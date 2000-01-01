Экскурсия ⛳ ФАРОЛЕРО представляет собой театрализованное путешествие по центру СОЧИ ❤
Главное действующее лицо променада - легендарный фонарщик Farolero. Он знает город 🏙️, как свои пять пальцев. И рассказывает о нем и его жителях увлекательные истории 📖.
Вам предоставят аудиогид и наушники (в них Вы и услышите главный аудиоспектакль) и плащ, который защитит Вас от ветра. Заботливые спутники фонарщика будут сопровождать Вас по маршруту.
Вы узнаете:
🎧 какого цвета глаза у Морского вокзала
🎧 как пень стать знаменитостью
🎧 куда в Сочи за удачей сходить
🎧 кто жил в голове Айвазовского
🎧 какую рыбу 🐟 в Сочи ни за что жарить не станут
🎧 из чего киношники мороженое делают
🎧попробуете на вкус сочинскую мечту,
станете богаче на 3 волшебных рубля и даже увидите доброго городского призрака.
Ночные огни города, актёры в плащах и масках, неожиданные звуки, странные находки и сюрпризы.
Ты окунёшься в настоящую сказку на улицах современного города!
Продолжительность 85 минут.
Маршрут 2. 3 км.
Ежедневно в вечернее время