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Очень подробная экскурсия по производству. Потрясающие виды, ландшафтный парк на территории. Видно, что владельцы с душой относятся к своему предприятию. Результат для искушенного любителя вин пока не впечатляет, но думаю у них все впереди. Жаль, на дегустации только 3 образца дают пробовать. Может, Мерло 2017 года было бы поинтереснее.