Начало: В Балтийске
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Балтийску
Откройте для себя Балтийск с бывшим мэром Александром Кузнецовым. Узнайте о прошлом и настоящем города, посетив ключевые места и скрытые уголки
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Велопутешествие по Балтийской косе
Отправиться к самой западной точке России на фэтбайке
Начало: У паромной переправы на Балтийскую косу
Расписание: ежедневно в 09:45 и 15:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета26 октября 2025Самой яркой частью моего путешествия по местам этого края стала данная велопрогулка по Балтийской косе 🌊🚲 Она получилась индивидуальной, что
- ТТимур22 октября 2025В сентябре мы побывали в г. Балтийске (Калининградской обл.)-самом западном городе России.
С этим городом нас познакомил гид-
Александр Николаевич,человек с широким
- ООльга22 октября 2025Благодарим Сергея за такую уникальную экскурсию! Необычный формат, познавательно и увлекательно. Подойдёт всем независимо от физической подготовки. Даже если вы
- ЕЕлена7 октября 2025Всё было прекрасно. Очень заботливые организаторы, каждому помогли подобрать велосипед и комфортно его настроить. Экскурсовод интересно рассказывал про балтийскую косу, мы останавливалась в красивых местах, даже удалось пособирать янтарь. Очень порадовало, что нас угостили бутербродиками и чаем.
- ООрлова4 октября 2025Супер! Спасибо)
- ААнастасия3 октября 2025Невероятная экскурсия!!
Если Вы хотите перевернуть сознание в тематике погружения в тему, то Вам на эту экскурсию! Экскурсию ведет бывший руководитель
- ЕЕвгений2 октября 2025Замечательная экскурсия! Уникальный маршрут — нигде больше подобных предложений не видели. Красивые и необычные места, потрясающая природа, нетипичный (для нас)
- ААнастасия1 октября 2025Хотелось бы искренне поблагодарить Сергея за проведённую экскурсию.
Это яркие и незабываемые эмоции от поездки на велосипедах по песчаным дюнам и
- ИИлья23 сентября 2025Потрясающая экскурсия с потрясающим экскурсоводом! Александр Николаевич - прекрасный рассказчик, который не просто рассказывает историю города, но и раскрывает его душу, создаёт уникальный микс из исторических фактов и личных воспоминаний.
Ей-богу, одна эта экскурсия уже является основанием посетить Балтийск!
- ЯЯков19 сентября 2025Это было просто неописуемо.
Мы посетили такие места, куда туристов не водят. И услышали про Балтийск и его становление с разных
- KKarina18 сентября 2025Экскурсия с Александром Николаевичем превзошла все ожидания. Такого качественного и одновременно очень разностороннего и увлекательного содержания экскурсии я еще не
- ККсения16 сентября 2025Катались на катере по Выборгу с Юсефом 14.09. Прекрасная поездка. Юсеф очень дружелюбный, интересно рассказывает. Маршрут не тривиальный, все продумано. Однозначно рекомендую
- ЕЕлена16 сентября 2025Если вы хотите увидеть с моря Балтийск, Балтийскую косу, военные корабли, и это в сопровождении интересного рассказа с уникальными подробностями, то путешествие на катере с Вячеславом - та самая возможность.
- ААнастасия13 сентября 2025Все экскурсии, на которых мы были, оказались полны впечатлений и нового приятного опыта 😊
Гидам отдельное спасибо и респект за профессионализм!
Было очень интересно и красиво 👍
- ЮЮлия10 сентября 2025Классная активная экскурсия на косе, без толп, в необычных локациях. Чётко организовано по времени, подробно всё рассказывается. В середине угостили
- ННикита8 сентября 2025Все прошло отлично, лучше заранее подготовиться к довольно трудной дороге, возьмите с собой больше воды. Спасибо Герману за такую увлекательную поездку
- ТТатьяна28 августа 2025Все понравилось, спасибо!
- EElena28 августа 2025Все было отлично
- ССветлана26 августа 2025Благодарим Александра Николаевича за интересный рассказ. Это настоящий патриот своего города, многое знает. Соберетесь в Балтийск-смело заказывайте экскурсию с мэром
- ЕЕлена26 августа 2025Путешествие очень интересное. Велосипеды классные. Мне 47 лет и когда мы съехали с полосы аэродрома в лес и на пески,
