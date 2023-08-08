Прогуляться по центру города и отыскать зашифрованные знаки
Во время выполнения заданий вы откроете тайны кремля, узнаете, чем торговали здесь иноземные купцы, попробуете найти рецепт посола воблы, а также пополните свой словарный запас архаичными словами.
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Описание
Что вас ожидает
Из прошлого в будущее
Вам предстоит почувствовать себя переселенцами с Востока в известный торговый город XVI века. Старинная архитектура Астрахани откроет зашифрованные знаки, которые помогут понять путь купца от меновой торговли до взятия кредита на постройку своего торгового подворья.
Прогулку мы начнём с панорамы кремля — самого древнего и загадочного места в Астрахани. Затем дойдём до улицы Эспланадной, посмотрим на построенные купцами Кредитный банк и Белую башню, найдём Звезду Лакшми на дверях и из древности ненадолго перенесёмся в будущее, чтобы узнать историю астраханских пионеров космоса — собак Цыгана и Дезика. Вернувшись в XVI век, выберем сборщика налогов среди игроков и рассчитаем размер податей. А в завершение найдём письмо, которое откроет тайну исчезновения купцов-индусов из Астрахани.
Вы узнаете:
- чем торговали иноземцы в Астрахани;
- какие продукты в древности называли персидским горошком, сорочинским пшеном и харбузом;
- чем украшали дом, чтобы пришла удача и выгодный контракт;
- какой астраханский товар в Европе называли «астракан»;
- что такое общество взаимного кредита и как оно связано с круговой порукой;
- что такое десятина и как ее платили;
- как собаки Цыган и Дезик связаны с индийскими и бухарскими купцами;
- и многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт детям 6-14 лет и взрослым, которым интересны игровые практики
- Возьмите с собой питьевую воду и головные уборы
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе кремля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Детям преподносит информацию интересно и доступно. Очень рекомендую!
PS кораблики, пожалуй, тоже не стоит в фонтане оставлять
Решила ответить подробно на ваш отзыв, потому что вы подняли действительно очень важные и нужные темы для наших юных путешественников и их родителей.
Хорошо продуманное начало на самом деле заняло целый 1 час экскурсии. Значит время на экскурсии для Вас пролетело незаметно и это важно и приятно для меня. Ребенок готов познавать с радостью и в удовольствие каждый своё время. Моя задача, чтобы он не переутомился, это сильно испортит его впечатление от экскурсии, возможно первой в жизни (бывает и такое)
Случается, приходят дети 13-15 лет и целых 1,5 часа с небольшой переменой мы погружаемся в экскурсию-игру! Для детей более младшего возраста насыщенная игровая часть занимает много меньше 40 минут, как урок в школе.
Но детская экскурсия - это игра, а не ШКОЛА, я не смотрю на неправильные ответы, не оцениваю детей и их способности. Я тренирую их память, учу замечать детали, учу обращаться к взрослым за помощью в сложных вопросах- куда более важные вещи в жизни, чем оценки.
Татьяна, осмелюсь предположить Вас расстроили в экскурсии больше всего неправильные ответы на некоторые вопросы викторины. Правильно ответили или нет - не в этом цель игры. Главное это процесс, эмоции каждого ребенка, вы уходили с улыбкой и для меня это самый большой результат. Все было хорошо, мы все получили удовольствие от игры.
В вашем случае, учитывая возраст ребенка, вторая часть экскурсии, занимающая 30 минут из 1,5 часа это был тот самый ПОЛЁТ. Я так благодарна Вам за это слово. Какое оно точное. Как прыжок фигуристки, кажется ПОЛЁТ и ЛЕГКОСТЬ, а какой труд и отточенность каждого движения.
И вот дети бегут за нами вприпрыжку, а я рассказываю интересные факты про дома с секретами.
Доработать, по Вашему совету, мне захотелось финал, вы вдохновили меня именно на эффектную точку полёта и экскурсии в целом.
И в завершении хочу сказать, что оставляю кораблики в фонтане как СКАЗКУ для детей. Ну представьте как прямо на их глазах я начинаю их вытаскивать, нет, нет ни в коем случае. Пусть сказка для них живет, а корабли плывут в Персию. Я возвращаюсь за ними после экскурсии (делюсь секретами гида 🤫)
Татьяна, я верю, что наш диалог поможет тем кто собирается на эту экскурсию с детьми понять мой подход. Я благодарна Вам, что смогла поговорить о моем методе работы.
Рекомендую данную экскурсию.