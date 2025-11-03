Индивидуальная
до 20 чел.
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
4800 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Боровск старообрядческий
Узнать побольше об особом явлении в русской духовной культуре в знаковом центре древлеправославия
Начало: На Коммунистической улице
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по Боровску
Индивидуальная экскурсия по Боровску: погружение в историю, знакомство с культурой и уникальными местами. Узнайте больше о знаменитых жителях города
Начало: На ул. Советская 5
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 45 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с костюмами
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Боровску с профессиональным фотографом. Узнайте историю города через образы разных эпох и получите уникальные снимки
Начало: На Советской улице
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 4444 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Посетить центр города, увидеть дома знаменитых старообрядцев и познакомиться с их укладом жизни
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хлеб и зрелища Боровска
Погрузитесь в историю Боровска, исследуя древние памятники и наслаждаясь традиционной русской кухней. Уникальный квест завершит ваше путешествие
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Циолковский в Боровске: фатум, судьба, верность
Боровск - родина Циолковского, где его судьба переплелась с историей города. Откройте для себя его жизнь и наследие в уникальной экскурсии
Начало: В районе Центральной библиотеки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4700 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККузьмина3 ноября 2025Боровск старообрядческийДата посещения: 2 ноября 2025Очень благодарны Светлане за проведенную экскурсию. Это экскурсовод высокой квалификации, глубоко знающий и умеющий донести до слушателей информацию. Получили всестороннюю
- ННиколай5 апреля 2025Боровск старообрядческийДата посещения: 5 апреля 2025Это была наша первая ознакомительная поездка в Боровск. Гид Светлана по-настоящему любит свой город, поэтому экскурсия была интересной и познавательной, особенно в части истории старообрядчества. Приедем еще раз!
- ННаталья3 декабря 2025В г. Боровске проводятся экскурсии разных форматов, мы выбрали экскурсию «Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно
- ООльга29 ноября 2025Восторг!)
Актер-самоучка (как он себя сам называет) Евгений был в образе сначала бандита (чем шокировал местную жительницу тем что назвал Константина
- ЕЕлена29 ноября 2025Приношу извинения Екатерине, мне казалось, что отзыв я уже писала. Все прошло замечательно и даже погода не помешала нашему путешествию.
- ИИрина23 ноября 2025Экскурсия очень необычная, за несколько часов мы послушали информацию и от интеллигентного процессора, и от бандита из 90х. Подача информации
- ААндрей17 ноября 2025Спасибо большое Юлии! Сразу видно что знает историю родного города и переживает за него.
Есть ответы почти на все вопросы, которые нас интересовали по истории города и края.
Сами живем в Боровском районе и огороде узнали много нового.
- ГГалина15 ноября 2025Добрый день! Благодарю экскурсовода Екатерину за прекрасный день с городом Боровск. Три часа интересных рассказов и показов пролетели быстро, мы
- ООлег13 ноября 2025Это не просто экскурсия, скорее это рассказ от лица некого местного жителя. Отличный персонаж, юморной. Хорошо продуманный маршрут и множество
- ААнна10 ноября 2025Спасибо, за прекрасную и познавательную экскурсию.
- ЕЕлена9 ноября 2025Светлана прекрасный гид. Построилась под наши пожелания и холодную погоду. Мы и дети слушали с удовольствием, общались, отвечали на вопросы. Было очень комфортно.
- ККулешова8 ноября 2025Огромное спасибо нашему экскурсоводу Юлии за чудесное знакомство с замечательным Боровском. Всем, кто любит узнавать новые места нашей прекрасной Родины,
- ТТиана8 ноября 2025Очень всё понравилось! Оригинальная экскурсия, идея с разными образами - отличная! Обязательно вернемся!
- ЛЛюбовь3 ноября 2025Сегодня я с супругом и внуком имела возможность путешествовать по интересном городу Боровску с одним из лучших гидов: Екатериной. Интересная
- ЕЕкатерина3 ноября 2025Очень понравилась экскурсия. Екатерина приятный и увлекательный рассказчик Мы узнали много нового.
Также маршрут составлен грамотно.
Екатерина заранее предложила комплексный обед, мы с радостью согласились. Обед вкусный, во время которого мы ещё и отдохнули.
Спасибо за экскурсию!
- ККочнова27 октября 2025Были на экскурсии у Светланы. Очень познавательно, не смотря на то, что муж вырос в Боровске, а я кое что
- ООльга26 октября 2025Екатерина удивительная рассказчица, но при этом она простыми словами объясняет такие сложные темы, как раскол церкви… Очень красивые локации, замечательные
- ННаталья26 октября 2025Сумасшедшая экскурсия. Не смотря на дождь, было безумно интересно. А в чайной мастерской еще и вкусно и тепло. Спасибо девочкам за хорошо проведенное время
- MMichael23 октября 2025Благодарим Светлану за прекрасную экскурсию. Познакомились с крайне интересными фактами о истории Боровска и Калужского региона, церковном расколе в 17
- ККатерина7 октября 2025Была у Екатерины с группой, всем очень понравилось!
Рассказ "от самых корней", и благодаря таким предпосылкам чему становятся понятны причинно-следственные связи
