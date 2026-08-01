И всё это —
Описание тура
Организационные детали
Список рекомендованных вещей:
обувь:
- удобная обувь с хорошим протектором (например, треккинговые ботинки) — рекомендуем;
- сменная обувь — легкие кроссовки, кеды — можно переобуть, если, к примеру, основная обувь промокнет;
- шлепки, кроксы;
одежда:
- брюки из плотной ткани, футболки с длинным рукавом;
- одежда, которая может защитить от дождя или ветра: ветровка, лучше с мембраной, плащ-дождевик, просто дождевик или пончо;
- термобелье, свитер, утепленная куртка, жилет, тонкая шапка или бафф;
- купальник, плавки — пойти в баню;
- шерстяные или термоноски;
личное снаряжение:
- личная аптечка (индивидуальные лекарства);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- документы: паспорт, медицинский полис.
- Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
- Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете стелы Республики Алтай. Если заканчиваете маршрут в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина.
- Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
- Рекомендуем прилетать накануне, поскольку возможны задержки рейсов.
Программа тура по дням
Чуйский тракт, алтайские стелы и перевал Чике-Таман
Встретим вас и отправимся в путешествие по Чуйскому тракту. Он входит в 10 самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic: манящие горы, бурлящие реки, снежные макушки, сливающиеся с облаками. Увидим стелы — комплекс памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнедеятельность алтайского народа.
После обеда преодолеем перевал Чике-Таман с живописными скалами. Побываем в сакральном месте Чуй-Оозы, а у памятника Кольке Снегирёву узнаем о первых водителях, которые проехали по Чуйскому тракту.
Вечером прибудем в село Чибит.
Гейзерное озеро, Курайская степь, ледник Актру, Алтайский Марс
Заедем на Гейзерное озеро, не замерзающее даже зимой. Голубая глина и подземные ключи разрисовали его поверхность причудливыми узорами.
Доедем до Курайской степи и полюбуемся ледниками Актру, которые возвышаются более чем на 4000 м! Это настоящее царство льда и снега, а ещё здесь можно увидеть гигантскую рябь течения, самую большую в мире.
Побываем на Алтайском Марсе — эти алые горы миллионы лет скрывались под толщей воды. А теперь напоминают поверхность далёкой планеты. Затем пешком отправимся на Марс-2, маршрут занимает около 2 ч (6 км без значительного набора высоты). Почва здесь почти везде потрескалась — это начало Чуйской степи.
Святилище Адыр-Кан, порог Ильгумень и Семинский перевал
Продолжим путешествие по Чуйскому тракту. Увидим каменную стелу бронзовой эпохи и познакомимся с историей скифов в святилище Адыр-Кан. А ещё осмотрим петроглифы.
Нам откроется необычное зрелище – Катунские речные террасы. Заедем на порог Ильгумень — тут часами можно наблюдать за бурлящими потоками Катуни. Вы услышите легенду о переправе, а может и увидите авантюристов-водников, сражающихся с мощью стихии.
Далее двигаемся к Семинскому перевалу, на высоту 1717 м. Здесь царство кедров — уникальное место, где можно прикоснуться к этим удивительным деревьям. Посмотрим обелиск — памятник, установленный в честь добровольного присоединения алтайского народа к России.
Вечером заселимся на уютную базу в Чемальском районе.
Зубы Дракона, Ущелье горных духов, остров Патмос и пасека
Сегодня увидим Зубы Дракона — каменные клыки торчат прямо посередине реки, мы полюбуемся ими со смотровой площадки. Дальше отправимся в Ущелье горных духов — место силы. Посетим ручей Здоровья, водопад и точку, откуда открывается вид на долину Катуни. Осмотрим пещеру и наскальные рисунки, в которых отражён быт и история скифов.
Доедем до Ороктойского моста — здесь самое глубокое место Катуни, более 70 м! Затем вас ждёт экскурсия на остров Патмос, до него прогуляемся по подвесному мосту. Желающие посетят действующий храм. А ещё полюбуемся Чемальской ГЭС, пройдём по «козьей» тропке вдоль реки. В завершение дня заедем на пасеку и попробуем мёд.
Тавдинские пещеры, памятник Рериху и родина Шушкина
Отправимся в Тавдинские пещеры — их более 30, они образуют сложную систему из залов и ходов. Здесь можно встретить местного хранителя и стоянку древних людей.
Прогуляемся по сосновому лесу и увидим памятник художнику и философу Рериху. Также здесь находится грот Ихтиандра и несколько смотровых площадок с обширным видом на Катунь.
Заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя Шукшина — в село Сростки. Поднимемся на гору Пикет и увидим вершину Бабырган. Если вы улетаете из Горно-Алтайска, то пропустите эту экскурсию.
В аэропорт Горно-Алтайска доставим вас до 14:00, а на автовокзал Барнаула до 20:00.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|64 350 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Экскурсии по программе
- Баня на группу (1 раз)
- Медицинская страховка
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Билеты в Барнаул - обратно из Горно-Алтайска
- Обеды - средний чек 600-1000 ₽
- Трансфер в аэропорт Барнаула
- Доплата за 1-местное размещение - 20 000 ₽