Еще несколько необычных экскурсий в Балаклаве

Балаклава — крымская Ницца Резная бухта Балаклавы отлично смотрится с высоты: для первого знакомства мы поднимемся на смотровую площадку и одним взглядом окинем все локации города. Далее вы пройдете по набережной, полюбуетесь элитными яхтами, видом противоположного берега и его красивыми 🤩 домами. Также можете дополнительно посетить с экскурсией на катере базу подводных лодок или же прогуляться 👣 по Центральной набережной и подняться к первой башне Генуэзской крепости — я расскажу ее историю 📖, а также объясню, какой след в жизни города оставили англичане.
На любой вкус Мы проедем на смотровую и увидим город 🏙️ сверху уже с другого ракурса. Если подняться выше, можно осмотреть заброшенную батарею (я объясню, какие задачи она выполняла в прошлом). Также на ваш выбор мы можем завершить программу тремя вариантами: насладиться вкусом местной рыбы в ресторане на набережной, отправиться в старейшую чебуречную Балаклавы или посетить «Золотую балку» — винодельню с рестораном на крыше, где вас ждет еще один панорамный обзор.
Организационные детали
Обратите внимание: база подводных лодок не работает в понедельник и вторник, а также может быть закрыта в связи с пандемией, подробности уточняйте в переписке. Ее посещение оплачивается отдельно (500 рублей).
Экскурсию ⛳ также можно начать в Севастополе, стоимость составит 5200 рублей
Начало и место завершения
🚩 в Балаклаве
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Екатерина. Я севастополец с рождения, мой дед освобождал этот город в далёком 1944-м. Влюблена в мой родной Севастополь, его историю, легендарные подвиги и головокружительные виды. А сейчас я влюбляю в него своих гостей! Мне близок стиль путешествий «Орешки». Как это? Не для всех интересны длинные тирады и тексты — я расскажу все самое интересное, покажу самое легендарное и севастопольское, а углубляться будем, учитывая ваши интересы!