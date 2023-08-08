Татьяна, благодарю Вас за комплимент в мой адрес, а также за оценку моей идеи. Мне очень приятно.



Решила ответить подробно на ваш отзыв, потому что вы подняли действительно очень важные и нужные темы для наших юных путешественников и их родителей.



Хорошо продуманное начало на самом деле заняло целый 1 час экскурсии. Значит время на экскурсии для Вас пролетело незаметно и это важно и приятно для меня. Ребенок готов познавать с радостью и в удовольствие каждый своё время. Моя задача, чтобы он не переутомился, это сильно испортит его впечатление от экскурсии, возможно первой в жизни (бывает и такое)



Случается, приходят дети 13-15 лет и целых 1,5 часа с небольшой переменой мы погружаемся в экскурсию-игру! Для детей более младшего возраста насыщенная игровая часть занимает много меньше 40 минут, как урок в школе.



Но детская экскурсия - это игра, а не ШКОЛА, я не смотрю на неправильные ответы, не оцениваю детей и их способности. Я тренирую их память, учу замечать детали, учу обращаться к взрослым за помощью в сложных вопросах- куда более важные вещи в жизни, чем оценки.



Татьяна, осмелюсь предположить Вас расстроили в экскурсии больше всего неправильные ответы на некоторые вопросы викторины. Правильно ответили или нет - не в этом цель игры. Главное это процесс, эмоции каждого ребенка, вы уходили с улыбкой и для меня это самый большой результат. Все было хорошо, мы все получили удовольствие от игры.



В вашем случае, учитывая возраст ребенка, вторая часть экскурсии, занимающая 30 минут из 1,5 часа это был тот самый ПОЛЁТ. Я так благодарна Вам за это слово. Какое оно точное. Как прыжок фигуристки, кажется ПОЛЁТ и ЛЕГКОСТЬ, а какой труд и отточенность каждого движения.



И вот дети бегут за нами вприпрыжку, а я рассказываю интересные факты про дома с секретами.



Доработать, по Вашему совету, мне захотелось финал, вы вдохновили меня именно на эффектную точку полёта и экскурсии в целом.



И в завершении хочу сказать, что оставляю кораблики в фонтане как СКАЗКУ для детей. Ну представьте как прямо на их глазах я начинаю их вытаскивать, нет, нет ни в коем случае. Пусть сказка для них живет, а корабли плывут в Персию. Я возвращаюсь за ними после экскурсии (делюсь секретами гида 🤫)



Татьяна, я верю, что наш диалог поможет тем кто собирается на эту экскурсию с детьми понять мой подход. Я благодарна Вам, что смогла поговорить о моем методе работы.