Лучшие месяцы для игровой экскурсии по Астрахани - с апреля по сентябрь. В это время года комфортно гулять по городу, наслаждаясь историческими местами и участвуя в викторинах на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Астраханский кремль
Улица Эспланадная
Кредитный банк
Белая башня
Звезда Лакшми
Описание экскурсии
Из прошлого в будущее
Вам предстоит почувствовать себя переселенцами с Востока в известный торговый город XVI века. Старинная архитектура Астрахани откроет зашифрованные знаки, которые помогут понять путь купца от меновой торговли до взятия кредита на постройку своего торгового подворья.
Прогулку мы начнём с панорамы кремля — самого древнего и загадочного места в Астрахани. Затем дойдём до улицы Эспланадной, посмотрим на построенные купцами Кредитный банк и Белую башню, найдём Звезду Лакшми на дверях и из древности ненадолго перенесёмся в будущее, чтобы узнать историю астраханских пионеров космоса — собак Цыгана и Дезика. Вернувшись в XVI век, выберем сборщика налогов среди игроков и рассчитаем размер податей. А в завершение найдём письмо, которое откроет тайну исчезновения купцов-индусов из Астрахани.
Вы узнаете:
чем торговали иноземцы в Астрахани;
какие продукты в древности называли персидским горошком, сорочинским пшеном и харбузом;
чем украшали дом, чтобы пришла удача и выгодный контракт;
какой астраханский товар в Европе называли «астракан»;
что такое общество взаимного кредита и как оно связано с круговой порукой;
что такое десятина и как ее платили;
как собаки Цыган и Дезик связаны с индийскими и бухарскими купцами;
и многое другое.
Организационные детали
Экскурсия подойдёт детям 6-14 лет и взрослым, которым интересны игровые практики
Возьмите с собой питьевую воду и головные уборы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2058 туристов
Всем привет! Меня зовут Дарья. Я астраханка в шестом поколении, а по отцовской линии, подозреваю, потомок коренных жителей. По образованию культуролог, имею опыт научной работы. Историей увлекалась всегда, поэтому и выбрала профессию гида. Экскурсии провожу со студенческой скамьи: они всегда проходят интересно, легко и непринуждённо.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Тарыгин
Дата посещения: 7 авг 2026
Отлично , детям понравилось!
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Татьяна
Экскурсия очень понравилась, чудесный экскурсовод, очень своевременно подбрасывала игровые элементы - сын не успел заскучать. Но и сведений про Кремль было достаточно, на все вопросы мы получили ответы.
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Ирина
Спасибо огромное за экскурсию! Даша как из сказки очень милая девушка! Располагает к себе и сразу нравится детям! Сын узнал много нового и с удовольствием планирует такой же историко- квест для брата и друзей)))
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Евгения
Спасибо большое, Дарья. Экскурсия легкая, познавательная и интересная. Были вдвоем с дочкой, целый вечер еще обсуждали новые знания и интересные сведения об Астрахани. Время пролетело совсем незаметно. В следующую поездку обязательно обратимся к вам за новой экскурсией.
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Е
Елена
Спасибо экскурсоводу Дарье за прекрасно организованную экскурсию -квест. Ребенку 7 лет было интересно находить ответы, а взрослые узнали и увидели Астрахань. Рекомендую для туристов с детьми.
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О
Ольга
Мы выбрали эту экскурсию для дочек (3 года и 6 лет) и двоюродных братьев, живущих в Астрахани. Честно говоря, даже им было интересно! Увлекательно, в игровом формате, со стороны казалось как будто дети «где-то», но по факту процентов 80 материала усвоили (не трехлетка, трехлетка выдержала). Я считаю это успех!
Очень познавательная экскурсия 💜 и замечательная гид
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