Игровая экскурсия по Астрахани для детей

Прогуляться по центру города и отыскать зашифрованные знаки

4.8
4 отзыва
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Ответы на вопросы
На экскурсии я расскажу интересные факты из истории Астрахани, но не в формате лекции, а в виде игры. На каждой остановке вас будут ждать разнообразные викторины.

Во время выполнения заданий вы откроете тайны кремля, узнаете, чем торговали здесь иноземные купцы, попробуете найти рецепт посола воблы, а также пополните свой словарный запас архаичными словами.
Игровая экскурсия по Астрахани для детей
Игровая экскурсия по Астрахани для детей
Игровая экскурсия по Астрахани для детей
Игровая экскурсия по Астрахани для детей
Игровая экскурсия по Астрахани для детей
Игровая экскурсия по Астрахани для детей
Игровая экскурсия по Астрахани для детей
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Из прошлого в будущее

Вам предстоит почувствовать себя переселенцами с Востока в известный торговый город XVI века. Старинная архитектура Астрахани откроет зашифрованные знаки, которые помогут понять путь купца от меновой торговли до взятия кредита на постройку своего торгового подворья.

Прогулку мы начнём с панорамы кремля — самого древнего и загадочного места в Астрахани. Затем дойдём до улицы Эспланадной, посмотрим на построенные купцами Кредитный банк и Белую башню, найдём Звезду Лакшми на дверях и из древности ненадолго перенесёмся в будущее, чтобы узнать историю астраханских пионеров космоса — собак Цыгана и Дезика. Вернувшись в XVI век, выберем сборщика налогов среди игроков и рассчитаем размер податей. А в завершение найдём письмо, которое откроет тайну исчезновения купцов-индусов из Астрахани.

Вы узнаете:

  • чем торговали иноземцы в Астрахани;
  • какие продукты в древности называли персидским горошком, сорочинским пшеном и харбузом;
  • чем украшали дом, чтобы пришла удача и выгодный контракт;
  • какой астраханский товар в Европе называли «астракан»;
  • что такое общество взаимного кредита и как оно связано с круговой порукой;
  • что такое десятина и как ее платили;
  • как собаки Цыган и Дезик связаны с индийскими и бухарскими купцами;
  • и многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт детям 6-14 лет и взрослым, которым интересны игровые практики
  • Возьмите с собой питьевую воду и головные уборы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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3
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2
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М
8 авг 2023
Дарья чудесный экскурсовод!
Детям преподносит информацию интересно и доступно. Очень рекомендую!
Татьяна
5 авг 2023
Интересная идея! Приятный экскурсовод - милая девушка. Начало экскурсии понравилось. Но хорошо продумано только начало, дальше свободный полет - экскурсия, скорее ориентированная на взрослых (много деталей, мало интересных фактов для детей). Думаю, немного доработать, и будет отличный вариант для семей с детьми!
PS кораблики, пожалуй, тоже не стоит в фонтане оставлять
Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Татьяна, благодарю Вас за комплимент в мой адрес, а также за оценку моей идеи. Мне очень приятно.

Решила ответить подробно на ваш отзыв, потому что вы подняли действительно очень важные и нужные темы для наших юных путешественников и их родителей.

Хорошо продуманное начало на самом деле заняло целый 1 час экскурсии. Значит время на экскурсии для Вас пролетело незаметно и это важно и приятно для меня. Ребенок готов познавать с радостью и в удовольствие каждый своё время. Моя задача, чтобы он не переутомился, это сильно испортит его впечатление от экскурсии, возможно первой в жизни (бывает и такое)

Случается, приходят дети 13-15 лет и целых 1,5 часа с небольшой переменой мы погружаемся в экскурсию-игру! Для детей более младшего возраста насыщенная игровая часть занимает много меньше 40 минут, как урок в школе.

Но детская экскурсия - это игра, а не ШКОЛА, я не смотрю на неправильные ответы, не оцениваю детей и их способности. Я тренирую их память, учу замечать детали, учу обращаться к взрослым за помощью в сложных вопросах- куда более важные вещи в жизни, чем оценки.

Татьяна, осмелюсь предположить Вас расстроили в экскурсии больше всего неправильные ответы на некоторые вопросы викторины. Правильно ответили или нет - не в этом цель игры. Главное это процесс, эмоции каждого ребенка, вы уходили с улыбкой и для меня это самый большой результат. Все было хорошо, мы все получили удовольствие от игры.

В вашем случае, учитывая возраст ребенка, вторая часть экскурсии, занимающая 30 минут из 1,5 часа это был тот самый ПОЛЁТ. Я так благодарна Вам за это слово. Какое оно точное. Как прыжок фигуристки, кажется ПОЛЁТ и ЛЕГКОСТЬ, а какой труд и отточенность каждого движения.

И вот дети бегут за нами вприпрыжку, а я рассказываю интересные факты про дома с секретами.

Доработать, по Вашему совету, мне захотелось финал, вы вдохновили меня именно на эффектную точку полёта и экскурсии в целом.

И в завершении хочу сказать, что оставляю кораблики в фонтане как СКАЗКУ для детей. Ну представьте как прямо на их глазах я начинаю их вытаскивать, нет, нет ни в коем случае. Пусть сказка для них живет, а корабли плывут в Персию. Я возвращаюсь за ними после экскурсии (делюсь секретами гида 🤫)

Татьяна, я верю, что наш диалог поможет тем кто собирается на эту экскурсию с детьми понять мой подход. Я благодарна Вам, что смогла поговорить о моем методе работы.
Е
1 авг 2023
Спасибо экскурсоводу Дарье за прекрасно организованную экскурсию -квест. Ребенку 7 лет было интересно находить ответы, а взрослые узнали и увидели Астрахань. Рекомендую для туристов с детьми.
Спасибо экскурсоводу Дарье за прекрасно организованную экскурсию -квест. Ребенку 7 лет было интересно находить ответы, аСпасибо экскурсоводу Дарье за прекрасно организованную экскурсию -квест. Ребенку 7 лет было интересно находить ответы, а
М
22 июля 2023
Прекрасно проведенная экскурсия. Были с детьми 9 и 13 лет, но после длительного перехода из Дагестана. Программы детям ровно хватило чтобы "не отморозится". Гид Дарья - хорошо знает историю своего города и даже в душно-жаркое время, не смотря на конец дня, провела экскурсию на одном дыхании. Желаю и дальше развиваться в этом направлении.
Рекомендую данную экскурсию.

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Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Для студентов
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