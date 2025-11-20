Мои заказы

Орнитологический парк – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Орнитологический парк» в Адлере, цены от 350 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Адлер сквозь эпохи
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
История и современность Адлера
Погрузитесь в атмосферу Адлера, узнав о его прошлом и настоящем. Прогулка по паркам и набережной оставит незабываемые впечатления
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
На автобусе
11 часов
11 отзывов
Групповая
Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
Путешествие по горным курортам Красной Поляны с посещением Роза Хутор и Газпром Поляна. Захватывающие виды и яркое шоу фонтанов ждут вас
Начало: Остановки общественного транспорта Адлера и Сириус...
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
350 ₽ за человека
Сириус: от «Долины смерти» к городу будущего
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
Сириус: от «Долины смерти» к городу будущего
Погрузитесь в историю и современность Сириуса, узнайте о переселенцах и развитии региона. Вдохновляющие локации и уникальные факты ждут вас
Начало: У ж/д вокзала «Олимпийский»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
от 2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гуля
    20 ноября 2025
    Сириус: от «Долины смерти» к городу будущего
    Татьяна, спасибо за интересную экскурсию! Посмотрели все, что планировали и даже больше. Видя, что мы устали, был предоставлен автомобиль, на
    читать дальше

    котором мы и продолжили экскурсию. Удачно, что увидели вечерний Сириус в огнях, не удачно, что фонтаны не работали. Но это можно наверстать в следующую поездку. Все было супер!

  • И
    Ирина
    22 октября 2025
    Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
    Была на данной экскурсии 06.10.2025. Очень повезло с погодой, был теплый солнечный день. Дмитрий провёл всё отлично, много рассказывал. Водитель
    читать дальше

    автобуса мастер своего дела, передвижение для пассажиров было очень комфортно. Была остановка на смотровой площадке у д. Монастырь, далее направились в поселок Красная Поляна в кафе Дворик в Поляне на обед. Красивый интерьер и виды. После предварительного заказа по меню, в период приготовления еды проводится дегустация мёда с рассказом об этом продукте. Я заказывала харчо и хачапури, вкусно, но дороговато. Ну, никто и не заставляет насильно там питаться, можно просто посидеть во дворе, полюбоваться видами. Далее отправились непосредственно на подъёмники, было на выбор: или на Красную Поляну, или на Роза Хутор. Все туристы данного автобуса пожелали на Роза Хутор. Проехали через курорты, послушав рассказ гида об их истории и направились к канатной дороге. Получив билеты, самостоятельно направились в путь к Роза Пик. Очень красивая природа, обалденные виды. Разочаровало состояние стёкол в кабинах: мутные и поцарапанные. Нагулявшись и насладившись видами, направились в обратный путь. По экскурсии были заявлены ещё поющие фонтаны в Олимпийском парке, но именно с данной даты они закрылись на профилактический ремонт на месяц. Данный момент от организаторов экскурсии не зависит. В целом, рекомендую данную экскурсию

  • С
    Светлана
    15 октября 2025
    Сириус: от «Долины смерти» к городу будущего
    Татьяна! Всегда знала, нужные люди не попадаются случайно!
    Спасибо большое за информацию, которую так долго ждала. Всё очень содержательно и информативно.
    Спасибо за эту возможность услышать именно сейчас и за шаг на встречу!
    Процветания!
    Татьяна! Всегда знала, нужные люди не попадаются случайно!
  • М
    Марина
    15 октября 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Чудесная получилась прогулка с рассказом Василисы) в Адлере можно и нужно гулять и много чего смотреть!
  • Д
    Дмитрий
    11 октября 2025
    Сириус: от «Долины смерти» к городу будущего
    Очень познвательно! Экскурсия интересная и зрелищная, Татьяна очень много и интересно рассказывает о вокзале Олимпийский парк, о деталях, о которых
    читать дальше

    мало, кто знает. Рядом с вокзалом построен огромный театральный центр, так, же подробно Татьяна рассказала и о нем. Одним словом, если Вы хотите интересно и познавательно окунуться в историю олимпийского Сочи, района Адлер и Имеретинской низменности, очень рекомендую эту экскурсию!!!!

    
  • И
    Игорь
    4 октября 2025
    Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
    Дмитрий - организатор и экскурсовод поездки нашей группы в горы (Красная поляна, Роза хутор, подъёмники, Родельбан) оставил очень приятное впечатление.
    читать дальше

    Организовано всё превосходно, все ожидания сбылись - было здорово. Особое внимание хочется обратить на знания по данному маршруту и красивую, грамотную речь Дмитрия. Я сам - артист разговорного жанра, поэтому в состоянии оценить тот, или иной уровень разговорного мастерства. В общем и целом, я очень доволен экскурсией в горы - спасибо, спасибо, спасибо

    
  • В
    Влада
    27 сентября 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Гуляли с Василисой 22 августа 2025 года. Когда рассказывали, что взяли экскурсию в Адлере, первая реакция: « А что там
    читать дальше

    смотреть то? 😳». Но мы были уверены, что есть, что смотреть). Удивился и гид, с которым гуляли по Сочи, что взяли такую экскурсию)))). Спасибо Василисе за экскурсию в 2+ часа, и да, смотреть есть что. Ходить и смотреть надо, это интересно, это история города. И когда были уже на обзорной экскурсии в музее истории Сочи, общая информация ложилась на более конкретную, полученную от Василисы и увиденной в прогулке с ней. Василиса, ещё раз спасибо, всё было интересно.

  • А
    Алексей
    16 сентября 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Познавательная экскурсия, рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    12 сентября 2025
    Адлер сквозь эпохи
    4 сентября побывали на пешей экскурсии по Адлеру. Экскурсовод Василиса -профессионал высокого уровня, влюблённая в свой край, его людей, культуру,
    читать дальше

    историю и природу. Частичку этой любви мы увозим с собой. Спасибо за прекрасную экскурсию. Новых успехов Василисе и многочисленных любознательных туристов.

  • О
    Ольга
    4 сентября 2025
    Адлер сквозь эпохи
    В Адлер приезжаем уже не первый год, но его историю не знали, поэтому решили выбрать именно эту экскурсию. Василиса отличный
    читать дальше

    гид, несмотря на палящее южное солнце, экскурсия прошла на одном дыхании! Большое спасибо за содержательную, полезную и познавательную экскурсию. Мы отлично провели время!

  • М
    Мамодалиева
    4 августа 2025
    Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
    Доброго времени суток! Замечательная команда, поездка прошла замечательно, без казусов,было интересно слушать Андрея и приятно любоваться величественными видами 😍 обязательно вернемся снова! Гала тур спасибо вам большое 🫶
    
  • Е
    Евгения
    30 июля 2025
    Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
    Гид красавчик! Водитель профи! Экскурсия шикарная! Горы бесподобны!
  • А
    Анастасия
    19 июля 2025
    Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
    Спасибо большое за экскурсию. Очень понравилась поездка на Красную Поляну, Розу Хутор. Поднимались на Розу Пик, прокатились на рондэльбане, сходили на ферму к Альпакам(очень милые животные),погуляли по площади Розы Хутор). Есть что посмотреть, обязательно посетите эти места.
  • Л
    Лада
    6 июля 2025
    Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
    Всё очень понравилось 👍
    Прекрасный маршрут, отличная содержательная экскурсия!
    Спасибо огромное организатору
    - Дмитрию, экскурсоводу Полине и водителю Артуру за прекрасный день, проведённый в горах🙏
    Просто нереальные впечатления! Куча новых эмоций! Необыкновенные живописные виды вокруг!
    
  • Е
    Елена
    4 июля 2025
    Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны
    Только вернулись после экскурсии и сразу пишу отзыв. С нами была Полина, экскурсовод. Очаровательная девушка и отличный экскурсовод. Так интересно
    читать дальше

    рассказывала, столько фактов сообщила, что 8-летний ребёнок ее слышал безотрывно))) отличная организация, Дмитрий сразу сообщил детали, как забронировала тур, диспетчер Галина подвезла до места сбора, ну а про Полину уже написала)) еще был водитель, имя подзабыла, но вел очень аккуратно и даже нежно)) автобус очень комфортно, чистый. Экскурсия прошла на одном дыхании, куча впечатлений и только положительные эмоции! Спасибо большое!

  • Л
    Левова
    4 июля 2025
    Сириус: от «Долины смерти» к городу будущего
    У нас получилась отличная прогулка с Татьяной. Мы прошлись по знаковым местам Сириуса, узнали много интересного об этой местности: что здесь было до Олимпиады, вовремя и сейчас. Интересный маршрут и познавательная информация. Было приятно общаться! Спасибо!
  • О
    Ольга
    18 июня 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Спасибо большое Василисе за проведённую экскурсию, прогулка прошла на одном дыхании, много интересного и познавательного узнали о городе Адлер.
    
  • С
    Станислав
    14 июня 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Василиса очень хороший рассказчик, с глубоким знанием исторической составляющей экскурсии. Рассказала нам о новых готовящихся экскурсиях на очень нестандартные для Сочи и Адлера темы. Однозначно рекомендую всем, кто хочет вникнуть в историю этих мест, а не просто провести свободное время.
  • К
    Ксения
    12 июня 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Благодарим за очень познавательную экскурсию по Адлеру. Узнали много нового. Экскурсовод Василиса очень интересно и увлекательно рассказывала историю города. Рекомендуем эту экскурсию и экскурсовода Василису всем гостям Адлера😍
  • Д
    Дарья
    5 июня 2025
    Адлер сквозь эпохи
    Благодарю Василису за прекрасную экскурсию, узнала много интересного про Адлер и не только) с пользой и удовольствием провела два часа)
    Особое спасибо Василисе за то, что оперативно согласилась провести экскурсию 😊

Сколько стоит экскурсия по Адлеру в декабре 2025
Сейчас в Адлере в категории "Орнитологический парк" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 4500. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
