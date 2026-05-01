У вас мало времени, но вы хотите увидеть главное? За один день мы проедем по пяти ключевым точкам Черноморского побережья.
Озеро Абрау, набережная Новороссийска с крейсером «Михаил Кутузов», архитектурный парк в Кабардинке и набережная Геленджика. Плюс дегустация кубанских вин по желанию. Гид не просто покажет места — а поделится любовью к этим благодатным краям.
Описание экскурсии
8:00 — сбор группы в Анапе
8:15 — выезд. Короткий рассказ о маршруте
10:00 — прибытие на озеро Абрау. Остановка, фото, прогулка
11:00 — выезд в сторону Новороссийска
11:45 — Новороссийск: набережная и морской порт
12:30 — крейсер «Михаил Кутузов». Самостоятельный осмотр (билет оплачивается отдельно)
13:30 — обед (по желанию, на ваш бюджет)
14:15 — выезд в Кабардинку
15:00 — «Старый парк». Архитектурная прогулка по единственному парку такого рода на побережье
16:00 — выезд в Геленджик
16:30 — Геленджикская набережная. Свободное время, прогулка среди реликтовых сосен
18:00 — дегустация кубанских вин (по желанию)
18:45 — выезд обратно в Анапу
20:00 — ориентировочное возвращение
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе или минивэне (в зависимости от размера группы)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- «Старый парк» (Кабардинка): взрослый билет — 1000 ₽, дети от 6 до 12 лет — 500 ₽
- Крейсер «Михаил Кутузов» (Новороссийск): взрослый билет — 600 ₽, детский — 300 ₽
- Питание в дороге (обед, перекусы, вода) — от 500 ₽ за чел.
в воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2600 ₽
|Дети до 12 лет
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красноармейской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 46 туристов
Мы — команда гидов, сплотившаяся и сдружившаяся за много лет совместной работы. Живём и работаем в Анапе. Приглашаем вас на увлекательные групповые и индивидуальные экскурсии по Анапскому району и Черноморскому побережью Кавказа.
