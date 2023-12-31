-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый добрый Барнаул: обзорная экскурсия
Увидеть главные памятники и познакомиться с историей и культурой города
Начало: На проспекте Ленина
«Самый старый храм в Барнауле, а также здание, которое известно благодаря самой кровавой истории в городе»
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
5000 ₽
6250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
7937 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Квест
«Санкт-Барнаул» - самостоятельная экскурсия-квест
Погрузитесь в мир сибирского Петербурга, гуляя по Барнаулу с интерактивным гидом. Узнайте, как архитектура столицы оживает в сибирских улицах
Начало: На Демидовской площади
«Церковь Димитрия Ростовского — сюжет о её чудесном спасении откроет ретроспективу духовной жизни города»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
713 ₽
750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный город Барнаул
Прикоснуться к истории горнозаводского центра Сибири с мистическими легендами и реальными судьбами
Начало: На Демидовской площади
«Прогуляетесь по бывшей Соборной площади — месту силы»
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел31 декабря 2023Был на экскурсии 30 декабря. Всё очень понравилось, узнал много интересного о городе, о его истории. После экскурсии продолжил самостоятельное знакомство с городом. Уточнил у гида об интересных местах и достопримечательностях, не вошедших в маршрут экскурсии. Всем рекомендую.
- ТТатьяна16 сентября 2023Понравилась экскурсия. Много интересной информации, прекрасный маршрут. Гид чувствует темп и настроение.
Оксана внимательная и отзывчивый. Отнеслась с пониманием к нашим обстоятельствам.
Впечатление от экскурсии прекрасное.
Рекомендую.
- ТТатьяна24 августа 2023Благодарна Оксане за погружение в особенности истории Барнаула,в частности,и через архитектуру. Мне было приятно,что ради того,чтобы я успела в театр,Оксана
- ВВиктор24 августа 2023В путешествии по Горному Алтаю один день посвятили Барнаулу. Большое спасибо Оксане за интересную познавательную экскурсию по городу. Очень интересно
- ММаксим31 июля 2023В Барнауле не так много можно увидеть глазами, но много интересного можно услышать - экскурсовод с этим справилась хорошо, все 4 часа было интересно
- ЕЕкатерина29 июля 2022Огромное спасибо, Оксане! Интересный рассказчик, не сложный, но очень познавательный маршрут! Город открылся с новой стороны. Всем рекомендую, и барнаульцам тоже!
- ЛЛюбовь19 июня 2022Так получилось, что по пути в горный Алтай базировалась в Барнауле. Были свободные дни, хотелось посмотреть город. Поэтому выбрвла данную
- ИИрина2 июня 2022Большое спасибо Оксане за интересный рассказ и приятную прогулку по центру Барнаула. Очень рекомендую эту экскурсию для знакомства с городом, недолгое пребывание в котором после тура по Горному Алтаю также доставило нам большое удовольствие. Жаль, что Горная Аптека оказалась закрыта!
- ССергей21 декабря 2021Очень понравился увлекательный рассказ Оксаны об истории и архитектуре Барнаула. Несмотря на неважную погоду, два часа прлетели незаметно. Рекомендую всем.
- ААлександр29 ноября 2021Замечательная экскурсия по Барнаулу с гидом Оксаной. Немногим больше, чем за 2 часа, мы прогулялись по самым интересным и живописным
- ВВалентина20 сентября 2021В составе экскурсионной группы были жители Барнаула, неравнодушные к его и истории и бывавшие на разных экскурсиях. Иих удалось порадовать:
- ССветлана15 сентября 2021Оксана четко выделяет самое главное в Барнауле. Город большой, самостоятельно с путеводителем мы бы ушли за другим и отчасти упустили
- ААлександра12 сентября 2021Оксана! Спасибо огромное за знакомство с городом Барнаул. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Оказалось у Санкт-Петербург а и Барнаула есть общие архитектурные тенденции. После Вашей экскурсии в Барнаул хочется вернуться ещё раз и досмотреть то что мы не успели.
- ННаталья19 августа 2021Каждая поездка в новый для меня город начинается с поиска экскурсий, чтобы познакомится с городом получше. И Барнаул не стал
- ММарина8 августа 2021Спасибо за увлекательную экскурсию, которая была интересна как гостям, так и жителям Барнаула!
- ААлена26 июля 2021Были в Барнауле первый раз, проездом. Хотелось увидеть максимум за один день. Оксана показала основные достопримечательности, рассказала об истории Барнаула,
- ЕЕлена24 июня 2021Спасибо большое Оксане. Человек знает свое дело! Экскурсия была познавательной и интересной. Узнала много нового для себя.
- ООльга11 мая 2021Спасибо Оксане за экскурсию. Очень насыщенная и интересная. С любовью преподнесённые факты и события города и края.
- ННаталья7 января 2021Очень информативная, интересная экскурсия. Рекомендуем!
- ООксана13 декабря 2020Спасибо Оксане. Несмотря на мороз, экскурсия получилась замечательной, все очень понравилось. Видно, что гид любит свой город и очень болеет за него.
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барнауле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в декабре 2025
Сейчас в Барнауле в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 713 до 7937 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Барнауле на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 56 ⭐ отзывов, цены от 713₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль