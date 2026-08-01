Мои заказы

Планета Алтай: главные места в мини-группе и с комфортом

Чуйский тракт, Катунь, Марс, Гейзерное озеро, Чемал и петроглифы
Здесь искал вдохновения Рерих и вырос Шукшин, прямо из-под воды торчат зубы дракона и можно побывать на Марсе, сохранились наскальные рисунки древних людей и стелы бронзового века.

И всё это —
читать дальшеуменьшить

Алтай! Мы проедем по легендарному Чуйскому тракту, увидим многовековые льды Актру, исследуем Тавдинские пещеры, побываем в Ущелье горных духов, полюбуемся узорами Гейзерного озера и мощными потоками Катуни.

Путешествовать будем в мини-группе до 6 человек, а жить — на уютных базах со всеми удобствами и главное — нереальными видами из окна!

Планета Алтай: главные места в мини-группе и с комфортом
Планета Алтай: главные места в мини-группе и с комфортом
Планета Алтай: главные места в мини-группе и с комфортом

Описание тура

Организационные детали

Список рекомендованных вещей:
обувь:
- удобная обувь с хорошим протектором (например, треккинговые ботинки) — рекомендуем;
- сменная обувь — легкие кроссовки, кеды — можно переобуть, если, к примеру, основная обувь промокнет;
- шлепки, кроксы;
одежда:
- брюки из плотной ткани, футболки с длинным рукавом;
- одежда, которая может защитить от дождя или ветра: ветровка, лучше с мембраной, плащ-дождевик, просто дождевик или пончо;
- термобелье, свитер, утепленная куртка, жилет, тонкая шапка или бафф;
- купальник, плавки — пойти в баню;
- шерстяные или термоноски;
личное снаряжение:
- личная аптечка (индивидуальные лекарства);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- документы: паспорт, медицинский полис.

- Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
- Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете стелы Республики Алтай. Если заканчиваете маршрут в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина.
- Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
- Рекомендуем прилетать накануне, поскольку возможны задержки рейсов.

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт, алтайские стелы и перевал Чике-Таман

Встретим вас и отправимся в путешествие по Чуйскому тракту. Он входит в 10 самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic: манящие горы, бурлящие реки, снежные макушки, сливающиеся с облаками. Увидим стелы — комплекс памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнедеятельность алтайского народа.

После обеда преодолеем перевал Чике-Таман с живописными скалами. Побываем в сакральном месте Чуй-Оозы, а у памятника Кольке Снегирёву узнаем о первых водителях, которые проехали по Чуйскому тракту.

Вечером прибудем в село Чибит.

Чуйский тракт, алтайские стелы и перевал Чике-ТаманЧуйский тракт, алтайские стелы и перевал Чике-ТаманЧуйский тракт, алтайские стелы и перевал Чике-ТаманЧуйский тракт, алтайские стелы и перевал Чике-Таман
2 день

Гейзерное озеро, Курайская степь, ледник Актру, Алтайский Марс

Заедем на Гейзерное озеро, не замерзающее даже зимой. Голубая глина и подземные ключи разрисовали его поверхность причудливыми узорами.

Доедем до Курайской степи и полюбуемся ледниками Актру, которые возвышаются более чем на 4000 м! Это настоящее царство льда и снега, а ещё здесь можно увидеть гигантскую рябь течения, самую большую в мире.

Побываем на Алтайском Марсе — эти алые горы миллионы лет скрывались под толщей воды. А теперь напоминают поверхность далёкой планеты. Затем пешком отправимся на Марс-2, маршрут занимает около 2 ч (6 км без значительного набора высоты). Почва здесь почти везде потрескалась — это начало Чуйской степи.

Гейзерное озеро, Курайская степь, ледник Актру, Алтайский МарсГейзерное озеро, Курайская степь, ледник Актру, Алтайский МарсГейзерное озеро, Курайская степь, ледник Актру, Алтайский МарсГейзерное озеро, Курайская степь, ледник Актру, Алтайский Марс
3 день

Святилище Адыр-Кан, порог Ильгумень и Семинский перевал

Продолжим путешествие по Чуйскому тракту. Увидим каменную стелу бронзовой эпохи и познакомимся с историей скифов в святилище Адыр-Кан. А ещё осмотрим петроглифы.

Нам откроется необычное зрелище – Катунские речные террасы. Заедем на порог Ильгумень — тут часами можно наблюдать за бурлящими потоками Катуни. Вы услышите легенду о переправе, а может и увидите авантюристов-водников, сражающихся с мощью стихии.

Далее двигаемся к Семинскому перевалу, на высоту 1717 м. Здесь царство кедров — уникальное место, где можно прикоснуться к этим удивительным деревьям. Посмотрим обелиск — памятник, установленный в честь добровольного присоединения алтайского народа к России.

Вечером заселимся на уютную базу в Чемальском районе.

Святилище Адыр-Кан, порог Ильгумень и Семинский перевалСвятилище Адыр-Кан, порог Ильгумень и Семинский перевалСвятилище Адыр-Кан, порог Ильгумень и Семинский перевал
4 день

Зубы Дракона, Ущелье горных духов, остров Патмос и пасека

Сегодня увидим Зубы Дракона — каменные клыки торчат прямо посередине реки, мы полюбуемся ими со смотровой площадки. Дальше отправимся в Ущелье горных духов — место силы. Посетим ручей Здоровья, водопад и точку, откуда открывается вид на долину Катуни. Осмотрим пещеру и наскальные рисунки, в которых отражён быт и история скифов.

Доедем до Ороктойского моста — здесь самое глубокое место Катуни, более 70 м! Затем вас ждёт экскурсия на остров Патмос, до него прогуляемся по подвесному мосту. Желающие посетят действующий храм. А ещё полюбуемся Чемальской ГЭС, пройдём по «козьей» тропке вдоль реки. В завершение дня заедем на пасеку и попробуем мёд.

Зубы Дракона, Ущелье горных духов, остров Патмос и пасекаЗубы Дракона, Ущелье горных духов, остров Патмос и пасекаЗубы Дракона, Ущелье горных духов, остров Патмос и пасекаЗубы Дракона, Ущелье горных духов, остров Патмос и пасека
5 день

Тавдинские пещеры, памятник Рериху и родина Шушкина

Отправимся в Тавдинские пещеры — их более 30, они образуют сложную систему из залов и ходов. Здесь можно встретить местного хранителя и стоянку древних людей.

Прогуляемся по сосновому лесу и увидим памятник художнику и философу Рериху. Также здесь находится грот Ихтиандра и несколько смотровых площадок с обширным видом на Катунь.

Заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя Шукшина — в село Сростки. Поднимемся на гору Пикет и увидим вершину Бабырган. Если вы улетаете из Горно-Алтайска, то пропустите эту экскурсию.

В аэропорт Горно-Алтайска доставим вас до 14:00, а на автовокзал Барнаула до 20:00.

Тавдинские пещеры, памятник Рериху и родина ШушкинаТавдинские пещеры, памятник Рериху и родина ШушкинаТавдинские пещеры, памятник Рериху и родина ШушкинаТавдинские пещеры, памятник Рериху и родина Шушкина

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет64 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Экскурсии по программе
  • Баня на группу (1 раз)
  • Медицинская страховка
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Барнаул - обратно из Горно-Алтайска
  • Обеды - средний чек 600-1000 ₽
  • Трансфер в аэропорт Барнаула
  • Доплата за 1-местное размещение - 20 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барнаула, 7:10, ж/д вокзал, 7:50, ТЦ «Пассаж», 8:10. Можем забрать вас из аэропорта Горно-Алтайска в 12:30, но тогда вы пропустите экскурсию к стеле
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, до 14:00, Барнаул, 20:00. Если улетаете из Горно-Алтайска, то пропустите экскурсию в село Сростки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор в Барнауле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1184 туристов
Меня зовут Андрей. Я хожу в походы и вожу группы по Алтаю. Окончил географический факультет Алтайского государственного университета, работаю по специальности и очень люблю свое дело. Работаю с такими же
читать дальшеуменьшить

увлеченными гидам, которые горят идеей рассказывать и показывать лучшее, что есть на Алтае. Все наши туры гарантированы, отмен не бывает! У нас нет скрытых платежей, дополнительных оплат за проживание (кроме услуги одноместного размещения). В туры всё включено, не нужно будет платить за входы на экскурсии, катера, паромы, баню и прочее по программе. Мы живем на Алтае, знаем свой регион и будем рады провести для вас экскурсии! Всего нас 10 человек.

Тур входит в следующие категории Барнаула

Похожие туры на «Планета Алтай: главные места в мини-группе и с комфортом»

К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
На машине
2 дня
15 отзывов
К трём планетам на Алтай из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска
Увидеть неземные пейзажи, погулять по Луне и Марсам и прокатиться по Чуйскому тракту
Начало: Барнаул 5:00, Бийск 8:00 и Горно-Алтайск 10:00
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
23 900 ₽ за человека
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
На машине
4 дня
6 отзывов
Алтайская перезагрузка: Манжерок, Патмос и Чуйский тракт
Отдохнуть на курорте у Катуни, собрать палитру красок Алтая на фото и исследовать остров
Начало: Г. Горно-Алтайск (11:00-12:00) / г. Горно-Алтайск ...
21 авг в 08:00
4 сен в 08:00
69 000 ₽ за человека
Главное на Чуйском тракте с отдыхом на базе и релаксом в баньке. Всё включено
На машине
4 дня
3 отзыва
Главное на Чуйском тракте с отдыхом на базе и релаксом в баньке. Всё включено
Прогуляться до озёр и древностей, полюбоваться видами с перевалов и насладиться пикником на природе
Начало: Барнаул, аэропорт, 7:30 или ж/д вокзал, 8:30. Такж...
13 сен в 08:00
27 сен в 08:00
48 990 ₽ за человека
Знакомство с Алтаем: Чуйский тракт, Марс и Гейзеровое озеро за 5 дней
На автобусе
4.5 дня
15 отзывов
Знакомство с Алтаем: Чуйский тракт, Марс и Гейзеровое озеро за 5 дней
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
59 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Барнауле
Все туры из Барнаула
-10%
до 31 августа
64 350 ₽ за человека