Чвижепсе – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Чвижепсе» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
258 отзывов
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
900450 за человека
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: От Вашего отеля в Адлере или Сириусе
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Ваш идеальный день в Адлере
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Ваш идеальный день в Адлере
Путешествие по окрестностям курорта, спланированное по вашим пожеланиям - от моря до гор
Завтра в 09:30
7 июля в 09:30
17 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    27 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Ездили в Тур 25.06.2024г с гидом Екатериной. Нам все очень понравилось. Екатерина очень грамотный и профессиональный гид. Экскурсия была очень организованной и увлекательной. Мы остались очень довольны.
  • И
    Иван
    23 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Все отлично, экскурсовод молодец, всю дорогу рассказывала про достопримечательности
  • Г
    Галина
    20 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Все прошло отлично, гид Кристина с юмором и великолепным знанием подавала информацию. Водитель Сережа вел огромный автобус очень профессионально. Сама
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    экскурсия очень интересная, обязательно рекомендую не пожалеть денег и покататься на канатке(мы брали с родельбаном). Отдыхающие молодцы, никто не опаздывал. Организатор всю информацию предоставлял вовремя и точно. Автобус забрал вовремя, немного было неудобно, что мы из последних кого забирали и остались места только на самый последний ряд. А так все супер 👍, рекомендую ✌️

    Все прошло отлично, гид Кристина с юмором и великолепным знанием подавала информацию. Водитель Сережа вел огромныйВсе прошло отлично, гид Кристина с юмором и великолепным знанием подавала информацию. Водитель Сережа вел огромныйВсе прошло отлично, гид Кристина с юмором и великолепным знанием подавала информацию. Водитель Сережа вел огромныйВсе прошло отлично, гид Кристина с юмором и великолепным знанием подавала информацию. Водитель Сережа вел огромныйВсе прошло отлично, гид Кристина с юмором и великолепным знанием подавала информацию. Водитель Сережа вел огромныйВсе прошло отлично, гид Кристина с юмором и великолепным знанием подавала информацию. Водитель Сережа вел огромный
  • Ю
    Юлия
    14 июня 2021
    Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
    Великолепная экскурсия. Отличный маршрут. Удобная машина. Прекрасный гид, интересный рассказчик. Получили массу положительных эмоций и впечатлений за один день.
  • О
    Оксана
    17 апреля 2019
    Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
    Спасибо Анне, нам всё понравилось и было очень интересно (подтверждение тому - мы взяли дополнительное время на олимпийский парк в
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    Имеретинской долине). И отдельное спасибо за подсказку насчёт городской больницы, это меня очень выручило с моей внезапной травмой. Мы крайне удачно внесли изменения в маршрут и очень довольны тем, что побывали в Розе Хутор, место прекрасное. Минус балл за не очень хорошее информирование: мы были не в курсе, что нам постоянно будут нужны ощутимые суммы наличных и не позаботились об этом заранее, и за не очень приятные шутки, которые случились пару раз в адрес каждого из нас - это было нетактично. В остальном всё здорово, комфортно и хорошо продумано.

  • С
    Светлана
    7 января 2019
    Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
    Были на экскурсии 2 января 2019г семьей 2 взрослых и 2 ребенка(15 и 8 лет). К нам добавили еще одну
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    семью, но заранее спросив наше согласие, мы были не против… Экскурсия прошла интересно и познавательно. Заезжали в некоторые места, где нет толп туристов. Посмотрели все что хотели и даже больше…

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Чвижепсе»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
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  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июле 2024
Сейчас в Адлере в категории "Чвижепсе" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 17 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 262 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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