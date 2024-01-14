Туры в городах Алтайского края
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Алтайском крае или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
10900
₽
за чел.
Полюбоваться просыпающейся природой края и насладиться шумом воды у водопада и на острове
33900
₽
за чел.
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
59900
₽
за чел.
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
19800
₽
за чел.
Увидеть космические пейзажи, пройти по дну бывшего моря и перезагрузиться за 2 дня
87000
₽
за чел.
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
64990
₽
за чел.
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
58000
₽
за чел.
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
35550
₽
за чел.
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
5
1 отзыв
68000
₽
за чел.
Проплыть Телецкое озеро, полюбоваться видами с перевалов и совершить треккинг на выбор
Групповые экскурсии
10900
₽
за чел.
Полюбоваться просыпающейся природой края и насладиться шумом воды у водопада и на острове
33900
₽
за чел.
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
59900
₽
за чел.
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
19800
₽
за чел.
Увидеть космические пейзажи, пройти по дну бывшего моря и перезагрузиться за 2 дня
87000
₽
за чел.
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
64990
₽
за чел.
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
58000
₽
за чел.
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
35550
₽
за чел.
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
42000
₽
за чел.
Предлагаем начать первое знакомство с Алтаем с нашего увлекательного тура. Всего за пять дней вы узнаете все о культуре и истории Алтая, увидите воочи...
Обзорные по городам
42000
₽
за чел.
Предлагаем начать первое знакомство с Алтаем с нашего увлекательного тура. Всего за пять дней вы узнаете все о культуре и истории Алтая, увидите воочи...
4
1 отзыв
59000
₽
за чел.
Промчаться на катере по Телецкому озеру и попариться в алтайской баньке
5
3 отзыва
от
55555
₽
за чел.
Этот маршрут отлично подходит для знакомства с Республикой Алтай и Алтайским краем. Вы побываете в окрестностях сел Чемал и Манжерок, увидите Телецкое...
Водные прогулки
64990
₽
за чел.
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
4
1 отзыв
59000
₽
за чел.
Промчаться на катере по Телецкому озеру и попариться в алтайской баньке
5
3 отзыва
29900
₽
за чел.
Сплав по реке Бия познакомит вас с горной рекой Алтая – второй по мощности после Катуни. Как и многие горные реки, Бия – река неширокая, но достаточно...
5
3 отзыва
от
49999
₽
за чел.
Комбинированное путешествие, позволяющее совместить интерес к истории, этнографии и культуре Алтая с активностями. Сплав по Средней Катуни – не только...
5
3 отзыва
от
108888
₽
за чел.
Этот тур – мощная комбинация самых ярких алтайских красок. За 12 дней вы сумеете увидеть их все: от бирюзовых озёр и белой пены на сплавах, до янтарно...
4.7
3 отзыва
38000
₽
за чел.
В среде водников Чуя считается одной из сложнейших для прохождения рек Республики Алтай. Чуя имеет быстрое течение и резкие повороты, изобилует сложны...
4.7
3 отзыва
106000
₽
за чел.
Конный поход к Белухе — это возможность своими глазами увидеть девственно чистую красоту. Два острых пика на фоне горящего солнца, уходящего на горизо...
4.7
3 отзыва
92000
₽
за чел.
Шавлинские озера – самые труднодоступные в Горном Алтае. Там чувствуешь умиротворение от красоты и загадочности пейзажей. Кроме озер там еще есть мног...
4.7
3 отзыва
56000
₽
за чел.
Увлекательный тур по двум лучшим с точки зрения рафтинга рекам Алтая: Чуе и Катуни. В начале нам предстоит два дня по слаломной Чуе с ее сложными поро...
Туры на автомобиле
19800
₽
за чел.
Увидеть космические пейзажи, пройти по дну бывшего моря и перезагрузиться за 2 дня
5
1 отзыв
68000
₽
за чел.
Проплыть Телецкое озеро, полюбоваться видами с перевалов и совершить треккинг на выбор
67000
₽
за чел.
Полюбоваться горами в цветах, промчать по Телецкому озеру и увидеть максимум достопримечательностей
5
10 отзывов
77000
₽
за чел.
Увидеть природные символы региона, услышать их истории и зарядиться энергией гор
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
150000
₽
за чел.
Пройти по следам экспедиции Рериха в год 150-летия со дня рождения художника, философа, исследователя и путешественника. Сто лет спустя, проехать по м...
10900
₽
за чел.
Полюбоваться просыпающейся природой края и насладиться шумом воды у водопада и на острове
33900
₽
за чел.
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
59900
₽
за чел.
Увидеть горные водоёмы и водопады, необычные оттенки почвы и изваяния и узнать в аиле о традициях
19800
₽
за чел.
Увидеть космические пейзажи, пройти по дну бывшего моря и перезагрузиться за 2 дня
87000
₽
за чел.
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
64990
₽
за чел.
Посетить сакральные места, отправиться на катере к водопадам и отдохнуть душой
58000
₽
за чел.
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
35550
₽
за чел.
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
Последние отзывы о турах по Алтайскому краю
- ССтарцева14 января 2024Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
- ССтарцева14 января 2024Тур неплохой. Понравились локации.
- ДДмитрий7 ноября 2023Ездили на Алтай летом. Туром от Андрея. Программа была не плохая. Но были недоработки, несогласованность при заказе катера, что переправлял нас через Телецкое озеро. Разделили группу на несколько катеров. Виды красивые, но отношение нашего перевозчика вызывает вопросы. Привёз нас на другую точку, пошёл дождь. Мы выпрыгивали в воду, вытаскивали свои чемоданы, связи не было. Я ходил искал по берегу нашу группу. С одной стороны было весело и запомнилось, но не все оценили сервис подобный. Базы, где останавливались очень понравились. Уединение с природой, волшебно. Питание в туре так же не о чем. Суп на ужин без всего - не укладывается в моей голове. А так все хорошо.
- ИИлья16 октября 2023Великолепное путешествие! Если это Ваша первая поездка на Алтай, и Вы хотите увидеть все по максимуму, то выбирайте десятидневный тур! Алтай очень разный – здесь есть зеленые леса и Марсианские пейзажи, красивейшие водопады и изумительные горные реки, заснеженные горные вершины и глубокие пещеры, самые красивые дороги в мире и опасные перевалы, наскальные рисунки и места силы, волшебные грибы и чудодейственные травы, очень вкусный мед и разнообразные настойки. И еще много всего другого! 😊 Десять дней хватает едва-едва, чтобы увидеть столько самое доступное для обычных туристов. Эти дни пролетели мгновенно и теперь хочется вернуться обратно, чтобы уже увидеть другие уникальные места, которые находятся чуть дальше традиционных туристических маршрутов. Организовано все было великолепно. Перемещались на 8-ми местном минивэне и, несмотря на полную загрузку, всем было вполне комфортно. На маршруте жили по два человека в простых, но уютных домиках в очень красивых местах. Теплые вещи, которые рекомендуют брать, понадобились только один раз, когда поднимались на Акташский ретранслятор. А это было в середине сентября! На базах, где проживали, связь была всегда, кроме последних трех дней в долине р. Чулымшан (это была лучшая часть путешествия!). Во время переездов мобильная связь есть только в населенных пунктах. Лучше всего работает Билайн, хуже – мегафон. Обязательно берите с собой наличные деньги, расплатиться картами или сделать перевод можно далеко не всегда Путешествовали с Алексеем, который был нашим гидом и водителем. Было классно, весело, надежно, безумно интересно и очень вкусно! Алексей, потомственный Алтаец, погрузил нас в атмосферу силы и красоты Алтая
- ААнастасия16 октября 2023Только положительные эмоции от поездки!
- ЮЮлия6 октября 2023Тур по Алтаю 20.09-29.09.23 был великолепен. Большой Стране, как всегда, спасибо. Всегда хорошая связь с администраторами, своевременные ответы, поддержка.
- ЮЮлия6 октября 2023Организация тура выше всяких похвал. Все было вовремя, все продумано. Очень понравилось, что мы по 2 ночи останавливались в разных местах, что дало возможность посмотреть разные красоты Алтая и варианты размещения. Путешествие проходило на комфортабельном микроавтобусе, водитель во всем помогал. Гид наш, Екатерина Гаштольд, поразила своими обширными знаниями, прекрасным ведением тура, помощью во всём, а также своей любовью к своему краю, природе, истории. Всем спасибо.
- ССысыгма4 октября 2023Удобства в глэмпингах, гостиницах и питание (завтраки, ужины) хорошо организованы. Гид и водитель были опытными профессионалами. Екатерина отзывчивый и интересный человек, ответственно относящийся к своему делу. Спасибо за тур!
- ССысыгма4 октября 2023Впечатлений масса, погода способствовала экскурсиям по Алтайскому краю и Республике Алтай. Природа удивительная, красочная, особенно осенью! Очень рада, что взяла в этот тур сестру, ей тоже понравилось.
- ЕЕлена3 октября 2023Тур организован на 10/10.
- ИИрина3 октября 2023Организация на высоком уровне. Отличный глемпинг, экскурсии и особенно гид.
- ААнна25 сентября 2023Нам все понравилось, тур оставил только позитивные впечатления. Программа была очень насыщенная, кажется что за 10 дней действительно успели посмотреть весь Алтай. Отдельное спасибо Антону - гиду и водителю, который сопровождал нас в путешествии.
- ННаташа24 сентября 2023Организация в целом была очень хорошей, нареканий нет.
- ВВячеслав23 сентября 2023Первый раз посетил горный Алтай. Путешествие состоялось в сентябре, и в это время очень повезло с погодой:) было тепло и солнечно, с морем осенних красок и впечатлений. Познакомился с историей и традициями этого края, увидел невероятные по красоте уникальные места - реки, озера, водопады, горы, перевалы, ущелья и долины. Отлично был организован отдых в двух наших параллельных группах гидами Алексеем и Андреем. К ним постараемся приехать снова в следующем году:)
- ЕЕлена15 сентября 2023Это, пожалуй, лучшее путешествие моей жизни! Замечательная Гид-экскурсовод Людмила и водитель Александр, сопровождавшие нас всю поездку, показали нам Алтай с самой лучшей стороны. Спасибо большое!
- ООксана12 сентября 2023Маршруты организованы максимально разнообразно, трудностей хватало и сил для их преодоления тоже ☺️😉👍Питания достаточно, даже с перебором углеводов (для меня), хотя все они расходовались моментально ☺️😉) Все окупается прекрасным и величественным Алтаем 😍
- ННина9 сентября 2023Организатор всегда на связи, ответил на все вопросы. На всех этапах все продумано, устроено.
- ННина9 сентября 2023Впервые была в подобном туре, прошла неплохо (имею небольшую физ. подготовку). Маршрут умеренно сложный, местами казалось не проходим, но все получилось. Тропа проложена по очень красивым местам, нам повезло на перевале Каратюрек была хорошая солнечная погода, мы увидели в полной красе красавицу Белуху. Погода в горах не предсказуема солнце быстро менялось дождём, после все застилало туманом. В последнее два дня нужно нести рюкзаки со снаряжением и продуктами, но это не сложно, на самом деле сложнее сам спуск. Спуск сложнее подъёма, поэтому если у Вас проблемы с коленями возьмите с собой наколенники. Сложно идти по тропе в дождь после конной группы, но если Вы взяли треккинговые палки Вам будет гораздо удобнее. Инструкторы внимательны, подстраиваются под всех участников, поддерживают, настраивают, учитывают пожелания. Артём спасибо за сопровождение! Верьте в себя все получится!
- ТТатьяна4 сентября 2023Первый раз были на Алтае. Конечно, за 7 дней невозможно увидеть весь Алтай, но то что мы увидели смогло удивить и восхитить нас! Природа Алтая очень красива! Это и зелёные «бархатные» горы, и Катунь, и Телецкое озеро, и мощные кедры, и разноцветные поля Алтайского края, и Чуйский тракт! Перечислять можно до бесконечности. Программа тура была достаточно насыщенной: в ней был затронут и литературный, этнографический аспекты, мы забирались в горы, лазили в пещеры, путешествовали на теплоходе по озеру, катались на моторных лодках, лежали на ульях, попробовали хариуса, национальные блюда алтайцев, побывали в музее, где увидели алтайскую принцессу. Конечно, переездов, но транспорт был очень комфортным. Места, где мы останавливались ночевать были хорошо подобранными, расположенными в красивых местах, в них были все удобства. Наша группа была небольшой- 17 человек. Мы очень сдружились. Если кратко, то следующим летом опять собираемся на Алтай)
- ТТатьяна18 августа 2023Отличный тур. Все топовые места посмотрели. Сплав по Бие прикольный был! К мокрой попе на порогах еще и ливнем с градом накрыло. Водопады клевые. Телецкое всегда прекрасно!