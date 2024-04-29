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Это город с богатейшей историей, жалко, что на экскурсии были перед самым отъездом и не сможем побывать в местах, которые нам посоветовал Дмитрий. Но теперь есть повод вернуться. Рассказ был очень интересным, но при этом он не был скучным или перегруженным кучей цифр. А как горят у Дмитрия глаза, когда он рассказывпет про Анапу! И вы начинаете любить этот город так же как и он. Данная экскурсия просто обязательна, если вы едете в Анапу, особенно в первый раз.