Путешествие в Абхазию на Рицу: мини-групповая экскурсия на микроавтобусе
Абазия — один из популярных летних маршрутов. Эта экскурсия для тех, кто любит природу и не любит огромные группы. Со мной вы будете путешествовать в мини-группе в неспешном темпе. Наш маршрут пройдет через город Гагра, Юпшарский каньон и озеро Рица. Конечно же, наше путешествие не обойдется без дегустации местной кухни и вина.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гагра
- Голубое Озеро
- Озеро Рица
- Юпшарский каньон
- Бзыбское ущелье
- Водопады
- Апацха
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Курортный крайВ небольшой мини группе мы отправимся покорять гостеприимную и живописную Абхазию, омываемую Черным морем! Наш маршрут пройдет по самым знаковым достопримечательностям региона, в которых спрятана история, природная красота и самобытная архитектура. Рукотворные памятникиПеред нами предстанет Гагра — город Принца Ольденбургского. Здесь возвышается великолепная Гагрская Колоннада, построенная в память о Великой войне 1945 года и состоящая из 45 белоснежных колонн. Рядом можно увидеть прославленный ресторан «Гагрипш» — еще одну местную достопримечательность, которую украшают огромные часы у входа. Локации, расположившиеся на фоне цветущей зелени, достойны запечатления на фото. Девственная природаНас ждет проезд вдоль величественных скал, обрывов, ущелий. Вы сможете пролететь на тарзанке над бурлящей рекой Бзыбь, увидеть изумительное Голубое озеро — уникальное место у подножия гор, известное своим изумрудным цветом и павлинами. А еще здесь растянулся Юпшарский каньон, скалы которого поднимаются до 500 метров, красиво сужаясь над головой. Изюминкой нашего путешествия станет озеро Рица — уникальный высокогорный водоем с кристально чистой водой.
Вы также сможете подняться на смотровую площадку «Прощай, Родина» — самая красивая точка Абхазии, откуда открывается шикарный вид на округу.
Вкусная АбхазияАбхазская кухня не оставит равнодушным никого! Попробуйте разнообразные блюда местной кухни, а также адаптированные варианты для российских туристов. Дегустации вина, меда, сыра — по желанию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Адлера
- Дегустация: вино, мед, сыр, чай
- Купание в море (в летнее время)
- Что не входит
- Экологический сбор на озеро Рица:
- 700 рублей взрослые
- 200 рублей дети до 12-ти лет.
- Питание на маршруте по желанию
- Тарзанка через реку по желанию — 1000 р.
- Катамаран на озере Рица по желанию — 300 р
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адлер, Сириус. Ближайшая остановка или Ж/ДЗавершение: Вернем вас туда, откуда забрали
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- После бронирования мы договоримся о точке сбора, вечером диспетчера направит информацию с номером авто и точным временем отправления.
- Выезд из Адлера: в районе 8.30, окончание в районе 17.00
- Туристы из Сочи могут самостоятельно добраться до Адлера, сбор осуществляется с любой остановки.
- С собой обязательно иметь:
- Паспорт РФ
- Свидетельство о рождении для детей (после 14 лет обязательно фото свидетельства с собой)
- Наличные деньги
- Теплую одежду
- Воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anna_zhu
16 мая 2023
H
Helenlesina
14 мая 2023
В приложении Спутник указано "В Абхазию на минивене (группа 6-7 человек), по факту идет не минивенен, а группа была из 14 человек. Этот факт приводил к некоторым возмущениям некоторых пассажиров.
Сама экскурсия вполне насыщенна, есть три остановки с дегустациями вина, меда и сыра (чего хотелось бы избежать и больше времени потратить на природу), но вцелом не слишком затянуты.
Отличный и веселый гид Бадра, отзывчивый водитель Самвел. Им отдельное спасибо за комфортрое проведение программы!)
Сама экскурсия вполне насыщенна, есть три остановки с дегустациями вина, меда и сыра (чего хотелось бы избежать и больше времени потратить на природу), но вцелом не слишком затянуты.
Отличный и веселый гид Бадра, отзывчивый водитель Самвел. Им отдельное спасибо за комфортрое проведение программы!)
А
Анна
12 мая 2023
Экскурсия интересная, украшенная национальным колоритом благодаря водителю-гиду Ашоту. Повезло с погодой, с удовольствием погуляли по набережной, осмотрели достопримечательности в Гаграх, покатались на катамаране по озеру Рица, полюбовались пейзажами. Рекомендую)
С
Светлана
8 мая 2023
В целом экскурсией осталась довольна. Гид хорошо рассказал историю Абхазии. Природа впечатляет. Машина комфортная. Единственный минус на обед привезли в кафе с высокими ценами. При этом нас даже об этом не предупредили. Чек за кафе равен стоимости экскурсии. Считаю, что туристов должны о таких вещах предупреждать и предлагать перекус на разный по толщине кошелёк.
А
Анастасия
8 мая 2023
Все отлично, экскурсия потрясающая, емко, без воды, очень интересно! По времени прям четко, не растянуто, а успели посмотреть очень много!
Все комфортно, экскурсовод Ашот - просто пушка! В следующий раз только с ним!)))
Спасибо вам большое❤️
Все комфортно, экскурсовод Ашот - просто пушка! В следующий раз только с ним!)))
Спасибо вам большое❤️
T
Toffyy
3 мая 2023
Потрясающая экскурсия! Великолепные места, Красота просто фантастическая. Всем очень рекомендую посмотреть великолепную Абхазию! Отдельная благодарность нашему Гиду Армену - действительно лучший в своем деле. . Оценка 10 из 10 и благодарность!
7
79515618027
30 апр 2023
Просто прекрасное путешествие длиною в 1 день! Мы в полном восторге от гида Нодара! Рекомендуем всем посетить этот маршрут, а сами будем стараться уже летом вернуться сюда)
М
Михаил
28 апр 2023
Заезды на дегустации - не нужно
С
Сергей
24 апр 2023
А
Алина
20 апр 2023
Потрясающая экскурсия! Очень красивая природа, чистый воздух. Очень впечатлили горы и горные реки и конечно же голубое озеро! 10 из 10 ❤️
Спасибо нашему водителю-гиду Армену!
Спасибо нашему водителю-гиду Армену!
H
Hi+79881
18 апр 2023
Добрый день! 15апреля решили проехаться с экскурсией в Абхазию. Обратились в Спутник. Всё прошло замечательно! Прекрасная природа, вкусная еда и напитки оставили хорошие впечатления! И само собой гид Ашот🙂 Рекомендуем экскурсии со спутником!
Д
Дмитрий
10 апр 2023
Е
Еагения
9 апр 2023
Ю
Юлия
8 апр 2023
Отличная экскурсия, очень всё понравилось) позитивная атмосфера в компании туристов с разных городов, Владислав интересно всё рассказывал, всё показывал)) очень красивая природа Абхазии, озеро Рица, водопад мужские слезы, голубое озеро, каньоны) восторг☺️
С
Светлана
6 апр 2023
Забрали от места, водитель он же гид Нодар на минивэн Тойота, группа 6 человек, ехали комфортно, на границе все прошли быстро. Рассказывал интересно, очень хорошие впечатления от поездки. Привлекло, что маленькая группа, несмотря на дождь поездка удалась.
Ещё 11 отзывов
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