Еще несколько необычных экскурсий в Балаклаве

Что вас ожидает

Балаклава — крымская Ницца

Резная бухта Балаклавы отлично смотрится с высоты: для первого знакомства мы поднимемся на смотровую площадку и одним взглядом окинем все локации города. Далее вы пройдете по набережной, полюбуетесь элитными яхтами, видом противоположного берега и его красивыми 🤩 домами. Также можете дополнительно посетить с экскурсией на катере базу подводных лодок или же прогуляться 👣 по Центральной набережной и подняться к первой башне Генуэзской крепости — я расскажу ее историю 📖, а также объясню, какой след в жизни города оставили англичане.

На любой вкус

Мы проедем на смотровую и увидим город 🏙️ сверху уже с другого ракурса. Если подняться выше, можно осмотреть заброшенную батарею (я объясню, какие задачи она выполняла в прошлом). Также на ваш выбор мы можем завершить программу тремя вариантами: насладиться вкусом местной рыбы в ресторане на набережной, отправиться в старейшую чебуречную Балаклавы или посетить «Золотую балку» — винодельню с рестораном на крыше, где вас ждет еще один панорамный обзор.

Организационные детали