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обычно есть вайфай и возможность перевода по номеру (кроме экологического сбора!).

Действительно отличный тур, было много остановок в самых разных местах.

Водитель-гид рассказывал о посещаемых точках только во время поездки – на самих же остановках нам предоставлялось свободное время, чтобы изучить каждую локацию самостоятельно, в собственном темпе. Более того, часть остановок гид пропустил во время пути к финальной точке, так что наш обратный путь был скрашен посещением ещё пары интересных мест.

Дегустации чая, вин и сыров тоже впечатлили. Цены на продукцию вполне демократичные, не показались завышенными (взяли два крупных пакета чая по 500 рублей каждый и внушительных размеров головку сыра прямо с фермы за 1500 – присутствовала оплата картой).

Озеро Рица – выше всяческих похвал. Прогулка на катамаране категорически рекомендуется (500 рублей за полчаса с человека – в целом, получаса хватает, чтоб насладиться видами заснеженных гор с воды).

Совет: не спешите скупать сувениры в самом начале пути – на более поздних остановках есть места, где продают магнитики (хоть и простенькие) по 100 рублей за 2 и даже за 3 штуки.