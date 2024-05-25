Нас ждет путешествие в Страну души в небольшой компании. Вы проведете целый день на лоне живописной природы. Мы объедем озеро Рица, благодаря чему посетим локации, не доступные многим туристам.
Еще вы побываете в Гагре, увидите удивительные водопады, горные реки и восхитительное Голубое озеро.
Еще вы побываете в Гагре, увидите удивительные водопады, горные реки и восхитительное Голубое озеро.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Колоннада
- Бзыбское ущелье
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Стеклянный мост
- Качели над рекой Бзыбь
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Водопад «Мужские слёзы»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
Описание экскурсии
Что вас ждетПредлагаем отправиться на экскурсию в Абхазию на комфортабельном автомобиле в небольшой группе. Гарантируем, что ваш день пройдет на лоне живописной природы, вы увидите множество интересных мест и главное — мы объезжаем озеро Рица и попадаем в удивительные локации, куда не могут проехать большие туристические автобусы! В ходе нашей необычной поездки Абхазия покажет вам уникальное сочетание первозданной природы и удивительных памятников ушедших эпох. Топовые достопримечательности Страны души ждут вас:
- в солнечной Гагре вспомним вековую историю знаменитого в царские и советские времена курорта, прогуляемся по тенистым аллеям Приморского парка, сделаем фантастические фото у витой Колоннады и восхитимся деревянным гигантом — рестораном «Гагрипш», возведенным в период Российской империи;
- озеро Рица — «звезда» наших абхазских приключений, мы его рассмотрим с самых необычных и волшебных ракурсов;
- слияние горных рек Гега и Бзыбь;
- хрустальные водопады Мужские и Девичьи слезы;
- восхитительное Голубое озеро;
- впечатляющий Юпшарский каньон. Уверяем, по окончании нашего богатого впечатлениями тура по абхазским красотам вы непременно скажете: «Восхитительная Страна души, мы вернемся еще не раз!». С собой необходимо взять удобную одежду и обувь. Какие документы нужны для въезда в Абхазию• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
- Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием. Важная информация: Внимание! Уважаемые гости, просим Вас учитывать то, что время указано среднее. Точное время Вам назначит диспетчер. Выезд из Центрального района 6-00, Адлер 8-00, Сириус 9-00.
Ежедневно 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет из Адлера и ПГТ Сириус (машины Volkswagen, Ford) группа 12-15 человек
|1 600 ₽
|Стандартный билет из Адлера и ПГТ Сириус (машины Toyota Alphard) 6-8 человек
|2 100 ₽
|Стандартный билет из Центрального и Хостинского района (машины Toyota Alphard) группа 6-8 человек
|3 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Колоннада
- Бзыбское ущелье
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Стеклянный мост
- Качели над рекой Бзыбь
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Водопад «Мужские слёзы»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
Что включено
- Страховка
- Услуги водителя-экскурсовода
- Транспортно-экскурсионные расходы
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк: для взрослых - 700 руб., дети с 8 до 12 лет - 200 руб.
- Зиплайн - 1000 руб. (по желанию)
- Катамараны на Рице - 400 руб. (по желанию)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- У Вас бронь на VIP - тур в Абхазию
- И она состоится в любую погоду
- Внимание! Уважаемые гости, просим Вас учитывать то, что время указано среднее. Точное время Вам назначит диспетчер. Выезд из Центрального района 6-00, Адлер 8-00, Сириус 9-00
- Будьте готовы сообщить Ваш точный адрес
- Экскурсия доступна для граждан России, Белоруссии, Казахстана
- Несовершенно летние дети допускаются только с родителями (или одним из них)
- Оплата НАЛИЧНЫМИ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 59 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
25 мая 2024
Ожидание и реальность не совпали. Ну мы не расстроились) для первого раза побывать в Абхазии хорошо.
А
Анастасия
15 мая 2024
Замечательная экскурсия! И даже плохая погода не смогла испортить хорошие впечатления от Абхазии, ее удивительной природы и таинственности! Отдельное спасибо водителю Эрику, который сам из Абхазии, за его терпение, юмор и информацию, которую он нам рассказал)
Т
Татьяна
10 мая 2024
Долго выбирали программу экскурсии. В Абхазию ездили первый раз, поэтому хотелось увидеть многое, но не галопом за один день.
Остановились на этой компании. С бронированием проблем не возникло, сразу вышли на
Остановились на этой компании. С бронированием проблем не возникло, сразу вышли на
М
Максим
2 мая 2024
Сразу предупрежу будущих путешественников: в Абхазии есть затруднения с безналичным расчетом, поэтому рекомендую брать наличку. Со связью и интернетом также есть сложности, но в местах, где вам предстоит что-то оплатить,
Ю
Юлия
29 фев 2024
Здравствуйте. Мы с мужем посетили 06.02.24г Абхазию. Долго выбирали и остановили свой выбор на этой компании, чему мы очень рады. Хотим выразить огромную благодарность гиду Миро. Через границу прошли очень
Г
Галина
31 окт 2023
Благодарю Милену за хорошо организованную работу! Особая благодарность водителю Эрику.
о
олаф
19 окт 2023
Остались довольны экскурсией. Роланду спасибо! Рассказывал спокойно, интересно, доходчиво. Немного побаивались навязывания продукции во время дегустаций, но всё было корректно, с юмором. Узнали много нового, особенно про мед. Хороший ход с посещением мандаринового сада. Дяде Гене респект. Мандарины и хурма очень вкусные
Н
Никита
5 окт 2023
Все отлично. Роланд опытный водитель, знает своё дело.
В
Вероника
5 окт 2023
Забронировала я её в приложении, вечером со мной связались и сообщили место и время встречи, дополнительно прислав сообщение. Сама экскурсия очень понравилась, Темыр очень увлекательно рассказывал по пути, посещая все
Б
БорисКармин
5 окт 2023
Все очень понравилось. Индивидуальный подход. Отзывчивый, внимательный гид. Комфортно, интересно, познавательно.
М
Марта
5 окт 2023
Долго выбирала, сомневалась, какой маршрут выбрать, и в итоге остались довольны!!! Огромное спасибо гиду - водителю Миро он нас (туристов) организовал так, что никуда не опаздывали, не ждали, и выстроил рассказ об Абхазии, обо всех исторических местах так, что заслушаешься. Гид с которым очень интересно! Выдал нам огромное количество интересной информации. Спасибо!!!
Т
Татьяна
2 окт 2023
Хороший гид, все понравилось, очень советую! Озеро Рица необычайной красоты Местные жители на Рице доброжелательные Экскурсия супер!
М
Маргарита
2 окт 2023
Очень все понравилось,у нас был гид-водитель Денис, шутил и истории рассказывал, все было очень интересно и познавательно. Понравилась дегустация вина,рассказывал и вообще как провел, так как раньше были на др.
м
михаил
2 окт 2023
Тур очень понравился. Хотелось чуть больше времени на посещение Гагр
С
Светлана
2 окт 2023
Наш водитель/гид Отар был просто супер, успели всё что планировали, узнали много нового про Абхазию. Отар организовал без очереди покатушки на катере Сталина, обед в хорошем ресторане, уберег от ненужных трат. В общем рекомендуем.
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