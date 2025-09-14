Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
14 сен в 10:30
15 сен в 10:30
4667 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
15 сен в 13:00
18 сен в 13:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Александров
Исследуйте древний Александровский кремль и узнайте о жизни Ивана Грозного. Прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь видами с Царевой горы
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
14 сен в 12:00
16 сен в 12:00
от 6135 ₽ за всё до 10 чел.
