Парк 🌳 водопадов Менделихабыл открыт в 2017 году. Эта сравнительно новая экскурсия ⛳ уже признана самым красивым горным ⛰️ маршрутом Сочи. Сначала вы поднимитесь на Роза Пик — 2320 м над уровнем моря, а потом, по открытой канатной дороге, спуститесь к входу в парк 🌳.

Водопады Менделиха в Сочи — это три варианта маршрута, которые одинаково подходят и взрослым и детям. В тени зеленых пихт и бурлящих водопадов, вы проведете увлекательную прогулку 👣, которая обязательно вам запомнится. Немного истории:Водопады находятся в русле реки Менделиха на южном склоне хребта Аигба. В XIX веке тут жила семья Менделей, поэтому река носит их имя. Борис Петрович Мендель служил армейским фельдшером во времена Кавказских войн, затем женился на местной девушке по имени Айя. Закончив военную карьеру, Б. П. Мендель так и остался в этих местах, здесь же и погиб по трагической случайности. Стоить приехать, чтобы:• Прогуляться 👣 в настоящем Сочинском лесу с исконным природным ландшафтом;