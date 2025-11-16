Мои заказы

Старый парк – экскурсии в Анапе

Найдено 6 экскурсий в категории «Старый парк» в Анапе, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
На машине
Джиппинг
4.5 часа
89 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
Отправьтесь в захватывающее путешествие на внедорожнике по живописным местам Анапы. Панорамные виды, дегустация вина и купание в Кипарисовом озере ждут вас
Начало: В Анапе/Витязево/Джемете
Расписание: ежедневно в 08:30 и 14:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1600 ₽ за человека
Из Анапы - в Новороссийск и Абрау Дюрсо за 1 день
На машине
8 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Из Анапы - в Новороссийск и Абрау Дюрсо за 1 день
Оценить культурные и природные достопримечательности на фоне пейзажей «Российской Швейцарии»
Начало: По адресу вашего проживания в Анапе
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
2150 ₽ за человека
Анапа: топ-места за 5 часов
На машине
4 часа
143 отзыва
Водная прогулка
Лучший выбор
Анапа: топ-места за 5 часов
Погрузитесь в красоту Анапы за 5 часов: от Кипарисового озера до храма Варвары. Дегустация вин и меда включены
Начало: От места вашего проживания или, если трудно проеха...
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
На машине
Конные прогулки
3 часа
156 отзывов
Водная прогулка
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
На машине
7.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый парк и Геленджик - путешествие из Анапы
Путешествие из Анапы в Старый парк Кабардинки и Геленджик: от Древнего Египта до Японии, завершая дегустацией изысканных вин
Начало: Г. Анапа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по побережью: Новороссийск, Кабардинка, Геленджик
На автобусе
11 часов
1 отзыв
Групповая
Путешествие по побережью: Новороссийск, Кабардинка, Геленджик
Всего за один день вы увидите Черноморское побережье, посетите Новороссийск, Кабардинку и Геленджик, погрузитесь в историю и насладитесь природой
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в воскресенье в 08:30
14 дек в 08:30
21 дек в 08:30
2200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Миронова
    16 ноября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Дата посещения: 13 ноября 2025
    Очень понравилось! Отдельно + за посещение местных виноделов, где была дегустация вин, чачи и аджика, ух. Всё прошло на 5+, за такую сумму покататься и побывать в райских уголках Анапы это то что то.
  • С
    Светлана
    9 ноября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Вадим интересно рассказывает! С юмором. Мне очень понравилось! Спокойный, уравновешенный. Экскурсия замечательная! Я второй раз на ней. Специально поехала смотреть ярко-рыжие кипарисы. В это раз рассказ более интересный и познавательный был, чем я ездила первый раз. Вадим, спасибо!!!
    Вадим интересно рассказывает! С юмором. Мне очень понравилось! Спокойный, уравновешенный. Экскурсия замечательная! Я второй раз на ней. Специально поехала смотреть ярко-рыжие кипарисы. В это раз рассказ более интересный и познавательный был, чем я ездила первый раз. Вадим, спасибо!!!
  • Е
    Елизавета
    31 октября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Отличная экскурсия с хорошим экскурсоводом.
    Отличная экскурсия с хорошим экскурсоводом.
  • М
    Марина
    30 октября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Дети в восторге, взрослые как дети))))). Очень понравилось ВСЁ! Забрали из гостиницы, по окончанию экскурсии туда же вернули, все вовремя
    и по звонку. Нам очень повезло с погодой, места просто завораживают. Гиды знают свое дело, узнали много интересных фактов и информации. В общем очень рекомендую и локацию и ребят гидов.

  • А
    Анастасия
    27 октября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Прекрасная экскурсия! Отличный экскурсовод Константин! Всё показал, всё рассказал! Обязательно рекомендую его! Горит своей работой! Интересный и приятный собеседник
    Прекрасная экскурсия! Отличный экскурсовод Константин! Всё показал, всё рассказал! Обязательно рекомендую его! Горит своей работой! Интересный и приятный собеседник
  • О
    Ольга
    6 октября 2025
    Путешествие по побережью: Новороссийск, Кабардинка, Геленджик
    Сама экскурсия понравилась, посмотрели всё заявленное, узнали очень много интересного. Экскурсовод Ольга знает своё дело. Но вот транспорт подвёл, микроавтобус неудобный, коленями в спинки впереди следящих упирались, с задних мест ни чего не видно.
  • Ю
    Юрий
    21 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Водитель вежливый, охотно отвечал на вопросы. Без лишней суеты, всё прошло на высшем уровне.
    Водитель вежливый, охотно отвечал на вопросы. Без лишней суеты, всё прошло на высшем уровне.
  • А
    Анна
    20 сентября 2025
    Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
    Благодарим Сергея за прекрасную экскурсию! Забрал нас из отеля в назначенное время, очень много интересного узнали, Сергей много знает и интересный собеседник. Время пролетело незаметно. Мы остались довольны! Рекомендую, не пожалеете!
  • Я
    Яна
    19 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Были на экскурсии семьей с 6 летним ребёнком, жутким непоседой. Организация поездки нам очень понравилась, утром забронировали, в течении 10
    минут с нами связались и обговорили все детали (уточнив наши предпочтения и рассказав что следует с собой взять). В назначенное время приехали к пансионату в котом мы проживали, чтобы забрать нас на экскурсию. Наш Гид Олег всю дорогу следил за безопасным нахождением своих пассажиров. Вез очень аккуратно. Рассказывал по пути о местных достопримечательностях. Экскурсия нам очень понравилась. С уверенностью могу сказать что организовано все отлично, трансфер туда обратно, что не маловажно, сама экскурсия. Грамотный гид, а также безопасность. Если поедем отдыхать в те края, с удовольствием воспользуемся услугами данных гидов ещё раз.

  • Д
    Дарья
    17 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Ездили на экскурсию с Олегом, понравился рассказ о разных кусочках истории города, беседа была интересная и ненавязчивая. По пути на
    смотровые площадки перед Ласточкиными гнездами есть небольшая порция адреналина от проезда близко к краю скалы, но это буквально пару минут времени, поэтому экстрим не тяготит, а приятно захватывает дух. Далее по маршруту красивые виды горного массива, можно доехать на Большой Утриш к маяку. По пути даже удалось встретить краснокнижную сухопутную черепаху!
    Обидно, что кипарисовое озеро сейчас не в полной своей красе, но в целом посетить для галочки локацию - тоже приятно. Спасибо за экскурсию, мы осталась очень довольны, бонусом сделали кучу фотографий на память ☺️🙏

    Ездили на экскурсию с Олегом, понравился рассказ о разных кусочках истории города, беседа была интересная и ненавязчивая. По пути на
  • И
    Ирина
    17 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Отличные ребята, огромнейшее спасибо за рассказы, за ответы на вопросы, за чистую машину, за ваше внимание, водителю Олегу за терпение, спасибо, что ждал нас, за обходительность и внимание к мелочам!
  • С
    Сергей
    11 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Большое спасибо за экскурсию, интересный рассказ про Анапу, изумительные виды и прекрасное настроение 😍
    Большое спасибо за экскурсию, интересный рассказ про Анапу, изумительные виды и прекрасное настроение 😍
  • И
    Ирина
    8 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Отличная экскурсия! Все понравилось! Дорога комфортная, прокатились с ветерком! Спасибо за отлично проведённое время!
    Отличная экскурсия! Все понравилось! Дорога комфортная, прокатились с ветерком! Спасибо за отлично проведённое время!
  • Л
    Лариса
    7 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Прекрасная экскурсия, всё очень организованно, вовремя, интересно, весело. Водитель Олег отзывчивый, с прекрасным чувством юмора. Однозначно советую!
    Прекрасная экскурсия, всё очень организованно, вовремя, интересно, весело. Водитель Олег отзывчивый, с прекрасным чувством юмора. Однозначно советую!
  • В
    Вероника
    6 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Константин, замечательный экскурсовод, забрал от отеля, показал все самые красивые места, сделал фото, встретили закат на самом высоком месте Анапы,
    откуда была видна она вся. Нам очень понравилось, что мы не захотели с ним расстаться и на следующий день взяли еще одну экскурсию на косу, где провели замечательно время. Спасибо ☺️ рекомендую 👌

    Константин, замечательный экскурсовод, забрал от отеля, показал все самые красивые места, сделал фото, встретили закат на самом высоком месте Анапы,
  • Е
    Евгений
    6 сентября 2025
    Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
    Экскурсия с Натальей - это то, какой должна быть эталонная экскурсия. Очень понравилось, полный восторг. Прекрасное настроение и впечатления. Оправдан каждый рубль стоимости
    Экскурсия с Натальей - это то, какой должна быть эталонная экскурсия. Очень понравилось, полный восторг. Прекрасное настроение и впечатления. Оправдан каждый рубль стоимости
  • К
    Кристина
    1 сентября 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Мне всё понравилось, наш водитель сделал всё чтобы мы получили удовольствие от поездки))
  • Ю
    Юлиана
    31 августа 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Отличная экскурсия на джипе по основным достопримечательностям возле Анапы. У нас был водитель Олег: поездка прошла интересно, на легке и с юмором.
  • А
    Александр
    28 августа 2025
    К Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
    Очень понравилась данная экскурсия: успели и покататься, и продегустировать вино, и походить по разным местам, и встретить закат. Можно долго
    перечислять всё, что мы делали, отдельное спасибо гиду Константину - прекрасный, добрый и классный человек, всё знает (спрашивали о всяких домах, которые проезжали и тп - он всё рассказывал, показывал), очень интересно рассказывал нам обо всём, видно, что работает с любовью. С удовольствием ещё бы поездили с ним по экскурсиям, организация тоже на высоте, минусов нет

    Очень понравилась данная экскурсия: успели и покататься, и продегустировать вино, и походить по разным местам, и встретить закат. Можно долго
  • А
    Александра
    25 августа 2025
    Старый парк в Кабардинке и Геленджик - путешествие из Анапы
    Давно хотелось съездить в Старый парк. Этот такое замечательное место, что всем рекомендую посетить. Немного огрчил тот факт, что Наталья,
    которая должна была с нами ехать, приболела и ее подменил коллега Сергей, а эта экскурсия не его специализация. Но все равно мы остались очень довольны. Были учтены все наши пожелания. Если будет возможность, нужно заложить под посещение старого парка больше времени, там очень много разных экспозиций, можно даже посетить театр. Рекомендую перед поездкой ознакомиться с сайтом Старого парка, что б рациональнее спланировать это путешествие.
    Приятных вам впечатлений!

