курортам Красной Поляны с посещением Роза Хутор и Газпром Поляна. Захватывающие виды и яркое шоу фонтанов ждут вас
Начало: Остановки общественного транспорта Адлера и Сириус...
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
350 ₽ за человека
Индивидуальная
Сириус: от «Долины смерти» к городу будущего
Погрузитесь в историю и современность Сириуса, узнайте о переселенцах и развитии региона. Вдохновляющие локации и уникальные факты ждут вас
Начало: У ж/д вокзала «Олимпийский»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
от 2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГуля20 ноября 2025Татьяна, спасибо за интересную экскурсию! Посмотрели все, что планировали и даже больше. Видя, что мы устали, был предоставлен автомобиль, на
- ИИрина22 октября 2025Была на данной экскурсии 06.10.2025. Очень повезло с погодой, был теплый солнечный день. Дмитрий провёл всё отлично, много рассказывал. Водитель
- ССветлана15 октября 2025Татьяна! Всегда знала, нужные люди не попадаются случайно!
Спасибо большое за информацию, которую так долго ждала. Всё очень содержательно и информативно.
Спасибо за эту возможность услышать именно сейчас и за шаг на встречу!
Процветания!
- ММарина15 октября 2025Чудесная получилась прогулка с рассказом Василисы) в Адлере можно и нужно гулять и много чего смотреть!
- ДДмитрий11 октября 2025Очень познвательно! Экскурсия интересная и зрелищная, Татьяна очень много и интересно рассказывает о вокзале Олимпийский парк, о деталях, о которых
- ИИгорь4 октября 2025Дмитрий - организатор и экскурсовод поездки нашей группы в горы (Красная поляна, Роза хутор, подъёмники, Родельбан) оставил очень приятное впечатление.
- ВВлада27 сентября 2025Гуляли с Василисой 22 августа 2025 года. Когда рассказывали, что взяли экскурсию в Адлере, первая реакция: « А что там
- ААлексей16 сентября 2025Познавательная экскурсия, рекомендую!
- ЕЕкатерина12 сентября 20254 сентября побывали на пешей экскурсии по Адлеру. Экскурсовод Василиса -профессионал высокого уровня, влюблённая в свой край, его людей, культуру,
- ООльга4 сентября 2025В Адлер приезжаем уже не первый год, но его историю не знали, поэтому решили выбрать именно эту экскурсию. Василиса отличный
- ММамодалиева4 августа 2025Доброго времени суток! Замечательная команда, поездка прошла замечательно, без казусов,было интересно слушать Андрея и приятно любоваться величественными видами 😍 обязательно вернемся снова! Гала тур спасибо вам большое 🫶
- ЕЕвгения30 июля 2025Гид красавчик! Водитель профи! Экскурсия шикарная! Горы бесподобны!
- ААнастасия19 июля 2025Спасибо большое за экскурсию. Очень понравилась поездка на Красную Поляну, Розу Хутор. Поднимались на Розу Пик, прокатились на рондэльбане, сходили на ферму к Альпакам(очень милые животные),погуляли по площади Розы Хутор). Есть что посмотреть, обязательно посетите эти места.
- ЛЛада6 июля 2025Всё очень понравилось 👍
Прекрасный маршрут, отличная содержательная экскурсия!
Спасибо огромное организатору
- Дмитрию, экскурсоводу Полине и водителю Артуру за прекрасный день, проведённый в горах🙏
Просто нереальные впечатления! Куча новых эмоций! Необыкновенные живописные виды вокруг!
- ЕЕлена4 июля 2025Только вернулись после экскурсии и сразу пишу отзыв. С нами была Полина, экскурсовод. Очаровательная девушка и отличный экскурсовод. Так интересно
- ЛЛевова4 июля 2025У нас получилась отличная прогулка с Татьяной. Мы прошлись по знаковым местам Сириуса, узнали много интересного об этой местности: что здесь было до Олимпиады, вовремя и сейчас. Интересный маршрут и познавательная информация. Было приятно общаться! Спасибо!
- ООльга18 июня 2025Спасибо большое Василисе за проведённую экскурсию, прогулка прошла на одном дыхании, много интересного и познавательного узнали о городе Адлер.
- ССтанислав14 июня 2025Василиса очень хороший рассказчик, с глубоким знанием исторической составляющей экскурсии. Рассказала нам о новых готовящихся экскурсиях на очень нестандартные для Сочи и Адлера темы. Однозначно рекомендую всем, кто хочет вникнуть в историю этих мест, а не просто провести свободное время.
- ККсения12 июня 2025Благодарим за очень познавательную экскурсию по Адлеру. Узнали много нового. Экскурсовод Василиса очень интересно и увлекательно рассказывала историю города. Рекомендуем эту экскурсию и экскурсовода Василису всем гостям Адлера😍
- ДДарья5 июня 2025Благодарю Василису за прекрасную экскурсию, узнала много интересного про Адлер и не только) с пользой и удовольствием провела два часа)
Особое спасибо Василисе за то, что оперативно согласилась провести экскурсию 😊
