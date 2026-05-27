С нами вы выберетесь из курортной суеты, подниметесь на смотровую площадку «Начало Кавказских гор», отправитесь в часовой морской круиз вдоль заповедника и искупаетесь в чистейшей воде прямо в открытом море.
А ещё — прогуляетесь по галечным пляжам Большого Утриша, покормите дельфинов взглядом и решите, готовы ли попробовать устрицы с местной фермы.
Описание экскурсии
Автобусная часть с остановками (1,5 ч)
Вы проедете по живописным местам Анапы, чтобы сразу почувствовать горный воздух. На маршруте будут:
- смотровая площадка «Начало Кавказских гор». Отсюда открывается панорама побережья — видно, как степь сменяется предгорьями
- «Арка Любви» и виды на заповедник, Змеиное озеро и скалы
- дегустационный зал «Гебея» — короткий визит с возможностью попробовать местные вина
Морской круиз вдоль заповедника (1 ч)
Вы проплывёте мимо скалы Прометея, Змеиного озера и дельфинария. По пути часто встречаются дельфины — они резвятся прямо у борта. Главное: в открытом море вас ждёт купание. Глубина под судном — 15–30 метров, вода невероятно чистая, а полную безопасность обеспечивают спасательные жилеты любого размера. Если не умеете плавать, можете взять надувной круг и позагорать на водной глади.
Свободное время на Большом Утрише (1 ч)
Вы сами решаете, как его провести:
- искупаться на мелкогалечном пляже
- подняться на обзорную площадку к маяку
- заглянуть в морскую часовню
А если захотите перекусить — идите в местные кафе. На Утрише работает мидийно-устричное хозяйство, так что мидии здесь свежайшие (как и устрицы, если вы готовы их попробовать).
Организационные детали
- Обязательные документы: паспорт или свидетельство о рождении (оригинал, фото в телефоне или ксерокопия)
- Купальные костюмы лучше надеть заранее — так будет проще сесть на катамараны. Обязательно возьмите сменное сухое бельё. Посадка в автобус в мокрой одежде запрещена
- Берите наличные: на Утрише связь нестабильна, карты могут не пройти
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы до бронирования.
Лариса — ваша команда гидов в Анапе
Мы — команда гидов, сплотившаяся и сдружившаяся за много лет совместной работы. Живём и работаем в Анапе. Приглашаем вас на увлекательные групповые и индивидуальные экскурсии по Анапскому району и Черноморскому побережью Кавказа.
