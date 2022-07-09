Полезная информация о Белокурихе
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Местное время в Белокурихе
13:2351
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Белокуриха
|По-английски
|Belokurikha
|Население города
|14 733 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
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