В Абхазию маленькой компанией VIP-тур (6-8 чел)

В Абхазию маленькой компанией VIP-тур
Нас ждет путешествие в Страну души в небольшой компании. Вы проведете целый день на лоне живописной природы. Мы объедем озеро Рица, благодаря чему посетим локации, не доступные многим туристам.

Еще вы побываете в Гагре, увидите удивительные водопады, горные реки и восхитительное Голубое озеро.
4.98
59 отзывов
В Абхазию маленькой компанией VIP-тур (6-8 чел)
В Абхазию маленькой компанией VIP-тур (6-8 чел)
В Абхазию маленькой компанией VIP-тур (6-8 чел)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • Ресторан «Гагрипш»
  • Парк принца Ольденбургского
  • Колоннада
  • Бзыбское ущелье
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Стеклянный мост
  • Качели над рекой Бзыбь
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Озеро Рица

Описание экскурсии

Что вас ждет

Предлагаем отправиться на экскурсию в Абхазию на комфортабельном автомобиле в небольшой группе. Гарантируем, что ваш день пройдет на лоне живописной природы, вы увидите множество интересных мест и главное — мы объезжаем озеро Рица и попадаем в удивительные локации, куда не могут проехать большие туристические автобусы! В ходе нашей необычной поездки Абхазия покажет вам уникальное сочетание первозданной природы и удивительных памятников ушедших эпох. Топовые достопримечательности Страны души ждут вас:
  • в солнечной Гагре вспомним вековую историю знаменитого в царские и советские времена курорта, прогуляемся по тенистым аллеям Приморского парка, сделаем фантастические фото у витой Колоннады и восхитимся деревянным гигантом — рестораном «Гагрипш», возведенным в период Российской империи;
  • озеро Рица — «звезда» наших абхазских приключений, мы его рассмотрим с самых необычных и волшебных ракурсов;
  • слияние горных рек Гега и Бзыбь;
  • хрустальные водопады Мужские и Девичьи слезы;
  • восхитительное Голубое озеро;
  • впечатляющий Юпшарский каньон. Уверяем, по окончании нашего богатого впечатлениями тура по абхазским красотам вы непременно скажете: «Восхитительная Страна души, мы вернемся еще не раз!». С собой необходимо взять удобную одежду и обувь. Какие документы нужны для въезда в Абхазию• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
  • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
  • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
  • Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием. Важная информация: Внимание! Уважаемые гости, просим Вас учитывать то, что время указано среднее. Точное время Вам назначит диспетчер. Выезд из Центрального района 6-00, Адлер 8-00, Сириус 9-00.

Ежедневно 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет из Адлера и ПГТ Сириус (машины Volkswagen, Ford) группа 12-15 человек1 600 ₽
Стандартный билет из Адлера и ПГТ Сириус (машины Toyota Alphard) 6-8 человек2 100 ₽
Стандартный билет из Центрального и Хостинского района (машины Toyota Alphard) группа 6-8 человек3 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Парк принца Ольденбургского
  • Колоннада
  • Бзыбское ущелье
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Стеклянный мост
  • Качели над рекой Бзыбь
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Озеро Рица
Что включено
  • Страховка
  • Услуги водителя-экскурсовода
  • Транспортно-экскурсионные расходы
Что не входит в цену
  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк: для взрослых - 700 руб., дети с 8 до 12 лет - 200 руб.
  • Зиплайн - 1000 руб. (по желанию)
  • Катамараны на Рице - 400 руб. (по желанию)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • У Вас бронь на VIP - тур в Абхазию
  • И она состоится в любую погоду
  • Внимание! Уважаемые гости, просим Вас учитывать то, что время указано среднее. Точное время Вам назначит диспетчер. Выезд из Центрального района 6-00, Адлер 8-00, Сириус 9-00
  • Будьте готовы сообщить Ваш точный адрес
  • Экскурсия доступна для граждан России, Белоруссии, Казахстана
  • Несовершенно летние дети допускаются только с родителями (или одним из них)
  • Оплата НАЛИЧНЫМИ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 59 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
1
3
2
1
Т
25 мая 2024
Ожидание и реальность не совпали. Ну мы не расстроились) для первого раза побывать в Абхазии хорошо.
А
15 мая 2024
Замечательная экскурсия! И даже плохая погода не смогла испортить хорошие впечатления от Абхазии, ее удивительной природы и таинственности! Отдельное спасибо водителю Эрику, который сам из Абхазии, за его терпение, юмор и информацию, которую он нам рассказал)
Т
10 мая 2024
Долго выбирали программу экскурсии. В Абхазию ездили первый раз, поэтому хотелось увидеть многое, но не галопом за один день.
Остановились на этой компании. С бронированием проблем не возникло, сразу вышли на
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связь представители компании. Все понятно объяснили, ответили на все вопросы по туру.
Мы выбрали тур на микроавтобусе на 6 чел. И не пожалели. Нашим гидом был молодой парень Рашид из Гагры. По времени не было никаких задержек, внимательный и всегда был с нами на связи. Быстро и аккуратно доставлял нас к локациям по программе. Много рассказал интересного о своей стране, о жителях, традициях. Дал очень полезные советы. На границе тоже всегда был рядом, помогал.
В общем, остались очень довольны гидом и увиденным. Надеемся, что вернёмся еще раз в эту красивую и гостеприимную страну.
Спасибо большое организаторам от крымчан!!

М
2 мая 2024
Сразу предупрежу будущих путешественников: в Абхазии есть затруднения с безналичным расчетом, поэтому рекомендую брать наличку. Со связью и интернетом также есть сложности, но в местах, где вам предстоит что-то оплатить,
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обычно есть вайфай и возможность перевода по номеру (кроме экологического сбора!).
Действительно отличный тур, было много остановок в самых разных местах.
Водитель-гид рассказывал о посещаемых точках только во время поездки – на самих же остановках нам предоставлялось свободное время, чтобы изучить каждую локацию самостоятельно, в собственном темпе. Более того, часть остановок гид пропустил во время пути к финальной точке, так что наш обратный путь был скрашен посещением ещё пары интересных мест.
Дегустации чая, вин и сыров тоже впечатлили. Цены на продукцию вполне демократичные, не показались завышенными (взяли два крупных пакета чая по 500 рублей каждый и внушительных размеров головку сыра прямо с фермы за 1500 – присутствовала оплата картой).
Озеро Рица – выше всяческих похвал. Прогулка на катамаране категорически рекомендуется (500 рублей за полчаса с человека – в целом, получаса хватает, чтоб насладиться видами заснеженных гор с воды).
Совет: не спешите скупать сувениры в самом начале пути – на более поздних остановках есть места, где продают магнитики (хоть и простенькие) по 100 рублей за 2 и даже за 3 штуки.

Ю
29 фев 2024
Здравствуйте. Мы с мужем посетили 06.02.24г Абхазию. Долго выбирали и остановили свой выбор на этой компании, чему мы очень рады. Хотим выразить огромную благодарность гиду Миро. Через границу прошли очень
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быстро, организованно. Весь маршрут был четко спланирован по времени, его хватало что бы посмотреть и сфотографироваться. Миро всю дорогу очень интересно рассказывал про обычаи страны, про знаменитые места, про местных жителей, легенды и много исторических фактов. И всё было на столько интересно, без лишней воды и в то же время ёмко. Хочется дополнительно отметить, что у него очень приятный голос, который хочется слушать. . Вообще не смотря на то, что нас подвела погода, и мы не смогли долго побыть на Рице, но зато мы побывали в ресторане Абхазский дворик и отведали самый вкусный хачапури. Это была отличная поездка, спасибо Миро. Вывод: Даже в дождь Абхазия прекрасна.

Г
31 окт 2023
Благодарю Милену за хорошо организованную работу! Особая благодарность водителю Эрику.
о
19 окт 2023
Остались довольны экскурсией. Роланду спасибо! Рассказывал спокойно, интересно, доходчиво. Немного побаивались навязывания продукции во время дегустаций, но всё было корректно, с юмором. Узнали много нового, особенно про мед. Хороший ход с посещением мандаринового сада. Дяде Гене респект. Мандарины и хурма очень вкусные
Н
5 окт 2023
Все отлично. Роланд опытный водитель, знает своё дело.
В
5 окт 2023
Забронировала я её в приложении, вечером со мной связались и сообщили место и время встречи, дополнительно прислав сообщение. Сама экскурсия очень понравилась, Темыр очень увлекательно рассказывал по пути, посещая все
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указанные локации. Были и дегустации вина, сыра, мяса, мёда, но они присутствуют почти на всех экскурсиях, поэтому мне были не напряжены, тем более там не настаивают на покупках. Границу проехали нормально, небольшая толпа, но от этого никуда не деться. Большое спасибо водителю Темыру, Абхазия мне очень понравилась, обязательно вернусь сюда!

Б
5 окт 2023
Все очень понравилось. Индивидуальный подход. Отзывчивый, внимательный гид. Комфортно, интересно, познавательно.
М
5 окт 2023
Долго выбирала, сомневалась, какой маршрут выбрать, и в итоге остались довольны!!! Огромное спасибо гиду - водителю Миро он нас (туристов) организовал так, что никуда не опаздывали, не ждали, и выстроил рассказ об Абхазии, обо всех исторических местах так, что заслушаешься. Гид с которым очень интересно! Выдал нам огромное количество интересной информации. Спасибо!!!
Т
2 окт 2023
Хороший гид, все понравилось, очень советую! Озеро Рица необычайной красоты Местные жители на Рице доброжелательные Экскурсия супер!
М
2 окт 2023
Очень все понравилось,у нас был гид-водитель Денис, шутил и истории рассказывал, все было очень интересно и познавательно. Понравилась дегустация вина,рассказывал и вообще как провел, так как раньше были на др.
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дегустациях есть с чем сравнить, кстати детям наливали виноградный сок, дегустация меда тоже понравилась. Много интересных мест увидели,купание в море понравилось была остановка на час, также длительная остановка была на озере Рица,. Вообщем всем советую! Дочь 9 лет не хотела на экскурсию,а после неё сказала,что хочет в следующий год в Абхазию)))кстати она покаталась на канатке, очень понравилось))

м
2 окт 2023
Тур очень понравился. Хотелось чуть больше времени на посещение Гагр
С
2 окт 2023
Наш водитель/гид Отар был просто супер, успели всё что планировали, узнали много нового про Абхазию. Отар организовал без очереди покатушки на катере Сталина, обед в хорошем ресторане, уберег от ненужных трат. В общем рекомендуем.

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