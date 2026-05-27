Добро пожаловать в страну души! В этом путешествии вас ждут главные достопримечательности: колоннада Гагры и дворец принца Ольденбургского, водопады, Юпшарский каньон. Кульминацией станет отдых у высокогорного озера Рица — жемчужины республики. А по пути вы попробуете местные деликатесы, вино и мёд, услышите легенды и истории края.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Адлера
9:00 — прогулка по Гагре: колоннада, дворец принца Ольденбургского, ресторан «Гагрипш»
10:00 — остановка у водопада Девичьи Слёзы и подвесного моста через Бзыбь
10:40–11:50 — дегустации абхазского чая, мёда, вина, сыра и мясных деликатесов
12:30 — Голубое озеро
13:00 — Юпшарский каньон и водопад Мужские Слёзы
13:30 — смотровая площадка «Чабгарский карниз»
14:00 — озеро Рица: прогулка и отдых
15:00 — Молочный водопад
15:30 — обед в кафе
18:00 — возвращение в Адлер
Вы узнаете:
- легенды о появлении озера Рица, Голубого озера и водопадов
- почему Юпшарский каньон называют «Каменным мешком»
- о роли князя Ольденбургского и легендарного ресторана «Гагрипш» в истории Гагры
- и многое другое
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- Программа 4+
- Отдельно оплачиваются входные билеты в Рицинский национальный парк: взрослый — 700 ₽, детский (8–12 лет) — 200 ₽, детям до 8 лет — бесплатно; обед (средний чек 500–700 ₽ за чел.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Адлерском районе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 04:30 и 05:00, во вторник в 04:30 и 04:45, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 и 08:15
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 225 туристов
Мы — группа молодых гидов, с 2010 года организуем поездки по самым увлекательным и живописным местам Большого Сочи и Абхазии. В программы мы всегда включаем нестандартные маршруты, которых вы не встретите в классических групповых программах. С нами вы откроете невероятные природные пейзажи и получите массу положительных эмоций от комфортной, безопасной поездки и тёплого приёма. Ждём встречи с вами!
