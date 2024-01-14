Авторские туры по Алтайскому краю

Туры в городах Алтайского края

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Бийск
Белокуриха

Индивидуальные экскурсии

Особое время на Алтае: автотур с прогулками по местам цветения маральника
Особое время на Алтае: автотур с прогулками по местам цветения маральника
10900
за чел.
Полюбоваться просыпающейся природой края и насладиться шумом воды у водопада и на острове
Барнаул
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
33900
за чел.
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Барнаул
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
59900
за чел.
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Барнаул
Выходные в инопланетном Алтае: Чуйский тракт, «Марс» и Гейзерное озеро
Выходные в инопланетном Алтае: Чуйский тракт, «Марс» и Гейзерное озеро
19800
за чел.
Увидеть космические пейзажи, пройти по дну бывшего моря и перезагрузиться за 2 дня
Белокуриха
Алтай в цветах маральника: фототур
Алтай в цветах маральника: фототур
87000
за чел.
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
Барнаул
Перезагрузка у Телецкого озера
Перезагрузка у Телецкого озера
64990
за чел.
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Барнаул
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
58000
за чел.
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
Барнаул
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
35550
за чел.
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
Барнаул
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
5
1 отзыв
68000
за чел.
Проплыть Телецкое озеро, полюбоваться видами с перевалов и совершить треккинг на выбор
Барнаул

Групповые экскурсии

Особое время на Алтае: автотур с прогулками по местам цветения маральника
Особое время на Алтае: автотур с прогулками по местам цветения маральника
10900
за чел.
Полюбоваться просыпающейся природой края и насладиться шумом воды у водопада и на острове
Барнаул
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
33900
за чел.
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Барнаул
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
59900
за чел.
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Барнаул
Выходные в инопланетном Алтае: Чуйский тракт, «Марс» и Гейзерное озеро
Выходные в инопланетном Алтае: Чуйский тракт, «Марс» и Гейзерное озеро
19800
за чел.
Увидеть космические пейзажи, пройти по дну бывшего моря и перезагрузиться за 2 дня
Белокуриха
Алтай в цветах маральника: фототур
Алтай в цветах маральника: фототур
87000
за чел.
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
Барнаул
Перезагрузка у Телецкого озера
Перезагрузка у Телецкого озера
64990
за чел.
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Барнаул
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
58000
за чел.
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
Барнаул
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
35550
за чел.
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
Барнаул
Знакомство с Алтаем
Знакомство с Алтаем
42000
за чел.
Предлагаем начать первое знакомство с Алтаем с нашего увлекательного тура. Всего за пять дней вы узнаете все о культуре и истории Алтая, увидите воочи...
Барнаул

Обзорные по городам

Знакомство с Алтаем
Знакомство с Алтаем
42000
за чел.
Предлагаем начать первое знакомство с Алтаем с нашего увлекательного тура. Всего за пять дней вы узнаете все о культуре и истории Алтая, увидите воочи...
Барнаул
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
4
1 отзыв
59000
за чел.
Промчаться на катере по Телецкому озеру и попариться в алтайской баньке
Барнаул
Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
5
3 отзыва
от
55555
за чел.
Этот маршрут отлично подходит для знакомства с Республикой Алтай и Алтайским краем. Вы побываете в окрестностях сел Чемал и Манжерок, увидите Телецкое...
Барнаул

Водные прогулки

Перезагрузка у Телецкого озера
Перезагрузка у Телецкого озера
64990
за чел.
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Барнаул
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
4
1 отзыв
59000
за чел.
Промчаться на катере по Телецкому озеру и попариться в алтайской баньке
Барнаул
Сплав по реке Бия
Сплав по реке Бия
5
3 отзыва
29900
за чел.
Сплав по реке Бия познакомит вас с горной рекой Алтая – второй по мощности после Катуни. Как и многие горные реки, Бия – река неширокая, но достаточно...
Бийск
Рафтинг и приключения на Алтае
Рафтинг и приключения на Алтае
5
3 отзыва
от
49999
за чел.
Комбинированное путешествие, позволяющее совместить интерес к истории, этнографии и культуре Алтая с активностями. Сплав по Средней Катуни – не только...
Барнаул
Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
Комбинированный тур по Алтайскому краю и Республике Алтай
5
3 отзыва
от
108888
за чел.
Этот тур – мощная комбинация самых ярких алтайских красок. За 12 дней вы сумеете увидеть их все: от бирюзовых озёр и белой пены на сплавах, до янтарно...
Барнаул
Сплав по реке Чуя
Сплав по реке Чуя
4.7
3 отзыва
38000
за чел.
В среде водников Чуя считается одной из сложнейших для прохождения рек Республики Алтай. Чуя имеет быстрое течение и резкие повороты, изобилует сложны...
Бийск
Конный тур к горе Белуха и рафтинг по всей Катуни
Конный тур к горе Белуха и рафтинг по всей Катуни
4.7
3 отзыва
106000
за чел.
Конный поход к Белухе — это возможность своими глазами увидеть девственно чистую красоту. Два острых пика на фоне горящего солнца, уходящего на горизо...
Барнаул
Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
4.7
3 отзыва
92000
за чел.
Шавлинские озера – самые труднодоступные в Горном Алтае. Там чувствуешь умиротворение от красоты и загадочности пейзажей. Кроме озер там еще есть мног...
Барнаул
Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
Сплав по рекам Чуя и Катунь от с. Чибит до с. Куюс
4.7
3 отзыва
56000
за чел.
Увлекательный тур по двум лучшим с точки зрения рафтинга рекам Алтая: Чуе и Катуни. В начале нам предстоит два дня по слаломной Чуе с ее сложными поро...
Бийск

Туры на автомобиле

Выходные в инопланетном Алтае: Чуйский тракт, «Марс» и Гейзерное озеро
Выходные в инопланетном Алтае: Чуйский тракт, «Марс» и Гейзерное озеро
19800
за чел.
Увидеть космические пейзажи, пройти по дну бывшего моря и перезагрузиться за 2 дня
Белокуриха
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
Алтайская кругосветка: на минивэне по кольцевому маршруту и топовым локациям
5
1 отзыв
68000
за чел.
Проплыть Телецкое озеро, полюбоваться видами с перевалов и совершить треккинг на выбор
Барнаул
Большой тур: популярные и необычные места Горного Алтая
Большой тур: популярные и необычные места Горного Алтая
67000
за чел.
Полюбоваться горами в цветах, промчать по Телецкому озеру и увидеть максимум достопримечательностей
Барнаул
Большое путешествие по Горному Алтаю
Большое путешествие по Горному Алтаю
5
10 отзывов
77000
за чел.
Увидеть природные символы региона, услышать их истории и зарядиться энергией гор
Барнаул

Экскурсионные туры на несколько дней

НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
5
3 отзыва
150000
за чел.
Пройти по следам экспедиции Рериха в год 150-летия со дня рождения художника, философа, исследователя и путешественника. Сто лет спустя, проехать по м...
Барнаул
Особое время на Алтае: автотур с прогулками по местам цветения маральника
Особое время на Алтае: автотур с прогулками по местам цветения маральника
10900
за чел.
Полюбоваться просыпающейся природой края и насладиться шумом воды у водопада и на острове
Барнаул
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
33900
за чел.
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Барнаул
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
Автотур по Золотому кольцу Алтая с прогулками и посещением Телецкого озера
59900
за чел.
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
Барнаул
Выходные в инопланетном Алтае: Чуйский тракт, «Марс» и Гейзерное озеро
Выходные в инопланетном Алтае: Чуйский тракт, «Марс» и Гейзерное озеро
19800
за чел.
Увидеть космические пейзажи, пройти по дну бывшего моря и перезагрузиться за 2 дня
Белокуриха
Алтай в цветах маральника: фототур
Алтай в цветах маральника: фототур
87000
за чел.
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
Барнаул
Перезагрузка у Телецкого озера
Перезагрузка у Телецкого озера
64990
за чел.
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
Барнаул
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
58000
за чел.
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
Барнаул
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
35550
за чел.
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
Барнаул

Последние отзывы о турах по Алтайскому краю

  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Алтайские каникулы и Чуйский тракт
    Тур неплохой. Понравились локации.
    Тур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локацииТур неплохой. Понравились локации
  • Д
    Дмитрий
    7 ноября 2023
    По Алтаю на микроавтобусе, катере и пешком: главные места за 7 дней
    Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял нас через Телецкое озеро. Разделили группу на несколько катеров. Виды красивые, но отношение нашего перевозчика вызывает вопросы. Привёз нас на другую точку, пошёл дождь. Мы выпрыгивали в воду, вытаскивали свои чемоданы, связи не было. Я ходил искал по берегу нашу группу. С одной стороны было весело и запомнилось, но не все оценили сервис подобный. Базы, где останавливались очень понравились. Уединение с природой, волшебно. Питание в туре так же не о чем. Суп на ужин без всего - не укладывается в моей голове. А так все хорошо.
  • И
    Илья
    16 октября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Великолепное путешествие! Если это Ваша первая поездка на Алтай, и Вы хотите увидеть все по максимуму, то выбирайте десятидневный тур! Алтай очень разный – здесь есть зеленые леса и Марсианские пейзажи, красивейшие водопады и изумительные горные реки, заснеженные горные вершины и глубокие пещеры, самые красивые дороги в мире и опасные перевалы, наскальные рисунки и места силы, волшебные грибы и чудодейственные травы, очень вкусный мед и разнообразные настойки. И еще много всего другого! 😊 Десять дней хватает едва-едва, чтобы увидеть столько самое доступное для обычных туристов. Эти дни пролетели мгновенно и теперь хочется вернуться обратно, чтобы уже увидеть другие уникальные места, которые находятся чуть дальше традиционных туристических маршрутов. Организовано все было великолепно. Перемещались на 8-ми местном минивэне и, несмотря на полную загрузку, всем было вполне комфортно. На маршруте жили по два человека в простых, но уютных домиках в очень красивых местах. Теплые вещи, которые рекомендуют брать, понадобились только один раз, когда поднимались на Акташский ретранслятор. А это было в середине сентября! На базах, где проживали, связь была всегда, кроме последних трех дней в долине р. Чулымшан (это была лучшая часть путешествия!). Во время переездов мобильная связь есть только в населенных пунктах. Лучше всего работает Билайн, хуже – мегафон. Обязательно берите с собой наличные деньги, расплатиться картами или сделать перевод можно далеко не всегда Путешествовали с Алексеем, который был нашим гидом и водителем. Было классно, весело, надежно, безумно интересно и очень вкусно! Алексей, потомственный Алтаец, погрузил нас в атмосферу силы и красоты Алтая
  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
    Только положительные эмоции от поездки!
    Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
  • Ю
    Юлия
    6 октября 2023
    Оздоровительный тур по Алтаю
    Тур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторами, своевременные ответы, поддержка.
    Тур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторамиТур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторами
  • Ю
    Юлия
    6 октября 2023
    НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
    Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2 ночи останавливались в разных местах, что дало возможность посмотреть разные красоты Алтая и варианты размещения. Путешествие проходило на комфортабельном микроавтобусе, водитель во всем помогал. Гид наш, Екатерина Гаштольд, поразила своими обширными знаниями, прекрасным ведением тура, помощью во всём, а также своей любовью к своему краю, природе, истории. Всем спасибо.
    Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2
  • С
    Сысыгма
    4 октября 2023
    НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
    Удобства в глэмпингах, гостиницах и питание (завтраки, ужины) хорошо организованы. Гид и водитель были опытными профессионалами. Екатерина отзывчивый и интересный человек, ответственно относящийся к своему делу. Спасибо за тур!
  • С
    Сысыгма
    4 октября 2023
    Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
    Впечатлений масса, погода способствовала экскурсиям по Алтайскому краю и Республике Алтай. Природа удивительная, красочная, особенно осенью! Очень рада, что взяла в этот тур сестру, ей тоже понравилось.
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Новогодняя Катунь и Чуйский тракт
    Тур организован на 10/10.
    Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10
  • И
    Ирина
    3 октября 2023
    НЕэкспедиция Рериха по Алтаю. 100 лет спустя
    Организация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гид.
    Организация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гидОрганизация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гидОрганизация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гидОрганизация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гидОрганизация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гидОрганизация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гидОрганизация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гидОрганизация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гидОрганизация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гид
  • А
    Анна
    25 сентября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Нам все понравилось, тур оставил только позитивные впечатления. Программа была очень насыщенная, кажется что за 10 дней действительно успели посмотреть весь Алтай. Отдельное спасибо Антону - гиду и водителю, который сопровождал нас в путешествии.
  • Н
    Наташа
    24 сентября 2023
    Конный тур к Шавлинским озерам и средняя Катунь
    Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
  • В
    Вячеслав
    23 сентября 2023
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Первый раз посетил горный Алтай. Путешествие состоялось в сентябре, и в это время очень повезло с погодой:) было тепло и солнечно, с морем осенних красок и впечатлений. Познакомился с историей и традициями этого края, увидел невероятные по красоте уникальные места - реки, озера, водопады, горы, перевалы, ущелья и долины. Отлично был организован отдых в двух наших параллельных группах гидами Алексеем и Андреем. К ним постараемся приехать снова в следующем году:)
  • Е
    Елена
    15 сентября 2023
    Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
    Это, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездку, показали нам Алтай с самой лучшей стороны. Спасибо большое!
    Это, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездкуЭто, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездку
  • О
    Оксана
    12 сентября 2023
    К озеру Алла-Аскыр
    Маршруты организованы максимально разнообразно, трудностей хватало и сил для их преодоления тоже ☺️😉👍Питания достаточно, даже с перебором углеводов (для меня), хотя все они расходовались моментально ☺️😉) Все окупается прекрасным и величественным Алтаем 😍
  • Н
    Нина
    9 сентября 2023
    Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
    Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроеноОрганизатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено
  • Н
    Нина
    9 сентября 2023
    Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
    Впервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалось не проходим, но все получилось. Тропа проложена по очень красивым местам, нам повезло на перевале Каратюрек была хорошая солнечная погода, мы увидели в полной красе красавицу Белуху. Погода в горах не предсказуема солнце быстро менялось дождём, после все застилало туманом. В последнее два дня нужно нести рюкзаки со снаряжением и продуктами, но это не сложно, на самом деле сложнее сам спуск. Спуск сложнее подъёма, поэтому если у Вас проблемы с коленями возьмите с собой наколенники. Сложно идти по тропе в дождь после конной группы, но если Вы взяли треккинговые палки Вам будет гораздо удобнее. Инструкторы внимательны, подстраиваются под всех участников, поддерживают, настраивают, учитывают пожелания. Артём спасибо за сопровождение! Верьте в себя все получится!
    Впервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалосьВпервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалосьВпервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалосьВпервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалосьВпервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалосьВпервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалось
  • Т
    Татьяна
    4 сентября 2023
    Обзорный тур по Горному Алтаю и Белокурихе
    Первый раз были на Алтае. Конечно, за 7 дней невозможно увидеть весь Алтай, но то что мы увидели смогло удивить и восхитить нас! Природа Алтая очень красива! Это и зелёные «бархатные» горы, и Катунь, и Телецкое озеро, и мощные кедры, и разноцветные поля Алтайского края, и Чуйский тракт! Перечислять можно до бесконечности. Программа тура была достаточно насыщенной: в ней был затронут и литературный, этнографический аспекты, мы забирались в горы, лазили в пещеры, путешествовали на теплоходе по озеру, катались на моторных лодках, лежали на ульях, попробовали хариуса, национальные блюда алтайцев, побывали в музее, где увидели алтайскую принцессу. Конечно, переездов, но транспорт был очень комфортным. Места, где мы останавливались ночевать были хорошо подобранными, расположенными в красивых местах, в них были все удобства. Наша группа была небольшой- 17 человек. Мы очень сдружились. Если кратко, то следующим летом опять собираемся на Алтай)
    Первый раз были на Алтае. Конечно, за 7 дней невозможно увидеть весь Алтай, но то чтоПервый раз были на Алтае. Конечно, за 7 дней невозможно увидеть весь Алтай, но то чтоПервый раз были на Алтае. Конечно, за 7 дней невозможно увидеть весь Алтай, но то чтоПервый раз были на Алтае. Конечно, за 7 дней невозможно увидеть весь Алтай, но то чтоПервый раз были на Алтае. Конечно, за 7 дней невозможно увидеть весь Алтай, но то чтоПервый раз были на Алтае. Конечно, за 7 дней невозможно увидеть весь Алтай, но то чтоПервый раз были на Алтае. Конечно, за 7 дней невозможно увидеть весь Алтай, но то чтоПервый раз были на Алтае. Конечно, за 7 дней невозможно увидеть весь Алтай, но то чтоПервый раз были на Алтае. Конечно, за 7 дней невозможно увидеть весь Алтай, но то чтоПервый раз были на Алтае. Конечно, за 7 дней невозможно увидеть весь Алтай, но то что
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2023
    Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
    Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах еще и ливнем с градом накрыло. Водопады клевые. Телецкое всегда прекрасно!
    Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогахОтличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах
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