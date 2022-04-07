«Листвянка, Ольхон и КБЖД» - 7-дневный тур на Байкал

Приглашаю вас в семидневное приключение на самое глубокое озеро в мире

Авторский тур
Приглашаю вас в семидневное приключение на самое глубокое озеро в мире.

Вдохните свежесть байкальского воздуха, ощутите масштаб и романтику Кругобайкальской железной дороги с её архитектурой, узнайте мифы легендарного озера, пройдите по тропам со своей особенной историей.

Я покажу вам Байкал с разных сторон, познакомлю с культурой и обычаями местных жителей, природными памятниками и уникальными нерукотворными объектами.
«Листвянка, Ольхон и КБЖД» - 7-дневный тур на Байкал
«Листвянка, Ольхон и КБЖД» - 7-дневный тур на Байкал
«Листвянка, Ольхон и КБЖД» - 7-дневный тур на Байкал
«Листвянка, Ольхон и КБЖД» - 7-дневный тур на Байкал
«Листвянка, Ольхон и КБЖД» - 7-дневный тур на Байкал
«Листвянка, Ольхон и КБЖД» - 7-дневный тур на Байкал
«Листвянка, Ольхон и КБЖД» - 7-дневный тур на Байкал
«Листвянка, Ольхон и КБЖД» - 7-дневный тур на Байкал

Что вас ожидает 🤩

  • Кругобайкальская железная дорога
  • Ольхон
  • Огой
  • Иркутск
  • Листвянка
  • Тальцы
  • Прибайкальский национальный парк
  • Байкал
Тур по Кругобайкальской железной дороге
Кругобайкальская железная дорога по праву считается одной из самых живописных железных дорог в мире. 89 километров пути от Слюдянки до порта Байкал пролегают вдоль озера. На небольшом участке сосредоточено 38 тоннелей общей длиной 9063 м, 15 каменных галерей, 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок.

Есть два вариант знакомства с КБЖД (при бронировании укажите какой вам предпочтительней):

  • В первом варианте у вас есть возможность проехать на поезде от Иркутска до Листвянки, познакомится с историей КБЖД, останавливаясь по пути на 4 станциях.
  • Во втором варианте вы увидите все великолепие Кругобайкальской дороги с стороны озера. Тур на теплоходе по Байкалу включает три остановки на мысе Толстый, в пос. Шумиха и на мысе Половинный.
Курортный поселок Листвянка

Первые три дня мы живем у истока Ангары в поселке Листвянке. Мы выбрали для вас самые лучшие отели с живописными видами из окна и широким спектром дополнительных услуг. Из Листвянки мы посетим:

  • Нерпинарий, где насладимся увлекательным шоу пресноводных тюленей.
  • Прибайкальский национальный парк. Здесь вам также предложено два варианта экскурсии: водная прогулка на катере или восхождение по канатной дороге.
  • Тальцы. Целая деревня-музей под открытым небом с исконно сибирскими деревянными постройками. Здесь башни и терема, церкви и посадские дома, пристани и ремесленные мастерские внешне и внутри соответствующие историческому облику.
Сакральные места острова Ольхон
Следующие три дня мы будем жить на самом большом острове Байкала — Ольхон, в его «столице» — поселке Хужир. Здесь природа сурова и брутальна, а места обладают особой силой.

Мы посетим:

  • Мыс Бурхан. Это место называют скалой Шаманкой. По легенде, здесь в пещере жил дух — хозяин острова. Считается, что непосвященным эти места приносят несчастье, а истинно верующим даруют исполнения желаний.
  • Мыс Хобой. Целый день мы посветим северной части острова. Пресечём песчаные дюны урочища Песчаное, навестим «трех братьев» на мысе Саган-Хушун и почувствуем себя на краю Земли.
  • Остров Огой. На необитаемый остров едут за избавлением от негатива и буддийским просветлением. Мы посетим Святые источники и увидим Ступу Просветления.

Важно знать:

  • При бронировании тура укажите предпочитаемый вариант маршрута по КБЖД и Прибайкальскому национальному парку: на катере или поезде.
  • Размещение 2-хместное в гостиницах, указанных в графе «Проживание». При отсутствии мест заселяемся в близкий по условиям отель. Возможно заселение в одноместный номер за дополнительную плату.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер (авто, минивен, автобус) в зависимости от предпочтений и бюджета группы
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Питание частично
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Билеты на поезд:
  • Взрослый от 6900
  • Детский с 5 до 12 от 3400
  • Детский до 5 лет без места 350.
  • Катер до острова Огой и обратно 15 000 на всех
  • Завтраки в некоторых гостиницах
  • Обеды и ужины (есть возможность организации питания за дополнительную плату)
  • Страховка
  • СПА салоны
  • Экскурсии не входящие в программу
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Челнокова, 1, Иркутск (ЖД вокзал)
Завершение: Железнодорожный вокзал, г. Иркутска
Когда и сколько длится
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Размещение 2-хместное в гостиницах, указанных в графе «Проживание». При отсутствии мест заселяемся в близкий по условиям отель. Возможно заселение в одноместный номер за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию в календаре

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