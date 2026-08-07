На экскурсии вы узнаете интересные факты из истории Астрахани в формате игры. На каждой остановке вас ждут викторины.Во время выполнения заданий откроются тайны кремля, станет известно, чем торговали иноземные купцы,

попробуете найти рецепт посола воблы и пополните словарный запас архаичными словами. Прогулка начнётся с панорамы кремля, затем улица Эспланадная, Кредитный банк, Белая башня и Звезда Лакшми. В завершение найдём письмо, раскрывающее тайну исчезновения купцов-индусов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для игровой экскурсии по Астрахани - с апреля по сентябрь. В это время года комфортно гулять по городу, наслаждаясь историческими местами и участвуя в викторинах на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.