Экскурсия к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере
Христианские святыни, великолепная архитектура, яркие пейзажи, осязаемая энергетика — всё это ждёт вас на экскурсии в город Новый Афон.
За 5 часов вы познакомитесь с Новоафонским монастырём и храмом Симона Кананита 10 века, погуляете по зелёному парку со скульптурами и лебедями, увидите рукотворный водопад-ГЭС. Финалом станет посещение Новоафонской пещеры (по желанию).
4.8
5 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
По пути в город Новый Афон гид познакомит вас с историей, культурой и современной жизнью Абхазии. Будет одна остановка: вместе с группой мы всегда выбираем один из дегустационных залов, останавливаемся попробовать местные вина и мёд.
Субтропический парк. По приезде вы в первую очередь погуляете с гидом среди буйной растительности парка Нового Афона. Узнаете о парковых статуях и навестите знаменитых чёрных и белых лебедей на пруду.
Новоафонский монастырь и водопад. И вот перед вами глубоко почитаемый уголок Абхазии. Вы осмотрите территорию обители и откроете её непростые хроники. Познакомитесь с фресками в грандиозном Пантелеймоновском соборе и посетите храм Симона Кананита 10 века. Услышите о житии этого Святого и сможете поставить свечи. По соседству вас ждёт рукотворный водопад высотой 8,6 м — это ГЭС на реке Псырцха, построенная монахами в 1902 году.
Новоафонская пещера. По желанию вы отправитесь в этот загадочный мир каменных водопадов — кстати, вы попадёте туда на «пещерном метро». На 1,5-часовой экскурсии с гидом рассмотрите причудливые образования и подземное озеро, узнаете о том, как пещера была найдена, и о её уникальных особенностях.
Организационные детали
Мы всегда рады ответить на ваши вопросы: и до экскурсии, и во время неё, и после
Экскурсия бесплатна для детей до 7 лет (без предоставления отдельного места — либо вы можете купить для них обычный билет)
Как проходит экскурсия
На минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества путешественников) с кондиционером
Обратите внимание: экскурсия начинается на границе Абхазия-Россия (на абхазской стороне, сразу на парковке). Сюда вам нужно добраться самостоятельно: это несложно, мы подскажем.
Если вы отдыхаете уже в Абхазии, то мы заберём вас от места вашего проживания в любой точке от границы до Гудауты
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы, услуги гида и водителя включены
Храм Симона Кананита – 300 руб. /чел
Дополнительные расходы (по желанию): посещение Новоафонской пещеры с экскурсией (700 руб. /чел., детям до 7 лет бесплатно) – расписание работы пещеры нужно уточнить при бронировании, т. к. оно может меняться, обед (500 – 800 руб.), сувениры
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На границе Абхазия-Россия (или в Абхазии у места вашего проживания)
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салима — Организатор в Адлере
Провела экскурсии для 248 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Салима. Наша компания работает более 7 лет. Все наши водители и гиды — с многолетним профессиональным стажем. Кроме того, все мы абхазы: никто так не покажет свою страну и не расскажет о ней, как любящие её коренные жители. С нами вы побываете в знаковых местах Республики, узнаете историю каждого города, откроете легенды, сказания и малоизвестные интересные факты.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
24 ноя 2023
Уже дважды путешествовали по данному маршруту с гидом Амандой. Отличная экскурсия. Маршрут очень удобен для отдыхающих в Сириусе. Нравится, что экскурсия тематическая, а не просто обзорная. Этим летом планирую еще раз путешествовать этим маршрутом с родными, которые впервые поедут в Новый Афон. Рекомендую всем.
Андрей
14 сен 2023
Встретили на границе вовремя. Гид Сария знает свое дело, молодец. Нам понравилось, хоть в Абхазии не в первый раз.
Ю
Юлия
5 июня 2023
Экскурсии 28 мая. Брали от границы. Встречу назначили на 8.45. Сообщили время встречи накануне вечером!! Не смотря на то что тут в описании и в билете ориентировали на 10.00. В начале собирали читать дальше
больше часа других участников. Затем посетили три дегустации, не смотря на упоминании описании экскурсии что "выберем и согласуем", выбора никто не предлагал. В итоге до 12. 30 вся группа по доброй Абхазской традиции дегустировала сыр, чай, мëд, вино. Время на посещение дегустации никто не ограничивал, увы. Далее поездка в Лыхны. Вроде как добровольно за 300р., но те кто не оплатил тоже поехали и тоже зашли в храм. Никакой доп информации, кроме как где найти иконы не сообщалась. Резонный вопрос, а за что мы доплатили, если те кто не платил получил то же самое? Особое разочарование это обед. Группу завезли в сомнительного вида кафе, подгоняли всех, видимо что бы не ушли в соседние заведения. Из вкусного только лимонад. Остальное - уровень средней столовой. Лучше бы вместо винной дегустации дали возможность попробовать локальную кухню в приличном месте. Очень понравилась гид Аманда, даёт информацию четко и по делу. Пещера, конечно, потрясающая. Ради её посещения стоило перетерпеть все дегустации! На границе были около 19.00
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Елена
28 апр 2023
Отличная экскурсия, с нами был прекрасный гид Аманда, узнали много интересного. Такие экскурсии, имеющие определенную тему, более познавательные и запоминаются надолго, хотелось бы, чтобы их было больше по разным направлениям. Планируем и в дальнейшем путешествовать с турфирмой "Аквамарин".
О
Ольга
22 апр 2023
Очень понравилось! Интересная, познавательная экскурсия, абсолютно не утомительная. Прекрасный гид, опытный и аккуратный водитель. По времени в 5 часов не уложились, конечно, но время пролетело незаметно.