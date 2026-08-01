Здесь искал вдохновения Рерих и вырос Шукшин, прямо из-под воды торчат зубы дракона и можно побывать на Марсе, сохранились наскальные рисунки древних людей и стелы бронзового века.И всё это —

Алтай! Мы проедем по легендарному Чуйскому тракту, увидим многовековые льды Актру, исследуем Тавдинские пещеры, побываем в Ущелье горных духов, полюбуемся узорами Гейзерного озера и мощными потоками Катуни. Путешествовать будем в мини-группе до 6 человек, а жить — на уютных базах со всеми удобствами и главное — нереальными видами из окна!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Список рекомендованных вещей:

обувь:

- удобная обувь с хорошим протектором (например, треккинговые ботинки) — рекомендуем;

- сменная обувь — легкие кроссовки, кеды — можно переобуть, если, к примеру, основная обувь промокнет;

- шлепки, кроксы;

одежда:

- брюки из плотной ткани, футболки с длинным рукавом;

- одежда, которая может защитить от дождя или ветра: ветровка, лучше с мембраной, плащ-дождевик, просто дождевик или пончо;

- термобелье, свитер, утепленная куртка, жилет, тонкая шапка или бафф;

- купальник, плавки — пойти в баню;

- шерстяные или термоноски;

личное снаряжение:

- личная аптечка (индивидуальные лекарства);

- солнцезащитные очки;

- солнцезащитный крем;

- документы: паспорт, медицинский полис.

- Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.

- Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете стелы Республики Алтай. Если заканчиваете маршрут в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина.

- Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.

- Рекомендуем прилетать накануне, поскольку возможны задержки рейсов.