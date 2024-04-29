1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху
Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Памятник Ленину в Анапе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени
Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Краснодарскому краю: Анапа, Геленджик и Новороссийск
Сравнить три приморских города на легкой и душевной обзорной экскурсии
Начало: Анапа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРенат29 апреля 2024Всё очень понравилось, все очень довольны.
- ИИнна18 марта 2024Кратко: интересно, познавательно, очень комфортно, великолепно! А теперь подробности:) Перед экскурсией подвернула ногу, сказали об этом Наталье. Она тут же скорректировала
- ММарина24 ноября 2023Прекрасный, грамотный, владеющий предметом гид. Очень приятная доброжелательная молодая женщина. Показала и рассказала больше запланированной программы. Чувствуется, что человек любит и знает своё дело!
- ИИрина15 ноября 2023Спасибо Александру за прекрасную экскурсию и знакомство в городом. Было интересно и познавательно. Очень рекомендую! У нас была группа и все остались в восторге.
- ЕЕлена19 октября 2023Прекрасное вечернее путешествие по самым красивым местам чудесного города с увлеченным своим делом гидом. Полюбила Анапу еще сильнее, хотя была здесь ни один десяток раз. Спасибо за красивые места, увлекательный рассказ, комфортный автомобиль и самую красивую мужскую улыбку во всей Анапе 😊
- ММария28 августа 2023Раньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрели на него другими глазами.
- ДДмитрий6 августа 2023Ездили в конце июля 2023 года. Гид, Дмитрий, забрал и вернул нас в отель в Витязево за небольшую доплату. Очень интересно рассказал
- ККонстантин20 июля 2023Никогда не думал, что у Анапы такая богатая и интересная история, уходящая на века. Гидом была Наталья. Очень увлеченно рассказывала историю своего края. Всем очень понравилось, рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Анапский маяк»
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