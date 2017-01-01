Парк водопадов Менделиха с канатной дорогой

Яна С.
Яна С. – Гид из Адлера
О курорте Роза Хутор слышал каждый, однако парк 🌳 водопадов Менделиха известен пока далеко не всем.

Приглашаем вас на прогулку 👣 по живописной территории, которая открылась для посетителей совсем недавно.

Благодаря пешеходным тропам, проложенным по всему парку, этот маршрут отлично подойдет для всей семьи.

С вершины Роза Пик и проезжая над парком по канатной дороге, вы оцените захватывающие виды с высоты птичьего полета.
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Экскурсия

2 490 ₽ за человека

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Парк водопадов Менделиха с канатной дорогой
Парк водопадов Менделиха с канатной дорогой

Что вы увидите

  • Живописный путь в горы
  • Курорт Роза Хутор
  • Парк водопадов Менделиха
Парк 🌳 водопадов Менделихабыл открыт в 2017 году. Эта сравнительно новая экскурсия ⛳ уже признана самым красивым горным ⛰️ маршрутом Сочи. Сначала вы поднимитесь на Роза Пик — 2320 м над уровнем моря, а потом, по открытой канатной дороге, спуститесь к входу в парк 🌳.
Водопады Менделиха в Сочи — это три варианта маршрута, которые одинаково подходят и взрослым и детям. В тени зеленых пихт и бурлящих водопадов, вы проведете увлекательную прогулку 👣, которая обязательно вам запомнится. Немного истории:Водопады находятся в русле реки Менделиха на южном склоне хребта Аигба. В XIX веке тут жила семья Менделей, поэтому река носит их имя. Борис Петрович Мендель служил армейским фельдшером во времена Кавказских войн, затем женился на местной девушке по имени Айя. Закончив военную карьеру, Б. П. Мендель так и остался в этих местах, здесь же и погиб по трагической случайности. Стоить приехать, чтобы:• Прогуляться 👣 в настоящем Сочинском лесу с исконным природным ландшафтом;
  • Побывать в единственном подобном высокогорном парке 🌳, который доступен для туристов только с июня по ноябрь;
  • Насладиться прогулкой с завораживающими видами на долину и пики гор ⛰️ по самой длинной открытой канатной дороге на курорте Роза Хутор;
  • Увидеть семь восхитительных и непохожих друг на друга водопадов;
  • Испытать себя в треккинге: тропы парка отлично подходят для такого активного вида отдыха;
  • Сфотографироваться на уникальной обзорной площадке у водопада Золотой. Площадка в заключительной части маршрута Большое кольцо — настоящая награда для уставших туристов. Ещё никого не оставила равнодушной панорама гор ⛰️, лесов и водопада, открывающаяся с этой точки маршрута. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Не забудьте взять российский паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
+Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Билеты на канатную дорогу к водопадам на Роза Хутор
Что не входит
  • Обед в ресторане «Берлога» (по желанию) – 490 руб.
Начало и место завершения
🚩 ул. Егорова, 1, Сочи
Парк водопадов Менделиха с канатной дорогой
Парк водопадов Менделиха с канатной дорогой
Парк водопадов Менделиха с канатной дорогой
Парк водопадов Менделиха с канатной дорогой

Экскурсия проводится Согласно расписанию в календаре

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Яна С.
Яна С.
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