Еще несколько необычных экскурсий в Балаклаве

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Балаклава: фьорды по-крымски

Насладиться потрясающими видами бухты, увидеть самое интересное в городе и попробовать местные вкусы

Екатерина
Екатерина – Гид из Балаклавы
Программа этой экскурсии 🧭 — гибкая и строится на основе ваших интересов.

База подводных лодок или неспешная прогулка 👣 по набережной, башня Генуэзской крепости или береговая батарея, старейшая чебуречная или виноградники «Золотой балки»? Выбирать вам, а в обязательную часть маршрута войдут смотровые площадки и знакомство с Балаклавой на машине и пешком!
Задать вопросОбычно отвечает за 13 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски

Что вас ожидает

Балаклава — крымская Ницца
Резная бухта Балаклавы отлично смотрится с высоты: для первого знакомства мы поднимемся на смотровую площадку и одним взглядом окинем все локации города. Далее вы пройдете по набережной, полюбуетесь элитными яхтами, видом противоположного берега и его красивыми 🤩 домами. Также можете дополнительно посетить с экскурсией на катере базу подводных лодок или же прогуляться 👣 по Центральной набережной и подняться к первой башне Генуэзской крепости — я расскажу ее историю 📖, а также объясню, какой след в жизни города оставили англичане.

На любой вкус
Мы проедем на смотровую и увидим город 🏙️ сверху уже с другого ракурса. Если подняться выше, можно осмотреть заброшенную батарею (я объясню, какие задачи она выполняла в прошлом). Также на ваш выбор мы можем завершить программу тремя вариантами: насладиться вкусом местной рыбы в ресторане на набережной, отправиться в старейшую чебуречную Балаклавы или посетить «Золотую балку» — винодельню с рестораном на крыше, где вас ждет еще один панорамный обзор.

Организационные детали

  • Обратите внимание: база подводных лодок не работает в понедельник и вторник, а также может быть закрыта в связи с пандемией, подробности уточняйте в переписке. Ее посещение оплачивается отдельно (500 рублей).
  • Экскурсию ⛳ также можно начать в Севастополе, стоимость составит 5200 рублей
Начало и место завершения
🚩 в Балаклаве
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски
Балаклава: фьорды по-крымски

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина. Я севастополец с рождения, мой дед освобождал этот город в далёком 1944-м. Влюблена в мой родной Севастополь, его историю, легендарные подвиги и головокружительные виды. А сейчас я влюбляю в него своих гостей! Мне близок стиль путешествий «Орешки». Как это? Не для всех интересны длинные тирады и тексты — я расскажу все самое интересное, покажу самое легендарное и севастопольское, а углубляться будем, учитывая ваши интересы!
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