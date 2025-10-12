Индивидуальная
до 10 чел.
Хлеб и зрелища Боровска
Погрузитесь в историю Боровска, исследуя древние памятники и наслаждаясь традиционной русской кухней. Уникальный квест завершит ваше путешествие
Начало: На площади Ленина
12 окт в 10:30
14 окт в 10:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
Завтра в 14:00
11 окт в 11:00
4800 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Посетить центр города, увидеть дома знаменитых старообрядцев и познакомиться с их укладом жизни
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
4700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Циолковский в Боровске: фатум, судьба, верность
Боровск - родина Циолковского, где его судьба переплелась с историей города. Откройте для себя его жизнь и наследие в уникальной экскурсии
Начало: В районе Центральной библиотеки
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
4700 ₽ за всё до 10 чел.
Сколько стоит экскурсия по Боровску в октябре 2025
Сейчас в Боровске в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 4000 до 4800. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
