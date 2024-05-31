1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина
Начало: От отеля
«Вы оцените две из них: Шато де Пино (или Шато Андре) и Долина Лефкадия»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Анапы в долину Лефкадия: путешествие по винным традициям
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Анапы в долину Лефкадия, где вас ждет встреча с историей виноделия и живописной природой
«Долина Лефкадия — один из самых красивых уголков Краснодарского края»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Долина Лефкадия - отдых со вкусом
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Анапы в Долину Лефкадия
Начало: Анапа, ул. Ленина, 22
«Приглашаю вас в путешествие по долине Лефкадия»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван31 мая 2024Если вы интересуетесь возрождающимся виноделием в Краснодарском крае - вам точно стоит посетить винодельню Николаев и сыновья в долине Лефкадия.
- ААртур11 мая 2024Экскурсия огонь. Спасибо Марии. Самый лучший отзыв - это рекомендация друзьям! Она уже сделана)
- ААдель8 мая 2024Наталья - ходячая энциклопедия, как темы виноделия, так и всего региона. Низкий поклон таким профессионалам, которые настолько любят свое дело,
- ЮЮлия11 марта 2024&
- ЕЕлена25 сентября 2023Огромное спасибо Владимиру Макарчуку,который организовал и провел для меня экскурсию 12 сентября 2023 г. в Лефкадию. Внимательный,прекрасный водитель,а уж рассказчик-заслушаешься!
- ООксана17 августа 2023Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно! Спасибо гиду за работу. Познавательно, легко и очень комфортно
- ТТучина12 сентября 2022Спасибо большое, Владимир за путешествие по винодельням) Было очень интересно, душевно и вкусно 🤗🌞🤩
- ЮЮрий6 сентября 2022Мария, замечательный гид и очень интересный собеседник!
- ГГеннадий7 мая 2022Прекрасная экскурсия. Открыли для себя много нового. Гид владеет вопросом и любит свою работу.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Долина Лефкадия»
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