Активности – экскурсии в Балтийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Балтийске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По акватории самого западного города России - на скоростном катере
На катере
30 минут
5 отзывов
Водная прогулка
По акватории самого западного города России
На скоростном катере по Калининградскому каналу: встреча с военными кораблями, старинными маяками и духом приключений. Присоединяйтесь
Начало: В Балтийске
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Балтийск с мэром
Пешая
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Балтийску
Откройте для себя Балтийск с бывшим мэром Александром Кузнецовым. Узнайте о прошлом и настоящем города, посетив ключевые места и скрытые уголки
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Велопутешествие по Балтийской косе
На велосипеде
4.5 часа
32 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Велопутешествие по Балтийской косе
Отправиться к самой западной точке России на фэтбайке
Начало: У паромной переправы на Балтийскую косу
Расписание: ежедневно в 09:45 и 15:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    26 октября 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Самой яркой частью моего путешествия по местам этого края стала данная велопрогулка по Балтийской косе 🌊🚲 Она получилась индивидуальной, что
    читать дальше

    особенно приятно, ведь вне зависимости от количества человек - она все равно состоялась! Если есть страхи и сомнения по поводу физической подготовки, то их можно отбросить - маршрут по нагрузке подойдёт всем. Отдельное большое спасибо за предложенную куртку вместо моего пальто 🙏🏻 По ходу маршрута мы останавливались, чтобы Серёжа рассказал подробнее об этих местах. Более того, мы заходили в заброшенный бункер, забирались на крышу аэродрома и оставленный корпус корабля - поэтому данную велопрогулку можно также назвать экстремальной, что, безусловно, сделало путешествие ещё более захватывающим! На протяжении всего маршрута Серёжа очень помогал, останавливался, когда я уставала, а также помог сделать множество фото и видео в классных местах 🥹 Перерыв на обед, конечно, тоже был - чай, домашний бутерброд 🥪 и шоколадка с потрясающим видом на дюны и волны! Это единственное авторское велопутешествие, которое я смогла найти в этих краях - и оно определенно того стоило. Все локации просто чудесные, чувстуется, что над маршрутом была проделана большая работа с любовью к этому месту. Советую всем попробовать себя в роли исследователя дикой природы Балтийской косы на велосипеде с данным туром 💙

  • Т
    Тимур
    22 октября 2025
    Балтийск с мэром
    В сентябре мы побывали в г. Балтийске (Калининградской обл.)-самом западном городе России.
    С этим городом нас познакомил гид-
    Александр Николаевич,человек с широким
    читать дальше

    кругозором,умеющий вести разговоры на различные темы.
    Интересно и увлекательно рассказал Александр Николаевич о жизни города и его жителях в разные отрезки времени, оперировал не сухими фактами,а все переводил в плоскость человеческих отношений и переживаний.
    Человек очень светлый,доброжелательный,увлеченный своим делом,слушать его можно бесконечно.
    Никакой аудиогид не заменит живого общения и не даст столько информации.
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасную, познавательную экскурсию.

  • О
    Ольга
    22 октября 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Благодарим Сергея за такую уникальную экскурсию! Необычный формат, познавательно и увлекательно. Подойдёт всем независимо от физической подготовки. Даже если вы
    читать дальше

    садились на велосипед в школьном возрасте, всё получится! Комфортно, не трудно, практически полное отсутствие людей вокруг, только вы и природа. Особое спасибо за вкусный чай и бутерброды в живописном месте. Однозначно рекомендую!

  • Е
    Елена
    7 октября 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Всё было прекрасно. Очень заботливые организаторы, каждому помогли подобрать велосипед и комфортно его настроить. Экскурсовод интересно рассказывал про балтийскую косу, мы останавливалась в красивых местах, даже удалось пособирать янтарь. Очень порадовало, что нас угостили бутербродиками и чаем.
  • О
    Орлова
    4 октября 2025
    По акватории самого западного города России - на скоростном катере
    Супер! Спасибо)
  • А
    Анастасия
    3 октября 2025
    Балтийск с мэром
    Невероятная экскурсия!!
    Если Вы хотите перевернуть сознание в тематике погружения в тему, то Вам на эту экскурсию! Экскурсию ведет бывший руководитель
    читать дальше

    города, абсолютно глубоко погруженный в исторический и текущий контекст развития города. Все детали экскурсии точно выстраивают единую содержательную линию глубокой привязанности к своей территории! Подобных экскурсия я еще не встречала! Рекомендую всем!!!

  • Е
    Евгений
    2 октября 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Замечательная экскурсия! Уникальный маршрут — нигде больше подобных предложений не видели. Красивые и необычные места, потрясающая природа, нетипичный (для нас)
    читать дальше

    формат — на велосипедах. Получили море эмоций (которые не слабеют даже от боли в неподготовленных мышцах:)) Огромное спасибо Сергею за велопутеществие!

  • А
    Анастасия
    1 октября 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Хотелось бы искренне поблагодарить Сергея за проведённую экскурсию.
    Это яркие и незабываемые эмоции от поездки на велосипедах по песчаным дюнам и
    читать дальше

    по взлётной полосе заброшенного аэропорта. Темп весьма умеренный и какой-то специальной подготовки для поездки не требуется.
    Сам тур и природа Балтийской косы надолго останется в воспоминаниях.
    По мере продвижения всё больше проникаешься уникальностью места, силой волн Балтийского моря и особой экосистемой, выстроенной природой и людьми. Сергей прекрасный гид, в пути был перерыв на небольшой пикник с бутербродами, чаем и интересными историями. Хочется подчеркнуть, что поездка носит и познавательный характер, есть, что узнать нового об этом месте и истории региона.
    С удовольствием хочется отправиться в это путешествие снова с:

  • И
    Илья
    23 сентября 2025
    Балтийск с мэром
    Потрясающая экскурсия с потрясающим экскурсоводом! Александр Николаевич - прекрасный рассказчик, который не просто рассказывает историю города, но и раскрывает его душу, создаёт уникальный микс из исторических фактов и личных воспоминаний.
    Ей-богу, одна эта экскурсия уже является основанием посетить Балтийск!
  • Я
    Яков
    19 сентября 2025
    Балтийск с мэром
    Это было просто неописуемо.
    Мы посетили такие места, куда туристов не водят. И услышали про Балтийск и его становление с разных
    читать дальше

    сторон, за что огромное спасибо Александру Николаевичу, который поистине любит свой город. Вся наша группа из поездки по Калининградской области особенно отмечает именно посещение Балтийска.
    К сожалению предложенного времени не хватило в полной мере насладиться городом и общением с Александром Николаевичем, на время которого выпало крайне важные и интересные геополитические события.
    Отдельно хочется отметить, что покидаешь Балтийск после экскурсии с ощущением что этот город пропитан духом Александра Николаевича.
    Безмерно рад знакомству как с городом, так и самим Александром Николаевичем.

  • K
    Karina
    18 сентября 2025
    Балтийск с мэром
    Экскурсия с Александром Николаевичем превзошла все ожидания. Такого качественного и одновременно очень разностороннего и увлекательного содержания экскурсии я еще не
    читать дальше

    встречала. Экскурсия пешая, но мы были на арендованной машине и поэтому Александр Николаевич показал нам такие места и предоставил возможность посетить, доступ к которым не получить на обычной экскурсии.
    Мы были в составе 3 возрастов: 70 лет, 38 и 16 лет. Было интересно всем независимо от пола и возраста. Узнали много нового не только о городе, но и о становлении морского флота, о возникновении Калининградской области, о ВОВ.
    Мне кажется 1 экскурсия заменила несколько прочитанных книг и просмотренных документальных фильмов.
    То, что Александр Николаевич столько лет служит на благо города, раскрывает город с абсолютно неожиданных сторон.
    Однозначно это было лучшее решение заказать именно эту экскурсию.

  • К
    Ксения
    16 сентября 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Катались на катере по Выборгу с Юсефом 14.09. Прекрасная поездка. Юсеф очень дружелюбный, интересно рассказывает. Маршрут не тривиальный, все продумано. Однозначно рекомендую
  • Е
    Елена
    16 сентября 2025
    По акватории самого западного города России - на скоростном катере
    Если вы хотите увидеть с моря Балтийск, Балтийскую косу, военные корабли, и это в сопровождении интересного рассказа с уникальными подробностями, то путешествие на катере с Вячеславом - та самая возможность.
  • А
    Анастасия
    13 сентября 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Все экскурсии, на которых мы были, оказались полны впечатлений и нового приятного опыта 😊
    Гидам отдельное спасибо и респект за профессионализм!
    Было очень интересно и красиво 👍
  • Ю
    Юлия
    10 сентября 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Классная активная экскурсия на косе, без толп, в необычных локациях. Чётко организовано по времени, подробно всё рассказывается. В середине угостили
    читать дальше

    чаем с бутербродом, было очень вкусно ❤️

    Также отведено небольшое время на пляже – желающие плавали или собирали янтарь.

    Виды на дюны, море, растительность впечатляют.

    Советую одеться максимально удобно, взять головной убор и обязательно воду. Мест в тени не так много.
    Нужно быть готовыми к тому, что местами по песку будет сложно ехать, придется потрудиться, а где-то и тащить велик в горку.

    Нам очень понравилось!

  • Н
    Никита
    8 сентября 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Все прошло отлично, лучше заранее подготовиться к довольно трудной дороге, возьмите с собой больше воды. Спасибо Герману за такую увлекательную поездку
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Все понравилось, спасибо!
  • E
    Elena
    28 августа 2025
    По акватории самого западного города России - на скоростном катере
    Все было отлично
  • С
    Светлана
    26 августа 2025
    Балтийск с мэром
    Благодарим Александра Николаевича за интересный рассказ. Это настоящий патриот своего города, многое знает. Соберетесь в Балтийск-смело заказывайте экскурсию с мэром
  • Е
    Елена
    26 августа 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Путешествие очень интересное. Велосипеды классные. Мне 47 лет и когда мы съехали с полосы аэродрома в лес и на пески,
    читать дальше

    стало очень тяжело физически. Если перед тобой кто-то тормозит, то ты - тоже. Слезаем с велосипеда и толкаем его. Зачастую в горку."Язык на плечо" Образно выражаясь. Горячий чай с шиповником и бутерброд вернул на пляже меня к жизни ☺. Дорога обратно была более удобная и не такая песчаная. Нас в группе было 8 человек, отличный формат. Много точек для фото. Не скучно.
    Большое спасибо организаторам 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Балтийску в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Балтийске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По акватории самого западного города России - на скоростном катере
  2. Балтийск с мэром
  3. Велопутешествие по Балтийской косе
Какие места ещё посмотреть в Балтийске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Крепость Пиллау
  2. Балтийская коса
  3. Самое главное
  4. Куршская Коса
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Балтийску в декабре 2025
Сейчас в Балтийске в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Балтийске на 2025 год по теме «Активности», 46 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль