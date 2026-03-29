Балтийск с мэром

С Балтийском вас познакомит бывший мэр Александр Кузнецов (глава с 1991 по 2005 годы) — удивительный человек, который знает множество любопытных фактов, которых нет в открытых источниках. В его компании вы увидите ключевые места и получите ответы на все возможные и невозможные вопросы. После этой экскурсии вы обязательно влюбитесь в город!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Вокзал. Представите, что было здесь каких-то 400 лет назад.
- Пехотные казармы — уникальный комплекс начала 20 века.
- Крепостной канал — первая военная гавань в истории Пруссии.
- Площадь Победы. Вы услышите о немецком квартале, жизни Пиллау и штурме наших войск во время Второй мировой войны.
- Лоцманскую башню 1936 года постройки. Александр Николаевич расскажет вам о прибрежной зоне и создании пролива.
А ещё вы:
- Полюбуетесь самым западным маяком России.
- Познакомитесь с лебедями, живущими у кораблей.
- Выясните, почему на здании немецкой гостиницы установлена табличка Бродскому.
- Узнаете, где стоял памятник курфюрсту Фридриху Вильгельму.
- Погрузитесь в городскую жизнь, коснётесь военного прошлого и мирного настоящего.
Организационные детали
- Рекомендованный возраст 5+.
- Дополнительные расходы — чай, кофе, перекус по желанию.
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Балтийске
Провели экскурсии для 68 туристов
Я родился и вырос в городе Балтийске, знаю о нём всё и даже больше. С 1991 по 2005 год был на посту мэра и был активным участником ключевых событий, таких
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
30 мар 2026
Уже была в этом необычном городе, но маршрут и рассказ Александра Николаевича много глубже, интереснее, насыщен деталями и любовью и гордостью за свой город. Постараюсь приехать еще - хочу побывать в крепости Пилау.
