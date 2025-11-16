Водная прогулка
Лучший выборК Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
Отправьтесь в захватывающее путешествие на внедорожнике по живописным местам Анапы. Панорамные виды, дегустация вина и купание в Кипарисовом озере ждут вас
Начало: В Анапе/Витязево/Джемете
Расписание: ежедневно в 08:30 и 14:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1600 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Из Анапы - в Новороссийск и Абрау Дюрсо за 1 день
Оценить культурные и природные достопримечательности на фоне пейзажей «Российской Швейцарии»
Начало: По адресу вашего проживания в Анапе
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
2150 ₽ за человека
Лучший выборАнапа: топ-места за 5 часов
Погрузитесь в красоту Анапы за 5 часов: от Кипарисового озера до храма Варвары. Дегустация вин и меда включены
Начало: От места вашего проживания или, если трудно проеха...
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый парк и Геленджик - путешествие из Анапы
Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин
Начало: Г. Анапа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Путешествие по побережью: Новороссийск, Кабардинка, Геленджик
Всего за один день вы увидите Черноморское побережье, посетите Новороссийск, Кабардинку и Геленджик, погрузитесь в историю и насладитесь природой
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в воскресенье в 08:30
14 дек в 08:30
21 дек в 08:30
2200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММиронова16 ноября 2025К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожникеДата посещения: 13 ноября 2025Очень понравилось! Отдельно + за посещение местных виноделов, где была дегустация вин, чачи и аджика, ух. Всё прошло на 5+, за такую сумму покататься и побывать в райских уголках Анапы это то что то.
- ССветлана9 ноября 2025Вадим интересно рассказывает! С юмором. Мне очень понравилось! Спокойный, уравновешенный. Экскурсия замечательная! Я второй раз на ней. Специально поехала смотреть ярко-рыжие кипарисы. В это раз рассказ более интересный и познавательный был, чем я ездила первый раз. Вадим, спасибо!!!
- ЕЕлизавета31 октября 2025Отличная экскурсия с хорошим экскурсоводом.
- ММарина30 октября 2025Дети в восторге, взрослые как дети))))). Очень понравилось ВСЁ! Забрали из гостиницы, по окончанию экскурсии туда же вернули, все вовремя
- ААнастасия27 октября 2025Прекрасная экскурсия! Отличный экскурсовод Константин! Всё показал, всё рассказал! Обязательно рекомендую его! Горит своей работой! Интересный и приятный собеседник
- ООльга6 октября 2025Сама экскурсия понравилась, посмотрели всё заявленное, узнали очень много интересного. Экскурсовод Ольга знает своё дело. Но вот транспорт подвёл, микроавтобус неудобный, коленями в спинки впереди следящих упирались, с задних мест ни чего не видно.
- ЮЮрий21 сентября 2025Водитель вежливый, охотно отвечал на вопросы. Без лишней суеты, всё прошло на высшем уровне.
- ААнна20 сентября 2025Благодарим Сергея за прекрасную экскурсию! Забрал нас из отеля в назначенное время, очень много интересного узнали, Сергей много знает и интересный собеседник. Время пролетело незаметно. Мы остались довольны! Рекомендую, не пожалеете!
- ЯЯна19 сентября 2025Были на экскурсии семьей с 6 летним ребёнком, жутким непоседой. Организация поездки нам очень понравилась, утром забронировали, в течении 10
- ДДарья17 сентября 2025Ездили на экскурсию с Олегом, понравился рассказ о разных кусочках истории города, беседа была интересная и ненавязчивая. По пути на
- ИИрина17 сентября 2025Отличные ребята, огромнейшее спасибо за рассказы, за ответы на вопросы, за чистую машину, за ваше внимание, водителю Олегу за терпение, спасибо, что ждал нас, за обходительность и внимание к мелочам!
- ССергей11 сентября 2025Большое спасибо за экскурсию, интересный рассказ про Анапу, изумительные виды и прекрасное настроение 😍
- ИИрина8 сентября 2025Отличная экскурсия! Все понравилось! Дорога комфортная, прокатились с ветерком! Спасибо за отлично проведённое время!
- ЛЛариса7 сентября 2025Прекрасная экскурсия, всё очень организованно, вовремя, интересно, весело. Водитель Олег отзывчивый, с прекрасным чувством юмора. Однозначно советую!
- ВВероника6 сентября 2025Константин, замечательный экскурсовод, забрал от отеля, показал все самые красивые места, сделал фото, встретили закат на самом высоком месте Анапы,
- ЕЕвгений6 сентября 2025Экскурсия с Натальей - это то, какой должна быть эталонная экскурсия. Очень понравилось, полный восторг. Прекрасное настроение и впечатления. Оправдан каждый рубль стоимости
- ККристина1 сентября 2025Мне всё понравилось, наш водитель сделал всё чтобы мы получили удовольствие от поездки))
- ЮЮлиана31 августа 2025Отличная экскурсия на джипе по основным достопримечательностям возле Анапы. У нас был водитель Олег: поездка прошла интересно, на легке и с юмором.
- ААлександр28 августа 2025Очень понравилась данная экскурсия: успели и покататься, и продегустировать вино, и походить по разным местам, и встретить закат. Можно долго
- ААлександра25 августа 2025Давно хотелось съездить в Старый парк. Этот такое замечательное место, что всем рекомендую посетить. Немного огрчил тот факт, что Наталья,
