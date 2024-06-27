1 чел.
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скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
900450₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в Адлере или Сириусе
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Ваш идеальный день в Адлере
Путешествие по окрестностям курорта, спланированное по вашим пожеланиям - от моря до гор
Завтра в 09:30
7 июля в 09:30
17 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия27 июня 2024Ездили в Тур 25.06.2024г с гидом Екатериной. Нам все очень понравилось. Екатерина очень грамотный и профессиональный гид. Экскурсия была очень организованной и увлекательной. Мы остались очень довольны.
- ИИван23 июня 2024Все отлично, экскурсовод молодец, всю дорогу рассказывала про достопримечательности
- ГГалина20 июня 2024Все прошло отлично, гид Кристина с юмором и великолепным знанием подавала информацию. Водитель Сережа вел огромный автобус очень профессионально. Сама
- ЮЮлия14 июня 2021Великолепная экскурсия. Отличный маршрут. Удобная машина. Прекрасный гид, интересный рассказчик. Получили массу положительных эмоций и впечатлений за один день.
- ООксана17 апреля 2019Спасибо Анне, нам всё понравилось и было очень интересно (подтверждение тому - мы взяли дополнительное время на олимпийский парк в
- ССветлана7 января 2019Были на экскурсии 2 января 2019г семьей 2 взрослых и 2 ребенка(15 и 8 лет). К нам добавили еще одну
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Чвижепсе»
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