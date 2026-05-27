С нами вы выберетесь из курортной суеты, подниметесь на смотровую площадку «Начало Кавказских гор», отправитесь в часовой морской круиз вдоль заповедника и искупаетесь в чистейшей воде прямо в открытом море. А ещё — прогуляетесь по галечным пляжам Большого Утриша, покормите дельфинов взглядом и решите, готовы ли попробовать устрицы с местной фермы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Автобусная часть с остановками (1,5 ч)

Вы проедете по живописным местам Анапы, чтобы сразу почувствовать горный воздух. На маршруте будут:

смотровая площадка «Начало Кавказских гор». Отсюда открывается панорама побережья — видно, как степь сменяется предгорьями

«Арка Любви» и виды на заповедник, Змеиное озеро и скалы

дегустационный зал «Гебея» — короткий визит с возможностью попробовать местные вина

Морской круиз вдоль заповедника (1 ч)

Вы проплывёте мимо скалы Прометея, Змеиного озера и дельфинария. По пути часто встречаются дельфины — они резвятся прямо у борта. Главное: в открытом море вас ждёт купание. Глубина под судном — 15–30 метров, вода невероятно чистая, а полную безопасность обеспечивают спасательные жилеты любого размера. Если не умеете плавать, можете взять надувной круг и позагорать на водной глади.

Свободное время на Большом Утрише (1 ч)

Вы сами решаете, как его провести:

искупаться на мелкогалечном пляже

подняться на обзорную площадку к маяку

заглянуть в морскую часовню

А если захотите перекусить — идите в местные кафе. На Утрише работает мидийно-устричное хозяйство, так что мидии здесь свежайшие (как и устрицы, если вы готовы их попробовать).

Организационные детали