Всё о Белокурихе

Полезная информация о Белокурихе

Что нужно знать о Белокурихе: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 11 экскурсий
Местное время в Белокурихе
13:2351
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаБелокуриха
По-английскиBelokurikha
Население города14 733 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Белокуриха на карте

Чем заняться

Туры на Алтай

Популярные экскурсии в Белокурихе

Конная прогулка по окрестностям Белокурихи
Конная прогулка по окрестностям Белокурихи
2500
за всё
Если вы никогда раньше не сидели на лошади - не стоит бояться
Экскурсия на частную конюшню
Экскурсия на частную конюшню
1500
за всё
Мы отправимся на конюшню, познакомимся с лошадьми
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
Деревенский Алтай: конюшня, хлеб из печи и ткацкий мастер-класс
10400
за всё
Познакомиться с породистыми лошадями, испечь блины своими руками и открыть тайны ткачества
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
Конная прогулка в окрестностях Белокурихи
5
7 отзывов
3000
за всё
Познакомиться с обитателями частной конюшни и прогуляться верхом среди пейзажей Алтая
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
Ремесленный Алтай: мастер-классы и деревенский обед
4.8
5 отзывов
6500
за всё
Испечь хлеб и блины своими руками, сесть за ткацкий станок и попробовать «кашу из топора»
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
Обзорная экскурсия в Белокуриху-2
от
3900
за всё
Настоящий горный серпантин приведёт к амбициозному проекту строительства нового курорта
Прогулка к замку «Четырёх братьев»
Прогулка к замку «Четырёх братьев»
5
1 отзыв
от
1950
за чел.
Прогулка по территории регионального памятника природы среди гранитных скал
Автотур к Белокурихе-2
Автотур к Белокурихе-2
5
12 отзывов
от
3900
за всё
Посмотреть, как рождаются новые курортные места в горах Алтая
Прогулка к скалам «Четыре брата»
Прогулка к скалам «Четыре брата»
5
23 отзыва
от
1950
за всё
Перезагрузиться в окружении дивной природы и открыть предания каменных исполинов
К вершине горы Круглой
К вершине горы Круглой
4500
за всё
Мы пройдём по горной гряде через вершину горы Круглой
Треккинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая
Треккинг к горе Круглая, или плюшевые пейзажи Алтая
4.9
26 отзывов
4550
за всё
Отправиться из Белокурихи навстречу каменным исполинам, лесам и чистейшему воздуху
Все экскурсии Белокурихи

Фотографии

Где разместиться во время путешествия на Алтай?
Слав по горным рекам на Алтае
Велопрогулки
Походы в горы
Кучерлинское озеро, Алтай, Россия
ХОРОШО
🧭
ТАМ