автобуса мастер своего дела, передвижение для пассажиров было очень комфортно. Была остановка на смотровой площадке у д. Монастырь, далее направились в поселок Красная Поляна в кафе Дворик в Поляне на обед. Красивый интерьер и виды. После предварительного заказа по меню, в период приготовления еды проводится дегустация мёда с рассказом об этом продукте. Я заказывала харчо и хачапури, вкусно, но дороговато. Ну, никто и не заставляет насильно там питаться, можно просто посидеть во дворе, полюбоваться видами. Далее отправились непосредственно на подъёмники, было на выбор: или на Красную Поляну, или на Роза Хутор. Все туристы данного автобуса пожелали на Роза Хутор. Проехали через курорты, послушав рассказ гида об их истории и направились к канатной дороге. Получив билеты, самостоятельно направились в путь к Роза Пик. Очень красивая природа, обалденные виды. Разочаровало состояние стёкол в кабинах: мутные и поцарапанные. Нагулявшись и насладившись видами, направились в обратный путь. По экскурсии были заявлены ещё поющие фонтаны в Олимпийском парке, но именно с данной даты они закрылись на профилактический ремонт на месяц. Данный момент от организаторов экскурсии не зависит. В целом, рекомендую данную экскурсию