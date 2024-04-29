Анапский маяк – экскурсии в Анапе

Найдено 4 экскурсии в категории «Анапский маяк» в Анапе, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Анапа - первое знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 4 чел.
Первая встреча с Анапой
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху
Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Памятник Ленину в Анапе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Огни вечерней Анапы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени
Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
6 000 за всё до 5 чел.
Путешествие по Краснодарскому краю: Анапа, Геленджик и Новороссийск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Краснодарскому краю: Анапа, Геленджик и Новороссийск
Сравнить три приморских города на легкой и душевной обзорной экскурсии
Начало: Анапа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Ренат
    29 апреля 2024
    Первая встреча с Анапой
    Всё очень понравилось, все очень довольны.
  • И
    Инна
    18 марта 2024
    Анапа - первое знакомство
    Кратко: интересно, познавательно, очень комфортно, великолепно! А теперь подробности:) Перед экскурсией подвернула ногу, сказали об этом Наталье. Она тут же скорректировала
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    маршрут. Экскурсия длилась 3 часа, было очень много интересного, Наталья - великолепный рассказчик, владеет большим количеством информации. И это всё вместе сделало экскурсию и легкой, и интересной - 3 часа пролетели незаметно. . Возили нас на комфортабельном автомобиле, максимально близко подъезжали ко всем достопримечательностям (про ногу я даже забыла). И я даже немного расстроилась, когда экскурсия закончилась, хотелось продолжения))). А с учетом того, что у Натальи много разных маршрутов и экскурсий, такое очень даже возможно!

  • М
    Марина
    24 ноября 2023
    Анапа - первое знакомство
    Прекрасный, грамотный, владеющий предметом гид. Очень приятная доброжелательная молодая женщина. Показала и рассказала больше запланированной программы. Чувствуется, что человек любит и знает своё дело!
  • И
    Ирина
    15 ноября 2023
    Огни вечерней Анапы
    Спасибо Александру за прекрасную экскурсию и знакомство в городом. Было интересно и познавательно. Очень рекомендую! У нас была группа и все остались в восторге.
  • Е
    Елена
    19 октября 2023
    Огни вечерней Анапы
    Прекрасное вечернее путешествие по самым красивым местам чудесного города с увлеченным своим делом гидом. Полюбила Анапу еще сильнее, хотя была здесь ни один десяток раз. Спасибо за красивые места, увлекательный рассказ, комфортный автомобиль и самую красивую мужскую улыбку во всей Анапе 😊
  • М
    Мария
    28 августа 2023
    Первая встреча с Анапой
    Раньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрели на него другими глазами.
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    Это город с богатейшей историей, жалко, что на экскурсии были перед самым отъездом и не сможем побывать в местах, которые нам посоветовал Дмитрий. Но теперь есть повод вернуться. Рассказ был очень интересным, но при этом он не был скучным или перегруженным кучей цифр. А как горят у Дмитрия глаза, когда он рассказывпет про Анапу! И вы начинаете любить этот город так же как и он. Данная экскурсия просто обязательна, если вы едете в Анапу, особенно в первый раз.

    Раньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрели
  • Д
    Дмитрий
    6 августа 2023
    Первая встреча с Анапой
    Ездили в конце июля 2023 года. Гид, Дмитрий, забрал и вернул нас в отель в Витязево за небольшую доплату. Очень интересно рассказал
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    и показал основные места в Анапе. Видно что любит и знает свой город. Так же посоветовал куда и в какое время ещё съездить. Нам всё очень понравилось, рекомендуем!

  • К
    Константин
    20 июля 2023
    Анапа - первое знакомство
    Никогда не думал, что у Анапы такая богатая и интересная история, уходящая на века. Гидом была Наталья. Очень увлеченно рассказывала историю своего края. Всем очень понравилось, рекомендую.
    Никогда не думал, что у Анапы такая богатая и интересная история, уходящая на века. Гидом былаНикогда не думал, что у Анапы такая богатая и интересная история, уходящая на века. Гидом былаНикогда не думал, что у Анапы такая богатая и интересная история, уходящая на века. Гидом была

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Анапский маяк»

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  3. Огни вечерней Анапы
  4. Путешествие по Краснодарскому краю: Анапа, Геленджик и Новороссийск
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Анапский маяк" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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