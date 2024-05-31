Экскурсии в Долину Лефкадия из Анапы

Найдено 4 экскурсии в категории «Долина Лефкадия» в Анапе, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина
Начало: От отеля
«Вы оцените две из них: Шато де Пино (или Шато Андре) и Долина Лефкадия»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Из Анапы - в долину Лефкадия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Из Анапы в долину Лефкадия: путешествие по винным традициям
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Анапы в долину Лефкадия, где вас ждет встреча с историей виноделия и живописной природой
«Долина Лефкадия — один из самых красивых уголков Краснодарского края»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
10 000 за всё до 4 чел.
Долина Лефкадия - отдых со вкусом
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Долина Лефкадия - отдых со вкусом
Начало: От места отдыха туристов, в черте города
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.
Из Анапы в Долину Лефкадия
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Из Анапы в Долину Лефкадия
Начало: Анапа, ул. Ленина, 22
«Приглашаю вас в путешествие по долине Лефкадия»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    31 мая 2024
    Из Анапы - в долину Лефкадия
    Если вы интересуетесь возрождающимся виноделием в Краснодарском крае - вам точно стоит посетить винодельню Николаев и сыновья в долине Лефкадия.
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    Очень подробная экскурсия по производству. Потрясающие виды, ландшафтный парк на территории. Видно, что владельцы с душой относятся к своему предприятию. Результат для искушенного любителя вин пока не впечатляет, но думаю у них все впереди. Жаль, на дегустации только 3 образца дают пробовать. Может, Мерло 2017 года было бы поинтереснее.

    Если вы интересуетесь возрождающимся виноделием в Краснодарском крае - вам точно стоит посетить винодельню Николаев и
  • А
    Артур
    11 мая 2024
    Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
    Экскурсия огонь. Спасибо Марии. Самый лучший отзыв - это рекомендация друзьям! Она уже сделана)
  • А
    Адель
    8 мая 2024
    Из Анапы - в долину Лефкадия
    Наталья - ходячая энциклопедия, как темы виноделия, так и всего региона. Низкий поклон таким профессионалам, которые настолько любят свое дело,
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    что погружают в сердце души самого изобильного и гостеприимного края! Спасибо еще раз! Буду в Анапе, обязательно присмотрю и другие экскурсии. 🌸☺️

    Наталья - ходячая энциклопедия, как темы виноделия, так и всего региона. Низкий поклон таким профессионалам, которыеНаталья - ходячая энциклопедия, как темы виноделия, так и всего региона. Низкий поклон таким профессионалам, которыеНаталья - ходячая энциклопедия, как темы виноделия, так и всего региона. Низкий поклон таким профессионалам, которые
  • Ю
    Юлия
    11 марта 2024
    Из Анапы - в долину Лефкадия
    &
  • Е
    Елена
    25 сентября 2023
    Долина Лефкадия - отдых со вкусом
    Огромное спасибо Владимиру Макарчуку,который организовал и провел для меня экскурсию 12 сентября 2023 г. в Лефкадию. Внимательный,прекрасный водитель,а уж рассказчик-заслушаешься!
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    Очень подробно рассказывал о местах,которые мы проезжали,о винодельнях,винах. Ну и конечно о самой Лефкадии. Получила большое удовольствие и от самой поездки, и от общения с самим Владимиром. Владимир,спасибо Вам огромное!

  • О
    Оксана
    17 августа 2023
    Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
    Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно! Спасибо гиду за работу. Познавательно, легко и очень комфортно
    Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно!Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно!Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно!Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно!Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно!Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно!Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно!Поселили винодельню Шато Пино и Долину Лефкадия. Великолепно!
  • Т
    Тучина
    12 сентября 2022
    Долина Лефкадия - отдых со вкусом
    Спасибо большое, Владимир за путешествие по винодельням) Было очень интересно, душевно и вкусно 🤗🌞🤩
  • Ю
    Юрий
    6 сентября 2022
    Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
    Мария, замечательный гид и очень интересный собеседник!
  • Г
    Геннадий
    7 мая 2022
    Из Анапы в Долину Лефкадия
    Прекрасная экскурсия. Открыли для себя много нового. Гид владеет вопросом и любит свою работу.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Долина Лефкадия»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Долина Лефкадия" можно забронировать 4 экскурсии от 7 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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