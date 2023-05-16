Курортный крайВ небольшой мини группе мы отправимся покорять гостеприимную и живописную Абхазию, омываемую Черным морем! Наш маршрут пройдет по самым знаковым достопримечательностям региона, в которых спрятана история, природная красота и самобытная архитектура. Рукотворные памятникиПеред нами предстанет Гагра — город Принца Ольденбургского. Здесь возвышается великолепная Гагрская Колоннада, построенная в память о Великой войне 1945 года и состоящая из 45 белоснежных колонн. Рядом можно увидеть прославленный ресторан «Гагрипш» — еще одну местную достопримечательность, которую украшают огромные часы у входа. Локации, расположившиеся на фоне цветущей зелени, достойны запечатления на фото. Девственная природаНас ждет проезд вдоль величественных скал, обрывов, ущелий. Вы сможете пролететь на тарзанке над бурлящей рекой Бзыбь, увидеть изумительное Голубое озеро — уникальное место у подножия гор, известное своим изумрудным цветом и павлинами. А еще здесь растянулся Юпшарский каньон, скалы которого поднимаются до 500 метров, красиво сужаясь над головой. Изюминкой нашего путешествия станет озеро Рица — уникальный высокогорный водоем с кристально чистой водой.

Вы также сможете подняться на смотровую площадку «Прощай, Родина» — самая красивая точка Абхазии, откуда открывается шикарный вид на округу.

Вкусная АбхазияАбхазская кухня не оставит равнодушным никого! Попробуйте разнообразные блюда местной кухни, а также адаптированные варианты для российских туристов. Дегустации вина, меда, сыра — по желанию.